MAD RADIO 106.2 21.09.2026

«Back to glam – Back to Mad»: Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου σε «Back to smile» mood – 5 λόγοι να χαμογελάσεις σήμερα

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Η νέα καμπάνια «Back to glam - Back to Mad» φέρνει το χαμόγελο στο προσκήνιο και μάς δίνει 5 λόγους για να χαμογελάσουμε σήμερα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η νέα καμπάνια του MAD «Back to glam - Back to Mad» προωθεί τη θετική διάθεση και το χαμόγελο.
  • Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου συμμετέχει στην καμπάνια με τα μηνύματα «Back to fun» και «Back to smile».
  • Η μουσική, ένα μήνυμα από φίλο και μικρά διαλείμματα μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση.
  • Δεν χρειάζεται μεγάλη αφορμή για να περάσεις καλά ή να χαμογελάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα καμπάνια του MAD, «Back to glam – Back to Mad», μάς βάζει σιγά σιγά σε mood επιστροφής, αλλά κάθε επιστροφή χρειάζεται και το σωστό attitude. Και ποιο είναι αυτό; Λίγο fun, πολλή καλή διάθεση και φυσικά… ένα χαμόγελο! Άλλωστε, υπάρχουν μέρες που δεν χρειάζεσαι κάτι τεράστιο για να αλλάξει το mood σου, αλλά απλώς μια μικρή αφορμή.

Ο παραγωγός του Mad Radio 106.2 σχολιάζει τα highlights των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το χαρακτηριστικό του στυλ.
Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ποζάρει μπροστά από την φωτεινή επιγραφή του σταθμού.

Αυτή τη φορά, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2, μας δίνει το δικό του «γνώρισμα» μέσα από την καμπάνια: «Back to fun» και «Back to smile». Και κάπως έτσι, μας θυμίζει κάτι πολύ απλό: η καλή διάθεση μπορεί να ξεκινήσει από τα πιο μικρά πράγματα της ημέρας.

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Με αφορμή λοιπόν το «Back to smile», βάλαμε κι εμείς το χαμόγελο στην κορυφή της λίστας. Γιατί μπορεί να έχεις ξυπνήσει με το πιο περίεργο mood, να έχεις μπροστά σου μια γεμάτη μέρα ή απλώς να χρειάζεσαι ένα μικρό reset. Αυτοί είναι 5 λόγοι για να χαμογελάσεις σήμερα και να κάνεις τη μέρα σου λίγο πιο fun.

1. Γιατί υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που μπορεί να σου αλλάξει το mood

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Έχεις παρατηρήσει ότι μερικά τραγούδια λειτουργούν σχεδόν σαν instant mood booster; Ένα beat, ένα ρεφρέν ή εκείνο το κομμάτι που έχεις συνδέσει με μια καλή ανάμνηση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να σε βάλει σε τελείως διαφορετικό mood.

Βάλε λοιπόν το αγαπημένο σου τραγούδι, ανέβασε την ένταση και άσε τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, αν κάτι ξέρουμε καλά στο MAD, είναι ότι η μουσική και το fun πάνε πάντα μαζί.

2. Γιατί ένα μήνυμα από τον σωστό άνθρωπο αρκεί

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Pexels

Μερικές φορές ένα απλό «τι κάνεις;» από έναν φίλο μπορεί να γίνει το καλύτερο σημείο της ημέρας. Ένα αστείο βίντεο, ένα inside joke ή μια συζήτηση που ξεκινά χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση εκεί που δεν το περιμένεις.

Οπότε, αν υπάρχει κάποιος που σου φτιάχνει πάντα το mood, στείλε πρώτος μήνυμα. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα «τι κάνεις;» και να καταλήξει σε γέλια για κάτι τελείως άκυρο.

3. Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένεις την Παρασκευή για να περάσεις καλά

Pexels
Pexels

Ποιος είπε ότι το fun είναι μόνο για το Σαββατοκύριακο; Ένας καφές μετά τη δουλειά, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, το αγαπημένο σου snack ή ένα αυθόρμητο σχέδιο με την παρέα μπορούν να κάνουν ακόμη και μια συνηθισμένη μέρα να μοιάζει διαφορετική.

Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια μεγάλη αφορμή. Μερικές από τις καλύτερες στιγμές είναι αυτές που δεν είχες σχεδιάσει καθόλου.

4. Γιατί ένα μικρό break μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά

Pexels
Pexels

Όταν η μέρα τρέχει με μηνύματα, υποχρεώσεις, deadlines και notifications, είναι εύκολο να ξεχάσεις να κάνεις pause. Κι όμως, ακόμη και λίγα λεπτά μακριά από την οθόνη μπορούν να σου δώσουν την ευκαιρία να πάρεις μια ανάσα και να επιστρέψεις με καλύτερη διάθεση.

Κλείσε για λίγο το κινητό, βγες στο μπαλκόνι, κάνε μια μικρή βόλτα ή απλώς άκου το αγαπημένο σου τραγούδι χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Το mini reset της ημέρας σου μπορεί να είναι πολύ πιο απλό απ’ όσο νομίζεις.

5. Γιατί το χαμόγελο είναι το δικό σου «Back to smile»

Και κάπου εδώ επιστρέφουμε στο βασικό μήνυμα της ημέρας: Back to smile. Δεν χρειάζεται να έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό για να χαμογελάσεις. Μπορεί να είναι μια καλή ανάμνηση, ένα αστείο που θυμήθηκες, μια ωραία στιγμή με τους ανθρώπους σου ή απλώς εκείνη η μικρή χαρά που εμφανίζεται μέσα σε μια εντελώς ordinary μέρα.

Ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2 χαμογελά κάνοντας χειρονομία μπροστά από φωτεινές neon επιγραφές
Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου Mad Radio 106,2 στο στούντιο με neon φωτισμό.

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου το κάνει Back to fun και Back to smile και μας δίνει την τέλεια αφορμή να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Γιατί τελικά, μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη μέρα, μπορούμε όμως να βρούμε τι μας κάνει να χαμογελάμε.

Back to glam. Back to Mad. Back to fun. Και πάνω απ’ όλα… Back to smile!

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Back to glam - Back to Mad Γιάννης Χατζηγεωργίου
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