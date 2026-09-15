Beauty 15.09.2026

Foundation nails: Το «second skin» μανικιούρ που λατρεύουν οι trendsetters φέτος

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Η no-makeup αισθητική περνά στα άκρα με τα «Foundation Nails», την τάση που θέλει το μανικιούρ να γίνεται η φυσική προέκταση του δέρματός
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα Foundation Nails είναι η νέα τάση στο μανικιούρ, εμπνευσμένη από το foundation του μακιγιάζ.
  • Η φιλοσοφία τους είναι η χρήση nude αποχρώσεων που ταιριάζουν απόλυτα με τον τόνο της επιδερμίδας.
  • Το αποτέλεσμα είναι ένα "second skin" εφέ, σαν φυσική προέκταση των δαχτύλων.
  • Η τάση αυτή υιοθετεί την αισθητική "less is more" και την επιστροφή στην απλότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αντλώντας έμπνευση απευθείας από το αγαπημένο μας foundation, εκείνο δηλαδή που ταιριάζει απόλυτα στον τόνο της επιδερμίδας μας και σχεδόν εξαφανίζεται πάνω της, έρχεται η νέα μεγάλη τάση στα νύχια: τα «Foundation Nails». Ξέχασε για λίγο τα έντονα χρώματα, τα περίτεχνα σχέδια και τα εντυπωσιακά εφέ. Η φιλοσοφία τώρα προστάζει μια nude απόχρωση που «κουμπώνει» άψογα στο φυσικό σου χρώμα, από τα ροδακινά μπεζ και το καραμελέ μέχρι τους πιο θερμούς ή χρυσαφένιους τόνους.

foundation_nails
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Το αποτέλεσμα είναι τα νύχια να μοιάζουν με μια φυσική προέκταση των δαχτύλων, δημιουργώντας μια αδιόρατη χρωματική συνέχεια. Με λίγα λόγια, το χρώμα είναι τόσο κοντά στην επιδερμίδα ώστε να προσφέρει αυτό το πολυπόθητο «second skin» εφέ, χωρίς αλλοιώσεις ή περιττές αντιθέσεις. Πρόκειται για την απόλυτη μεταφορά της no-makeup makeup αισθητικής στα χέρια: μια περιορισμένη παλέτα, μουντοί τόνοι και καθόλου περιττές λεπτομέρειες, αν και μια απαλή, milky αίσθηση χωρίς γκλίτερ μπορεί να προστεθεί για μια διακριτική πινελιά λάμψης.

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Γιατί να υιοθετήσεις τα «Foundation Nails» αυτή τη σεζόν;

Καθώς η φθινοπωρινή σεζόν φέρνει την ανάγκη για μια πιο προσγειωμένη και λιτή ομορφιά, μακριά από κάθε τι κραυγαλέο, τα Foundation Nails έρχονται να δώσουν την ιδανική λύση. Παρά το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί φθινοπωρινές τόνοι τείνουν να είναι πιο σκούροι, αυτή η τάση κινείται κόντρα στο ρεύμα, αγκαλιάζοντας τις φυσικές αποχρώσεις του δέρματος. Έτσι, ταιριάζει απόλυτα με τα ζεστά ρούχα της εποχής, χωρίς να ανταγωνίζεται χρωματικά το υπόλοιπο look.

foundation_nails
https://www.instagram.com/matejanova/

Αυτή η προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη τάση του «less is more», όπου η πολυτέλεια δεν κρύβεται στην υπερβολή, αλλά στην αψεγάδιαστη λεπτομέρεια. Μετά από σεζόν γεμάτες περίπλοκα σχέδια και έντονες αποχρώσεις, η επιστροφή στην απλότητα μοιάζει μονόδρομος. Φέτος το φθινόπωρο, η σοφιστικέ κομψότητα βρίσκεται στην επιλογή της τέλειας, απόλυτα ταιριαστής απόχρωσης που αναδεικνύει τα άκρα με τον πιο φυσικό τρόπο.

Κεντρική Εικόνα:@sofia_nailsaesthetics

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beauty Foundation nails nail trends νύχια
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