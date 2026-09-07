Beauty 07.09.2026

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

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4 έξυπνα μυστικά από τους makeup artists για να πετύχεις φυσικό, επαγγελματικό μακιγιάζ χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία σε προϊόντα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ροδακινί ρουζ κάτω από τα μάτια εξουδετερώνει τους μπλε υποτόνους για αψεγάδιαστη κάλυψη.
  • Ζέστανε το foundation με τα χέρια σου για να αποφύγεις το βαρύ, "cakey" αποτέλεσμα.
  • Ψέκασε το beauty blender με setting spray για να "κλειδώσεις" το μακιγιάζ και να αυξήσεις τη διάρκειά του.
  • Εφάρμοσε το ρουζ ανοδικά, από τα ζυγωματικά προς τους κροτάφους, για lifting εφέ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν προσπαθείς συχνά να πετύχεις το αψεγάδιασμενο, φυσικό αποτέλεσμα που βλέπεις στα social media αλλά το τελικό σου look δείχνει βαρύ ή «μουτζουρωμένο», η απάντηση δεν κρύβεται απαραίτητα στα ακριβά προϊόντα. Το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στις τεχνικές. Οι επαγγελματίες makeup artists έχουν στο οπλοστάσιό τους μικρά, έξυπνα κόλπα που αλλάζουν εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα στο μισό χρόνο.

makigiaz_matia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Κάθε μέρα, εκατομμύρια trends κατακλύζουν το feed μας, υποσχόμενα την απόλυτη τελειότητα. Όμως, πίσω από τα εντυπωσιακά βίντεο και τις αψεγάδιαστες φωτογραφίες, δεν κρύβονται αμέτρητα στρώματα προϊόντων ούτε αστρονομικά ποσά ξοδεμένα σε καλλυντικά. Αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μέτριο μακιγιάζ και σε ένα look που μοιάζει να έχει βγει από περιοδικό μόδας είναι η γνώση μικρών, πρακτικών λεπτομερειών. Είναι εκείνα τα μικρά «μυστικά της δουλειάς» που οι επαγγελματίες εφαρμόζουν μηχανικά, αλλά σπάνια αποκαλύπτουν στον ευρύ κόσμο.

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1. Το ροδακινί ρουζ κάτω από τα μάτια για αψεγάδιαστη κάλυψη

Αν οι μαύροι κύκλοι επιμένουν ό,τι concealer κι αν δοκιμάσεις, το πρόβλημα συνήθως οφείλεται στους μπλε ή μωβ υποτόνους της περιοχής, τους οποίους ένα απλό, ανοιχτόχρωμο concealer δεν μπορεί να καλύψει απόλυτα. Το επαγγελματικό trick; Πάρε μια μικρή ποσότητα από ένα κρεμώδες, ροδακινί ή πορτοκαλί ρουζ και ταμπονάρισέ το απαλά ακριβώς κάτω από τα μάτια σου, πριν βάλεις το concealer. Το ροδακινί χρώμα λειτουργεί ως διορθωτικό, εξουδετερώνοντας τη σκιά, ώστε όταν απλώσεις το concealer από πάνω, η περιοχή να δείχνει φωτεινή και ξεκούραστη χωρίς να γκρίζαρε το προϊόν.

makigiaz_pasxa
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

2. Ζέστανε το foundation με τα χέρια σου για να αποφύγεις το cakey αποτέλεσμα

Σου έχει τύχει να απλώνεις το foundation σου και να φαίνεται βαρύ, να «σπάει» ή να κολλάει στις υφές της επιδερμίδας; Συνήθως αυτό συμβαίνει επειδή το προϊόν είναι κρύο και απευθείας εφαρμοσμένο με πινέλο ή σφουγγαράκι δεν λιώνει ομοιόμορφα στο δέρμα. Πριν το τοποθετήσεις στο πρόσωπο, ρίξε μερικές σταγόνες στην παλάμη σου και τρίψε ελαφρά τα χέρια σου μεταξύ τους για να το ζεστάνεις. Η θερμοκρασία του σώματος κάνει τη φόρμουλα πιο ρευστή και «skin-like», επιτρέποντάς της να αγκαλιάσει την επιδερμίδα και να χαρίσει ένα απίστευτα φυσικό, αψεγάδιαστο φινίρισμα.

contouring
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

3. Ψέκασε το beauty blender με setting spray

Το κλασικό tip για να βρέξεις το σφουγγαράκι μακιγιάζ σου είναι να το περάσεις κάτω από τη βρύση, αλλά οι επαγγελματίζοντες στον χώρο κάνουν κάτι διαφορετικό για να εξασφαλίσουν διάρκεια που δεν κουνιέται με τίποτα. Αντί για νερό, πάρε το καθαρό σου beauty blender και ψέκασέ το γενναιόδωρα με το setting spray σου. Όταν το χρησιμοποιήσεις για να εφαρμόσεις το foundation και το concealer σου, δεν θα τα ενυδατώσεις απλώς, θα «κλειδώσεις» ταυτόχρονα τα προϊόντα βάσης μέσα στην επιδερμίδα, εξασφαλίζοντας αδιάλυτη αντοχή όλη μέρα.

maroon_mallia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

4. Ρουζ πάντα ανοδικά

Ο τρόπος που εφαρμόζεις το ρουζ μπορεί να μεταμορφώσει κυριολεκτικά τη γεωμετρία του προσώπου σου. Αντί να το τοποθετείς μόνο στα μήλα και να τα «φουσκώνεις» κυκλικά, δοκίμασε να ξεκινήσεις από τα ψηλά ζυγωματικά και να το απλώσεις με φορά ανοδική, τραβώντας το προς τους κροτάφυς. Αυτή η διαγώνια κίνηση «σηκώνει» οπτικά τα μάτια και τα ζυγωματικά, δημιουργώντας ένα φυσικό, αντιγηραντικό lifting εφέ χωρίς καμία προσπάθεια.

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beauty makeup hacks μακιγιάζ
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