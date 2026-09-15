Mad TV News 15.09.2026

«Διαmadάκια»: Back to ex ή back to reality; Οι απαντήσεις που θα σε κάνουν να ταυτιστείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Tα «ΔιαMADάκια» επιστρέφουν στην καθημερινότητα και μιλούν για γυμναστήριο, dating, πρώην, νέες συνήθειες και το δύσκολο back to reality
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές φέρνει συνήθειες όπως γυμναστήριο, μαγείρεμα ή διάβασμα.
  • Οι απόψεις για το dating μετά τις διακοπές διίστανται: κάποιοι θέλουν νέες σχέσεις, άλλοι όχι.
  • Η πλειοψηφία απορρίπτει την ιδέα της δεύτερης ευκαιρίας σε έναν πρώην σύντροφο.
  • Η επιστροφή στη ρουτίνα μπορεί να περιλαμβάνει την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ανθρώπων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι τελείωσε, η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι πλέον γεγονός και μαζί της έρχονται όλα τα κλασικά back to…: back to work, back to gym, back to routine και, για κάποιους, ίσως και back to ex. Γιατί, μεταξύ μας, το τελευταίο χρειάζεται λίγη περισσότερη σκέψη!

DIAMADAKIA (2)

Τα ΔιαMADάκια βγήκαν στους δρόμους μαζί με την Telekom και έκαναν το δικό τους check-in στη νέα σεζόν. Ποια συνήθεια θέλουν να ξαναβάλουν στη ζωή τους; Γυμναστήριο, μαγείρεμα, διάβασμα ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό;

Διάβασε επίσης: «Διαmadάκια»: Ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός τύπος που συναντάς σε κάθε ελληνική παραλία;

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι ερωτήσεις που όλοι έχουμε κάνει τουλάχιστον μία φορά μετά τις διακοπές: back to dating ή άσε καλύτερα; δεύτερη ευκαιρία στον πρώην ή ποτέ ξανά; και ποιο ήταν τελικά αυτό που μας προσγείωσε απότομα στην πραγματικότητα;

DIAMADAKIA (1)

Η επιστροφή στη ρουτίνα έχει για τον καθένα διαφορετικό soundtrack. Κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν σε πρόγραμμα μαγειρεύοντας περισσότερο και αφήνοντας στην άκρη το ατελείωτο delivery, ενώ άλλοι έχουν ήδη βάλει στο πρόγραμμα βιβλιοπωλεία, διάβασμα και φυσικά… γυμναστήριο.

DIAMADAKIA (3)

Push-ups, βαράκια, τσάντα γυμναστηρίου και η κλασική υπόσχεση για «τέλειο κορμί» μπαίνουν ξανά στην καθημερινότητα. Και κάπου εδώ υπάρχει και η πιο ειλικρινής απάντηση: να μάθεις να απομακρύνεις πιο εύκολα ανθρώπους που δεν θέλεις δίπλα σου.

Back to dating ή… καλά είμαι;

Στο dating, οι απόψεις ήταν μοιρασμένες. Υπήρχαν εκείνοι που δηλώνουν «καλά είμαι» και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για νέα σχέση, αλλά και εκείνοι που παραδέχονται ότι ένας νέος έρωτας μπορεί να τους ενθουσιάσει.

Γιατί μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο γνωριμίες και… απρόβλεπτες καταστάσεις, το να επιστρέψεις στο dating μπορεί να μοιάζει είτε με την καλύτερη ιδέα είτε με κάτι που θέλεις να αφήσεις για αργότερα.

Και με τον πρώην τι γίνεται;

Εδώ τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα: δεύτερη ευκαιρία ή ποτέ ξανά; Οι περισσότεροι φαίνεται να ψηφίζουν το δεύτερο. Άλλωστε, αν κάποιος είναι πλέον πρώην, ίσως υπάρχει ένας λόγος.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε νέες συνήθειες, παλιούς έρωτες και την αναπόφευκτη επιστροφή στην πραγματικότητα, τα ΔιαMADάκια μάς θυμίζουν ότι κάθε restart μπορεί να γίνει λίγο πιο fun. Γιατί τελικά όλοι κάπου επιστρέφουμε το θέμα είναι να ξέρουμε πού θέλουμε πραγματικά να πάμε.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

diamadakia
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»

H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»

15.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»
Mad TV News

H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»

15.09.2026
«Mad Έχεις Άστρο»: Τι ετοιμάζουν τα άστρα για τα 12 ζώδια αυτή την εβδομάδα
Life

«Mad Έχεις Άστρο»: Τι ετοιμάζουν τα άστρα για τα 12 ζώδια αυτή την εβδομάδα

15.09.2026
«Talk to Mad»: Γιατί η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη αποκάλυψε ότι «δεν θα άλλαζε την πορεία της»
Mad TV News

«Talk to Mad»: Γιατί η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη αποκάλυψε ότι «δεν θα άλλαζε την πορεία της»

14.09.2026
Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα
MAD TV

Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα

14.09.2026
Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «λίγο boomer»;
Mad TV News

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί θεωρεί τον εαυτό της «λίγο boomer»;

28.08.2026
«Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί η Φιόνα Γεωργιάδη αποκαλεί τον ευατό της «ελβετικό σουγιά»
Mad TV News

«Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί η Φιόνα Γεωργιάδη αποκαλεί τον ευατό της «ελβετικό σουγιά»

27.08.2026
Η Εμμανουέλα Λάμπη στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Προτίμησα τον χαλβά από μια δουλειά που θα με φθείρει»
Mad TV News

Η Εμμανουέλα Λάμπη στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Προτίμησα τον χαλβά από μια δουλειά που θα με φθείρει»

26.08.2026
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Έπαθα τρομερή κατάθλιψη» μετά το «Δυνατά»»
Mad TV News

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Έπαθα τρομερή κατάθλιψη» μετά το «Δυνατά»»

25.08.2026
O Ανδρέας Δερδεμέζης στο «To κάνουμε καλοκαιρινό»: «Δεν θα άλλαζα το Gameathlon με τίποτα»
Mad TV News

O Ανδρέας Δερδεμέζης στο «To κάνουμε καλοκαιρινό»: «Δεν θα άλλαζα το Gameathlon με τίποτα»

24.08.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

6 διατροφικά tips που αξίζει να προσέχεις αν γυμνάζεσαι

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Το Back to School είναι το New Year’s Resolution του Σεπτεμβρίου – Γιατί θέλεις αλλαγές

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Αυτές οι 7 φθινοπωρινές τάσεις κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει «ακριβό»

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;