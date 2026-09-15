H Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν στο Talk 2 MAD: «Αν δεν είχα τους γονείς μου, δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα»

Με μια ματιά Η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν ξεκίνησε την καριέρα της στα social media αυθόρμητα, εξελισσόμενη μαζί με τις πλατφόρμες.

Η στήριξη της οικογένειάς της υπήρξε καθοριστική για να ξεκινήσει και να συνεχίσει το επάγγελμά της.

Η Μπερμπεριάν διαχειρίζεται την κριτική μαθαίνοντας από τα λάθη της και διαχωρίζοντας την τοξικότητα.

Μιλάει για τη σχέση της με τον Χρήστο Σουλτάτη και τα νέα επαγγελματικά τους βήματα στο YouTube. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημοφιλής content creator Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad με την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη εξομολογήσεις, χιούμορ και αλήθειες. Μιλώντας για τα πρώτα της βήματα στον χώρο των social media, τη σχέση της με το κοινό, τη διαχείριση της κριτικής αλλά και την προσωπική της ζωή, η ίδια απέδειξε ακριβώς γιατί έχει καταφέρει να κερδίσει μια τεράστια και πιστή βάση aκολούθων που την ακολουθεί σε κάθε της βήμα.

Ανάμεσα σε γέλια, αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον Χρήστο Σουλτάτη και χιουμοριστικές στιγμές, η Αλεξάνδρα ξεδίπλωσε την πορεία της από τα πρώτα της «get ready with me» βίντεο μέχρι τη σημερινή της καταξίωση. Με απόλυτη ειλικρίνεια και αυθορμητισμό, μίλησε για τα μυστικά της επιτυχίας της, τη σημασία του υποστηρικτικού της περιβάλλοντος και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πάνω και τα κάτω της ψηφιακής δημοσιότητας, προσφέροντας μια μοναδική ματιά πίσω από τα φώτα της οθόνης.

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Από τα πρώτα video στο TikTok στην καθιέρωση

Η πορεία της Αλεξάνδρας στα social media δεν ξεκίνησε με κάποιο αυστηρό επαγγελματικό πλάνο, αλλά προέκυψε εντελώς αυθόρμητα, μέσα από την κοινή εξέλιξη της γενιάς της με τις ίδιες τις πλατφόρμες. Αναπολώντας τις πρώτες της προσπάθειες και το πώς μετατράπηκε σε πρωτοπόρο του χώρου, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησε πάρα πολύ αυθόρμητα. Εγώ ήμουν από τα παιδάκια που σαν να εξελιχθήκαμε μαζί με τα social media. Δε γεννήθηκα μ’ αυτά. Το 2022 είχα ανεβάσει ένα πολύ χαρακτηριστικό το πρώτο μου get ready with me που έλεγα κιόλας στο βίντεο επειδή τα βλέπω συνέχεια στην Αμερική και θέλω να τα φέρω στην Ελλάδα».

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες της απόπειρες τη βρίσκουν να μιλάει αργά και διστακτικά, η ίδια προσαρμόστηκε γρήγορα, βλέποντας τους αριθμούς των views όχι ως απλές μετρήσεις, αλλά ως ζωντανούς ανθρώπους που την παρακολουθούν.

Το πολύτιμο σύστημα υποστήριξης και η οικογένεια

Ένα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία στην πορεία της νεαρής creator υπήρξε η στήριξη από το στενό της περιβάλλον. Η Αλεξάνδρα στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των γονιών της, οι οποίοι στάθηκαν βράχος δίπλα της από την πρώτη στιγμή που άρχισε να λαμβάνει τις πρώτες της επαγγελματικές προτάσεις: «Είναι το πιο βασικό θεωρώ ότι είναι να έχεις ένα πολύ καλό support system από πίσω σου. Γιατί και σε μένα όσα καλά μου έχουν γράψει, τόσα ακόμα πιο άσχημα μου έχουν γράψει. Αν δεν είχα τους γονείς μου δεν θα είχα ξεκινήσει καν αυτό το επάγγελμα γιατί με έψαν και με βρήσαν και μου είπαν ωραία, θα το δοκιμάσουμε».

Με χιούμορ μάλιστα θυμήθηκε τη στιγμή που έπρεπε να εξηγήσει στους γονείς της τι είναι τα τιμολόγια, με εκείνους να της δίνουν ένα δοκιμαστικό περιθώριο έξι μηνών το οποίο τελικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ψυχική ισορροπία και η διαχείριση της κριτικής

Σε έναν κόσμο όπου η έκθεση είναι καθημερινή και τα αρνητικά σχόλια καραδοκούν, η προστασία της ψυχικής υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Η Αλεξάνδρα εξήγησε πως έμαθε με τον καιρό να διαχωρίζει την τοξικότητα από την πραγματικότητα, αντιμετωπίζοντας ακόμα και τις πτώσεις του αλγορίθμου με ψυχραιμία: «Πρέπει να κάνεις τον διαχωρισμό. Άμα δεν πάει καλά, δεν πήγε καλά. Εκεί θα κάτσω να μάθω γιατί δεν πήγε καλά, τι δεν άρεσε που έκανα. Και δεν θα πω “ρε Αλεξάνδρα, έλεος”. Θα το διορθώσω. Πάμε στο επόμενο».

Προσωπική ζωή, YouTube και νέα εγχειρήματα

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Χρήστο Σουλτάτη, με τον οποίο μοιράζονται πλέον και κοινά επαγγελματικά βήματα, όπως το νέο τους κανάλι στο YouTube με τίτλο Alexandra and Chris. Μιλώντας για τον δυναμικό χαρακτήρα της αλλά και τα όρια που θέτει, η ίδια δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είμαι ηρεμία δύναμη. Απλά μην πατήσεις τα κουμπάκια μου. Μη μιλήσεις άσχημα για τις κολλητές μου. Μη μιλήσεις άσχημα για την οικογένειά μου. Στο δεύτερο έχεις τελειώσει. Στο πρώτο έχεις τελειώσει, στο δεύτερο έχεις αποτελειώσει».

Κλείνοντας τη συνέντευξη με χαλαρή διάθεση, αποκαλύπτοντας το κρυφό της ταλέντο, να μιμείται πειστικότατα ένα τσιουάουα, και μοιράζοντάς τα απλά της όνειρα για τον χειμώνα και το νέο της σπίτι, η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν απέδειξε πως πέρα από την επιτυχημένη επαγγελματίας, παραμένει ένα αυθεντικό και γλυκό κορίτσι που αξίζει κάθε επιτυχία.

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