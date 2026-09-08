Κοτόπουλο caprese: Το πιο νόστιμο πιάτο με λιωμένη μοτσαρέλα που γίνεται πανεύκολα στον φούρνο

Αν θέλεις ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό φαγητό για το οικογενειακό τραπέζι ή ένα χαλαρό δείπνο με φίλους, αυτή η εκδοχή του κοτόπουλου caprese έχει όλα όσα χρειάζεσαι

Με μια ματιά Το κοτόπουλο caprese είναι ένα εύκολο και νόστιμο πιάτο με κοτόπουλο, ντομάτα, μοτσαρέλα και πέστο.

Η επιτυχία του πιάτου βασίζεται στην ισορροπία των υλικών και το σωστό ψήσιμο.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προσαρμόστε το πάχος των φιλέτων κοτόπουλου και προσέξτε τον χρόνο ψησίματος.

Το πιάτο είναι ιδανικό για καθημερινό τραπέζι ή για να εντυπωσιάσετε φίλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνα τα φαγητά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, περίπλοκες τεχνικές ή μια ατελείωτη λίστα υλικών για να κλέψουν τις εντυπώσεις. Το κοτόπουλο caprese είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Παίρνεις ένα απλό φιλέτο κοτόπουλου, το συνδυάζεις με ώριμες ντομάτες, φρέσκια μοτσαρέλα και αρωματικό πέστο βασιλικού και μέσα σε λίγα βήματα έχεις ένα πιάτο που μοιάζει πολύ πιο εντυπωσιακό από τον χρόνο και την προσπάθεια που χρειάστηκε για να το ετοιμάσεις.

Και κάπου εδώ βρίσκεται όλη η γοητεία του. Είναι εύκολο, είναι νόστιμο, έχει χρώμα και άρωμα και μπορεί να σταθεί εξίσου όμορφα σε ένα καθημερινό οικογενειακό τραπέζι όσο και σε ένα καλοκαιρινό δείπνο με φίλους. Αν μάλιστα αγαπάς τους συνδυασμούς που θυμίζουν ιταλική κουζίνα, τότε η ντομάτα, η μοτσαρέλα, ο βασιλικός και το πέστο πάνω στο ζουμερό κοτόπουλο είναι από εκείνες τις γεύσεις που δύσκολα θα σου αφήσουν περιθώριο για παράπονα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα πυρίμαχο σκεύος, λίγα καλά υλικά και περίπου μισή ώρα μέχρι να μοσχοβολήσει η κουζίνα σου.

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Γιατί το κοτόπουλο caprese αξίζει μια θέση στο τραπέζι σου

Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία των υλικών. Η ντομάτα χαρίζει φρεσκάδα και φυσική γλυκύτητα, η μοτσαρέλα λιώνει και γίνεται υπέροχα κρεμώδης, ενώ το πέστο δίνει ένταση και το χαρακτηριστικό άρωμα του βασιλικού. Το σκόρδο και η ρίγανη συμπληρώνουν το κοτόπουλο και το αποτέλεσμα είναι ένα φαγητό που δεν χρειάζεται πολλά ακόμη για να σταθεί στο τραπέζι.

Αν έχεις καλέσει φίλους για φαγητό, μάλιστα, είναι από τις συνταγές που σε βολεύουν ιδιαίτερα. Μπορείς να ετοιμάσεις το κοτόπουλο, να το βάλεις στον φούρνο και να ασχοληθείς με τη σαλάτα, το τραπέζι ή τους καλεσμένους σου, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεσαι διαρκώς πάνω από μια κατσαρόλα.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 4 μερίδες θα χρειαστείς:

4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου

2 μεγάλες ώριμες ντομάτες, κομμένες σε φέτες

250 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα, κομμένη σε φέτες

3 κ.σ. πέστο βασιλικού

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φρέσκα φύλλα βασιλικού

Balsamic glaze, προαιρετικά

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Το σωστό κοτόπουλο κάνει τη διαφορά

Επειδή το κοτόπουλο είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της συνταγής, αξίζει να δώσεις λίγη προσοχή στο πάχος των φιλέτων. Αν είναι πολύ χοντρά, μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο στον φούρνο, ενώ υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσουν εξωτερικά μέχρι να ψηθούν στο κέντρο. Αν τα φιλέτα σου έχουν αρκετά μεγάλο πάχος, μπορείς να τα χτυπήσεις ελαφρά ώστε να αποκτήσουν πιο ομοιόμορφο πάχος. Έτσι θα ψηθούν πιο ομοιόμορφα και θα μπορέσεις να πετύχεις πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάς επίσης το αλάτι και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μπορεί να μοιάζουν με μια απλή λεπτομέρεια, όμως είναι απαραίτητα για να αποκτήσει γεύση το κοτόπουλο πριν ακόμη μπουν στο παιχνίδι το πέστο, η ντομάτα και η μοτσαρέλα.

