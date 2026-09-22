TV & Media 22.09.2026

«Back to glam» και «Back to news» με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη: 5 νέα που θα σου φτιάξουν τη μέρα

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Από pop συνεργασίες μέχρι νέες σειρές και city news, αυτές είναι οι 5 ειδήσεις που αξίζει να έχεις σήμερα στο radar σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ανακοινώθηκε συνεργασία της Madonna με την Charli XCX για νέο τραγούδι.
  • Ο The Weeknd παρουσίασε νέο τραγούδι εμπνευσμένο από το anime «Neon Genesis Evangelion».
  • Η Mariah Carey ανακοίνωσε το «Christmastime» Tour 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα.
  • Η Disney ετοιμάζει νέα supernatural σειρά με τίτλο «Coven Academy».
  • Η γειτονιά Νέος Κόσμος στην Αθήνα αναδείχθηκε 3η πιο cool παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν στο MAD έχει ήδη μπει σε «Back to glam – Back to Mad» mood και αυτή τη φορά η Ευτυχία Χαραλαμπάκη μάς βάζει σε… «Back to news – Back to dance» διάθεση. Γιατί η επιστροφή του Σεπτεμβρίου δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο δουλειές, υποχρεώσεις και alarm, αλλά μπορεί να έχει και μουσική, νέες σειρές, συναυλίες και μικρές αφορμές για να χαμογελάσεις.

https://www.instagram.com/eutuxia.x
https://www.instagram.com/eutuxia.x

Με αφορμή τη νέα καμπάνια του MAD, κάνουμε λοιπόν το δικό μας Back to News και συγκεντρώνουμε πέντε καλά νέα που ξεχωρίζουν σήμερα. Από μια πολυαναμενόμενη συνεργασία της Madonna με την Charli XCX και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι του The Weeknd μέχρι την επιστροφή της Mariah Carey με το πιο iconic Christmas tour και μια νέα supernatural σειρά της Disney, η σημερινή λίστα έχει λίγο από όλα.

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Και επειδή Back to news χωρίς λίγο city life δεν γίνεται, η Αθήνα έχει επίσης τη δική της είδηση: μια γειτονιά της μόλις βρέθηκε ανάμεσα στις πιο cool του κόσμου. Βάλε λοιπόν ακουστικά, πάτα play και δες τα πέντε νέα που αξίζει να έχεις στο radar σου σήμερα.

1. Madonna x Charli XCX: Ένα pop collab που θέλουμε να ακούσουμε

Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Danceteria afterhours», μια συνεργασία που φέρνει δύο διαφορετικές γενιές της pop στο ίδιο dancefloor. Η είδηση είναι από αυτές που κάνουν αμέσως τους fans να πατήσουν repeat πριν καν κυκλοφορήσει το τραγούδι.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Το νέο track έρχεται σε μια περίοδο όπου η Madonna συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά, ενώ η Charli XCX έχει γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της σύγχρονης pop και club κουλτούρας. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει οι δύο stars και, κυρίως, πότε θα μπορέσουμε να το ακούσουμε.

2. The Weeknd: Το νέο τραγούδι του έρχεται με άρωμα anime

Ο The Weeknd μάς έδωσε μια από τις πιο unexpected μουσικές στιγμές της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην Ιαπωνία παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο, μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο τραγούδι, το οποίο συνδέεται με το εμβληματικό anime «Neon Genesis Evangelion».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για την παρουσίαση συνεργάστηκε μάλιστα επί σκηνής με την Yoko Takahashi, τη φωνή πίσω από το θρυλικό «A Cruel Angel’s Thesis». Το αποτέλεσμα δεν περιορίστηκε στη μουσική, αφού η performance συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά visuals με αναφορές τόσο στο «Neon Genesis Evangelion» όσο και στο «NieR: Automata».

3. Mariah Carey: Τα Χριστούγεννα έρχονται… λίγο νωρίτερα

Μπορεί να είμαστε ακόμη στον Σεπτέμβριο, όμως η Mariah Carey έχει ήδη αρχίσει να βάζει το Christmas mood στο πρόγραμμα. Η pop icon ανακοίνωσε το «Christmastime» Tour 2026, με τέσσερις εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Mariah Carey προωθεί την περιοδεία της «Christmastime» 2026 στην Ευρώπη με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Το tour ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου από το Birmingham, συνεχίζεται με London και Manchester και ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα. Και φυσικά, υπάρχει ένα τραγούδι που όλοι περιμένουν να ακούσουν: το «All I Want For Christmas Is You», το απόλυτο Christmas anthem που κάθε χρόνο επιστρέφει στις playlists μας.

4. «Coven Academy»: Η Disney ετοιμάζει νέα supernatural σειρά

Αν είσαι από αυτούς που θέλουν λίγο magic, mystery και supernatural vibes στην οθόνη τους, τότε η «Coven Academy» είναι ένας τίτλος που αξίζει να κρατήσεις. Η νέα σειρά της Disney έρχεται να προσθέσει μια ακόμη teen/supernatural ιστορία στο streaming universe και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των fans του είδους.

coven_academy
https://www.instagram.com/covenacademy/

Με ακαδημία, μαγεία και μυστικά που ξεδιπλώνονται σταδιακά, η σειρά κινείται ακριβώς στο mood που μπορεί να γίνει το επόμενο comfort watch της σεζόν. Για όσους αγαπούν σειρές με fantasy στοιχεία, teen drama και λίγο σκοτεινό μυστήριο, το συγκεκριμένο project μπαίνει από τώρα στο watchlist.

5. Η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης είναι στην Αθήνα

Και πάμε σε μια είδηση που μας αφορά λίγο περισσότερο. Ο Νέος Κόσμος αναδείχθηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Time Out, κατακτώντας παράλληλα την 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 40 γειτονιές.

Εναέριες λήψεις της Αθήνας με τη γειτονιά να ξεχωρίζει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.
https://www.instagram.com/onassis.stegi/

Η περιοχή ξεχώρισε για τον συνδυασμό σύγχρονης πολιτιστικής ζωής και αυθεντικής αθηναϊκής καθημερινότητας. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τα εστιατόρια, τα bars, τα μικρά μαγαζιά και η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής είναι μερικοί από τους λόγους που την έφεραν τόσο ψηλά στη λίστα.

https://www.instagram.com/eutuxia.x/
https://www.instagram.com/eutuxia.x/

Και κάπως έτσι, το «Back to News – Back to Dance» της Ευτυχίας Χαραλαμπάκη έχει το δικό του soundtrack: λίγη νέα pop, ένα unexpected anime collab, Christmas vibes από τώρα, μια supernatural σειρά για binge watching και μια αθηναϊκή γειτονιά που μόλις απέκτησε παγκόσμιο cool status.

Back to news, back to dance… και φυσικά, Back to Mad.

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Back to glam - Back to Mad Ευτυχία Χαραλαμπάκη
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