TV 23.09.2026

GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο

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Η audition της Σταυρούλας στο GNTM πήρε απρόσμενη τροπή, όταν η νεαρή υποψήφια ξέσπασε σε κλάματα και μίλησε για την ψυχολογία της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σταυρούλα, υποψήφια στο GNTM, συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους κριτές.
  • Η παίκτρια αποκάλυψε ότι είχε περάσει δύσκολη περίοδο, χάνοντας βάρος και βρισκόμενη σε κακή ψυχολογική κατάσταση.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα παρηγόρησε τη Σταυρούλα, προσφέροντας της λόγια ενθάρρυνσης και δύναμης.
  • Η αυθόρμητη αντίδραση της Σταυρούλας έδειξε την ειλικρίνεια των συναισθημάτων της και την ικανότητά της να βρίσκει θετικά στοιχεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κατά τη διάρκεια των auditions για το GNTM, η νεαρή υποψήφια Σταυρούλα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κριτική επιτροπή, με στόχο να κερδίσει μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Ωστόσο, η συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή τα σχόλια του Λάκη Γαβαλά για τις αναλογίες και το σώμα της, εξελίχθηκε σε μια πιο προσωπική και συγκινητική στιγμή.

Η κριτική επιτροπή του GNTM 7 ποζάρει μπροστά από το λογότυπο της νέας σεζόν του reality μόδας.
https://www.instagram.com/gntmgr

Η Σταυρούλα, συγκινημένη από την αναφορά σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, ξέσπασε σε κλάματα. Η υποψήφια αποκάλυψε στην επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που βρισκόταν μακριά από την οικογένεια και το αγόρι της, επισκέφτοντας την Τουρκία, είχε χάσει βάρος και δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. «Δεν είναι ότι άφησα το σώμα μου, απλά χαλάρωσα και λέω ‘Σταυρούλα, κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις το σώμα σου’», εξήγησε, δείχνοντας την εσωτερική της πάλη.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα, βλέποντας την Σταυρούλα να δακρύζει, έσπευσε να την παρηγορήσει, προσφέροντας της λόγια ενθάρρυνσης και δύναμης. «Μην κλαις, μην κλαις. Δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Για κανέναν λόγο δεν θα κλαις για κανέναν. Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι. Power, δυνατή σε θέλω», της είπε, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει στο ασανσέρ στα backstage του νέου GNTM, με τους κριτές να διακρίνονται στο βάθος.
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Η Σταυρούλα, ανταποκρινόμενη στα λόγια της Μαγγίρας, δήλωσε: «Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόσο τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Και πάλι χαίρομαι». Η αυθόρμητη αντίδρασή της έδειξε την ειλικρίνεια των συναισθημάτων της, αλλά και την ικανότητά της να βρίσκει θετικά στοιχεία ακόμα και μέσα σε δύσκολες στιγμές.

Πορτρέτο της Μπέττυς Μαγγίρα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Η συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρας στο φετινό GNTM ως μέλος της κριτικής επιτροπής έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, με τις πρώτες της εμφανίσεις στα backstage να έχουν δημοσιοποιηθεί. Η παρουσία της προσθέτει μια νέα δυναμική στο παιχνίδι, και η ικανότητά της να συνδέεται με τους διαγωνιζόμενους σε προσωπικό επίπεδο, όπως φάνηκε με την Σταυρούλα, αναμένεται να είναι καθοριστική.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τους κριτές του GNTM σε φωτογραφία από τα backstage του show.
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Η ίδια η Μπέττυ Μαγγίρα είχε αναφερθεί στην εμπλοκή της στο GNTM, τονίζοντας την αλλαγή που φέρνει στο παιχνίδι. Η τηλεοπτική της παρουσία, όπως και οι αντιδράσεις γύρω από αυτήν, όπως αυτές της Βίκυς Καγιά, δείχνουν ότι η συμβολή της αναμένεται να είναι σημαντική.

Πορτρέτο της Μπέττυς Μαγγίρα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Η στιγμή αυτή στο GNTM 7 υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε διαγωνιζόμενο κρύβεται μια ιστορία, και η ευαισθησία των κριτών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική υποστήριξη των νέων ανθρώπων που διεκδικούν μια θέση στον απαιτητικό χώρο του modeling.

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GNTM ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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