Πώς ετοιμάζεις το κοτόπουλο caprese στον φούρνο

1. Ξεκινάς προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 200°C. Είναι σημαντικό ο φούρνος να έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία πριν βάλεις μέσα το κοτόπουλο.

2. Αλατοπιπερώνεις καλά τα φιλέτα κοτόπουλου και στη συνέχεια τα αλείφεις με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το λιωμένο σκόρδο και τη ρίγανη. Φρόντισε το μείγμα να πάει σε όλη την επιφάνεια του κρέατος.

3. Τοποθετείς τα φιλέτα σε ένα πυρίμαχο σκεύος και τα ψήνεις για περίπου 20 λεπτά.

4. Βγάζεις προσεκτικά το σκεύος από τον φούρνο και απλώνεις πάνω σε κάθε φιλέτο λίγο πέστο βασιλικού. Μην το παρακάνεις – θέλεις το πέστο να δώσει άρωμα και ένταση χωρίς να καλύψει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις.

5. Προσθέτεις πάνω από κάθε φιλέτο μία ή δύο φέτες ώριμης ντομάτας και στη συνέχεια τις φέτες φρέσκιας μοτσαρέλας.

6. Επιστρέφεις το σκεύος στον φούρνο και συνεχίζεις το ψήσιμο για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι η μοτσαρέλα να έχει λιώσει όμορφα και το κοτόπουλο να έχει ψηθεί πλήρως.

7. Μόλις το βγάλεις από τον φούρνο, προσθέτεις φρέσκα φύλλα βασιλικού. Αν σου αρέσει η γλυκόξινη γεύση του balsamic glaze, λίγες σταγόνες από πάνω είναι αρκετές για να δώσουν την τελική πινελιά.

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Το μικρό μυστικό για πιο ζουμερό αποτέλεσμα

Το κοτόπουλο έχει την τάση να στεγνώνει όταν παραψηθεί, γι’ αυτό ο χρόνος μαγειρέματος δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσεις μηχανικά. Ο χρόνος των 20 λεπτών στην αρχή και των επιπλέον 10-15 λεπτών μετά την προσθήκη των υλικών είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πάχος των φιλέτων και τον φούρνο σου. Το σημαντικό είναι να βεβαιωθείς ότι το κοτόπουλο έχει ψηθεί πλήρως στο εσωτερικό του. Παράλληλα, προσπάθησε να μην αφήσεις τη μοτσαρέλα να ψήνεται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Θέλεις να λιώσει και να γίνει λαχταριστή, όχι να στεγνώσει και να χάσει την απαλή υφή της.

Τι να προσέξεις για να πετύχει η συνταγή

1. Μην χρησιμοποιήσεις πολύ χοντρά φιλέτα χωρίς να τα προσαρμόσεις σε πάχος, γιατί μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ψηθούν σωστά.

2. Προτίμησε ώριμες ντομάτες με γεύση. Σε μια συνταγή με τόσο λίγα υλικά, η ντομάτα πρωταγωνιστεί.

3. Μην παραλείψεις το σκόρδο και τη ρίγανη, καθώς δίνουν στο κοτόπουλο μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα βάση γεύσης.

4. Πρόσθεσε το πέστο αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο ψησίματος, όπως προβλέπει η συνταγή, ώστε να παραμείνει πιο αρωματικό.

5. Παρακολούθησε το κοτόπουλο στο δεύτερο στάδιο ψησίματος και μην βασιστείς αποκλειστικά στον χρόνο. Κάθε φούρνος και κάθε φιλέτο έχουν τις δικές τους απαιτήσεις.

6. Πρόσθεσε τον φρέσκο βασιλικό στο τέλος. Έτσι θα διατηρήσει καλύτερα το άρωμα, το χρώμα και τη φρεσκάδα του.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από την προσπάθεια

Αν ψάχνεις μια εύκολη συνταγή με κοτόπουλο που να μην θυμίζει το κλασικό ψητό φιλέτο, το κοτόπουλο caprese είναι μια εξαιρετική επιλογή. Δεν χρειάζεσαι περίπλοκες τεχνικές ούτε δεκάδες υλικά. Με λίγη καλή πρώτη ύλη και σωστό ψήσιμο, το κοτόπουλο μεταμορφώνεται σε ένα πιάτο με ζουμερή ντομάτα, λιωμένη μοτσαρέλα, αρωματικό πέστο και φρέσκο βασιλικό. Και αν στο τέλος προσθέσεις λίγες σταγόνες balsamic glaze, έχεις εκείνη τη γλυκόξινη πινελιά που κάνει κάθε μπουκιά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Βάλ’ το λοιπόν στο πρόγραμμα για το επόμενο καλοκαιρινό τραπέζι σου. Είναι αρκετά εύκολο για μια καθημερινή μέρα, αρκετά όμορφο για να το σερβίρεις σε φίλους και, κυρίως, αρκετά νόστιμο για να καταλήξει πολύ γρήγορα σε άδειο πιάτο.

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