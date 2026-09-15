«Διαmadάκια»: Back to ex ή back to reality; Οι απαντήσεις που θα σε κάνουν να ταυτιστείς

Tα «ΔιαMADάκια» επιστρέφουν στην καθημερινότητα και μιλούν για γυμναστήριο, dating, πρώην, νέες συνήθειες και το δύσκολο back to reality

Με μια ματιά Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές φέρνει συνήθειες όπως γυμναστήριο, μαγείρεμα ή διάβασμα.

Οι απόψεις για το dating μετά τις διακοπές διίστανται: κάποιοι θέλουν νέες σχέσεις, άλλοι όχι.

Η πλειοψηφία απορρίπτει την ιδέα της δεύτερης ευκαιρίας σε έναν πρώην σύντροφο.

Η επιστροφή στη ρουτίνα μπορεί να περιλαμβάνει την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ανθρώπων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι τελείωσε, η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι πλέον γεγονός και μαζί της έρχονται όλα τα κλασικά back to…: back to work, back to gym, back to routine και, για κάποιους, ίσως και back to ex. Γιατί, μεταξύ μας, το τελευταίο χρειάζεται λίγη περισσότερη σκέψη!

Τα ΔιαMADάκια βγήκαν στους δρόμους μαζί με την Telekom και έκαναν το δικό τους check-in στη νέα σεζόν. Ποια συνήθεια θέλουν να ξαναβάλουν στη ζωή τους; Γυμναστήριο, μαγείρεμα, διάβασμα ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό;

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Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι ερωτήσεις που όλοι έχουμε κάνει τουλάχιστον μία φορά μετά τις διακοπές: back to dating ή άσε καλύτερα; δεύτερη ευκαιρία στον πρώην ή ποτέ ξανά; και ποιο ήταν τελικά αυτό που μας προσγείωσε απότομα στην πραγματικότητα;

Η επιστροφή στη ρουτίνα έχει για τον καθένα διαφορετικό soundtrack. Κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν σε πρόγραμμα μαγειρεύοντας περισσότερο και αφήνοντας στην άκρη το ατελείωτο delivery, ενώ άλλοι έχουν ήδη βάλει στο πρόγραμμα βιβλιοπωλεία, διάβασμα και φυσικά… γυμναστήριο.

Push-ups, βαράκια, τσάντα γυμναστηρίου και η κλασική υπόσχεση για «τέλειο κορμί» μπαίνουν ξανά στην καθημερινότητα. Και κάπου εδώ υπάρχει και η πιο ειλικρινής απάντηση: να μάθεις να απομακρύνεις πιο εύκολα ανθρώπους που δεν θέλεις δίπλα σου.

Back to dating ή… καλά είμαι;

Στο dating, οι απόψεις ήταν μοιρασμένες. Υπήρχαν εκείνοι που δηλώνουν «καλά είμαι» και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για νέα σχέση, αλλά και εκείνοι που παραδέχονται ότι ένας νέος έρωτας μπορεί να τους ενθουσιάσει.

Γιατί μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο γνωριμίες και… απρόβλεπτες καταστάσεις, το να επιστρέψεις στο dating μπορεί να μοιάζει είτε με την καλύτερη ιδέα είτε με κάτι που θέλεις να αφήσεις για αργότερα.

Και με τον πρώην τι γίνεται;

Εδώ τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα: δεύτερη ευκαιρία ή ποτέ ξανά; Οι περισσότεροι φαίνεται να ψηφίζουν το δεύτερο. Άλλωστε, αν κάποιος είναι πλέον πρώην, ίσως υπάρχει ένας λόγος.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε νέες συνήθειες, παλιούς έρωτες και την αναπόφευκτη επιστροφή στην πραγματικότητα, τα ΔιαMADάκια μάς θυμίζουν ότι κάθε restart μπορεί να γίνει λίγο πιο fun. Γιατί τελικά όλοι κάπου επιστρέφουμε το θέμα είναι να ξέρουμε πού θέλουμε πραγματικά να πάμε.

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