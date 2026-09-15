Ο Σεπτέμβριος στο πιάτο σου – Ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις τώρα στο καλάθι σου

Το ημερολόγιο της φύσης αλλάζει σελίδα και μαζί του αλλάζει και η λαϊκή αγορά, με τα τελευταία καλοκαιρινά προϊόντα να συνυπάρχουν με εκείνα του φθινοπώρου

Με μια ματιά Σεπτέμβριος: συνδυασμός τελευταίων καλοκαιριού και πρώτων φθινοπωρινών γεύσεων.

Σταφύλια, σύκα, ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια είναι ακόμα σε εποχή.

Αχλάδια, μήλα και δαμάσκηνα σηματοδοτούν την έλευση του φθινοπώρου.

Η επιλογή εποχικών προϊόντων εξαρτάται από την αγορά, την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που το καλοκαίρι δεν θέλει ακόμη να φύγει, αλλά το φθινόπωρο έχει ήδη αρχίσει να χτυπά την πόρτα. Στη λαϊκή αγορά θα βρεις ακόμη ζουμερές ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές και κολοκυθάκια, την ίδια στιγμή που τα σταφύλια, τα σύκα, τα αχλάδια και τα πρώτα μήλα φέρνουν στο τραπέζι τις γεύσεις της νέας εποχής. Είναι, λοιπόν, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους του χρόνου για να ψωνίσεις εποχικά, αφού μπορείς να απολαύσεις μαζί τα τελευταία καλούδια του καλοκαιριού και τις πρώτες φθινοπωρινές γεύσεις. Αν θέλεις να ξέρεις τι αξίζει να βάλεις στο καλάθι σου τον Σεπτέμβριο, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κοιτάξεις ξανά τι σου προσφέρει η εποχή.

Σταφύλια και σύκα κρατούν λίγο ακόμη το καλοκαίρι

1. Σταφύλια

Το σταφύλι είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Σεπτεμβρίου. Η εποχή του τρύγου βρίσκεται στο επίκεντρο και οι ποικιλίες που βρίσκεις στην αγορά μπορούν να καταναλωθούν σκέτες, να μπουν σε σαλάτες με τυρί και ξηρούς καρπούς ή να αξιοποιηθούν σε γλυκές και αλμυρές παρασκευές. Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης ο μήνας του μούστου, του πετιμεζιού και των παραδοσιακών γεύσεων που συνδέονται με τον τρύγο.

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2. Σύκα

Τα σύκα είναι από τις τελευταίες μεγάλες καλοκαιρινές απολαύσεις. Γλυκά και αρωματικά, ταιριάζουν ιδανικά με γιαούρτι και μέλι, αλλά και με τυριά, πράσινες σαλάτες και ξηρούς καρπούς. Αν τα αγαπάς, αξίζει να τα χαρείς τώρα, όσο βρίσκονται ακόμη στην εποχή τους.

Τα πρώτα φρούτα του φθινοπώρου κάνουν την εμφάνισή τους

3. Αχλάδια και μήλα

Τα αχλάδια και τα μήλα σηματοδοτούν την αλλαγή της εποχής. Είναι πρακτικά για το πρωινό ή το σνακ, αλλά μπορούν να δώσουν ενδιαφέρον και σε σαλάτες, ενώ ταιριάζουν εξαιρετικά με τυριά και ξηρούς καρπούς.

4. Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα βρίσκονται ακόμη στην αγορά, αν και η εποχή τους πλησιάζει προς το τέλος της. Είναι ιδανικά για να τα φας φρέσκα, αλλά και για γλυκές παρασκευές ή μαρμελάδες.

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5. Ντομάτες

Η ντομάτα παραμένει ένα από τα βασικά προϊόντα του Σεπτεμβρίου. Σε σαλάτες, σάλτσες, γεμιστά και λαδερά, έχει ακόμη πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική κουζίνα. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς τις τελευταίες πραγματικά καλοκαιρινές ντομάτες, τώρα είναι η στιγμή.

6. Μελιτζάνες

Η μελιτζάνα παραμένει σε καλή εποχή και σου δίνει αμέτρητες επιλογές. Μουσακάς, ιμάμ, ψητές μελιτζάνες, μελιτζανοσαλάτα ή ένα απλό λαδερό είναι μερικές μόνο από τις συνταγές που μπορείς να ετοιμάσεις.

7. Πιπεριές

Οι πιπεριές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αφθονία και μπορούν να μπουν σχεδόν παντού: από σαλάτες και ψητά μέχρι γεμιστά και σάλτσες. Μαζί με την ντομάτα και τη μελιτζάνα αποτελούν ίσως την πιο χαρακτηριστική τριάδα του τέλους του καλοκαιριού.

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8. Κολοκυθάκια, φασολάκια και μπάμιες

Κολοκυθάκια, φασολάκια και μπάμιες παραμένουν επίσης στο εποχικό τραπέζι και σου δίνουν την ευκαιρία να συνεχίσεις για λίγο ακόμη τα αγαπημένα ελληνικά λαδερά. Με καλό ελαιόλαδο, ντομάτα και μυρωδικά, μπορούν να γίνουν εύκολα ένα πλήρες καθημερινό γεύμα.

Και κάπου εδώ κάνει την εμφάνισή του το φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβριος δεν σηματοδοτεί μια απότομη αλλαγή. Τα καλοκαιρινά προϊόντα αποχωρούν σταδιακά και τα φθινοπωρινά κάνουν την εμφάνισή τους λίγο λίγο. Προς το τέλος του μήνα αρχίζεις να βλέπεις πιο έντονα προϊόντα όπως η κολοκύθα, ενώ ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλα φρούτα και λαχανικά της νέας εποχής. Αυτό είναι άλλωστε και το ενδιαφέρον της εποχικότητας: δεν λειτουργεί σαν διακόπτης. Η φύση αλλάζει σταδιακά και μαζί της αλλάζει και το περιεχόμενο της λαϊκής αγοράς.

Τι να βάλεις στο καλάθι σου τον Σεπτέμβριο

Αν θέλεις να κάνεις μια πραγματικά εποχική αγορά, ξεκίνα με σταφύλια και σύκα, πρόσθεσε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα και γέμισε το καλάθι σου με ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια, φασολάκια και μπάμιες. Και μην ξεχνάς να κοιτάς τι έχει πραγματικά καλή παρουσία στην αγορά. Η εποχικότητα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες κάθε χρονιάς, οπότε το καλύτερο σημάδι είναι συχνά αυτό που βλέπεις μπροστά σου στη λαϊκή: προϊόντα άφθονα, φρέσκα και με καλή γεύση.

Ο Σεπτέμβριος είναι, τελικά, ένας μήνας γεμάτος αντιθέσεις. Σου δίνει την τελευταία γεύση του καλοκαιριού, αλλά ταυτόχρονα σε προετοιμάζει για τις πιο ζεστές και πλούσιες γεύσεις του φθινοπώρου. Και αυτός είναι ίσως ο καλύτερος λόγος για να αφήσεις την εποχή να καθοδηγήσει το επόμενο καλάθι και, γιατί όχι, το επόμενο τραπέζι σου.

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