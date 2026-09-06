Living 06.09.2026

Τα 8 σημάδια ότι το πλυντήριό ρούχων σου θέλει αλλαγή

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Δες πότε οι βλάβες, οι θόρυβοι και τα περίεργα κολλήματα δείχνουν ότι η συσκευή σου χρειάζεται επειγόντως αλλαγή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα ρούχα βγαίνουν βρώμικα, στάζουν ή μυρίζουν, υποδεικνύοντας μειωμένη απόδοση του πλυντηρίου.
  • Διαρροές νερού, υπερβολικός θόρυβος ή τραντάγματα είναι σημάδια σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων.
  • Συχνές βλάβες και ακριβές επισκευές, καθώς και κολλήματα ή κωδικοί σφάλματος, δείχνουν προβλήματα στα ηλεκτρονικά.
  • Σκουριά, ραγίσματα ή ηλικία άνω των 10-15 ετών, σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα, σημαίνουν ότι το πλυντήριο έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πλύσιμο των ρούχων είναι από εκείνες τις αθόρυβες, επαναλαμβανόμενες δουλειές του σπιτιού που θεωρούμε δεδομένες, μέχρι τη στιγμή που η συσκευή αποφασίσει να μας χαλάσει τη μέρα. Εκείνος ο ακατανόητος, μεταλλικός θόρυβος στη μέση της νύχτας, τα ρούχα που βγαίνουν από τον κάδο εξίσου βρώμικα με πριν, ή μια απρόσμενη λίμνη νερού στο πάτωμα του μπάνιου μπορούν να μετατρέψουν μια απλή ρουτίνα σε πρωινό πονοκέφαλο.

Γυναίκα με καλάθι γεμάτο ρούχα δίπλα σε πλυντήριο, εξηγώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν μούχλα.
Pexels

Το μεγάλο δίλημμα, φυσικά, έρχεται αμέσως μετά: αξίζει να καλέσεις τεχνικό, να πληρώσεις για ανταλλακτικά και να ελπίζεις ότι θα βγάλει άλλους λίγους μήνες, ή μήπως πετάς απλώς λεφτά σε ένα πλυντήριο που έχει κλείσει τον κύκλο του;

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Καθώς μια οικιακή συσκευή αυτού του μεγέθους δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη επένδυση, η απόφαση της αντικατάστασης θέλει σκέψη. Ορισμένα θέματα λύνονται εύκολα με μια γρήγορη διόρθωση, ένα ξεβούλωμα ή καλύτερες συνήθειες φόρτωσης. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που τα συμπτώματα φωνάζουν ότι η συσκευή σου βρίσκεται στα τελευταία της και κάθε ευρώ που δίνεις για μπάλωμα είναι απλώς χαμένο.

Χέρι βάζει λευκά ρούχα σε πλυντήριο, εξηγώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν «μούχλα».
Pexels

Αν έχεις βαρεθεί να παίζεις τη ρωσική ρουλέτα με τις πλύσεις σου και αναρωτιέσαι αν έφτασε η ώρα να βγεις στην αγορά για καινούργιο, δες τα 8 ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι ήρθε το τέλος εποχής.

1. Τα ρούχα δεν καθαρίζουν

Αν τα ρούχα σου βγαίνουν με λεκέδες, θαμπά ή μυρίζουν παρά το απορρυπαντικό, το πλυντήριο δεν κάνει πλέον σωστά τη δουλειά του. Πριν το πετάξεις, βεβαιώσου ότι δεν το παραφορτώνεις και ότι έχεις καθαρίσει τη θήκη του απορρυπαντικού και τον κάδο. Αν αυτά είναι καθαρά και το πρόβλημα συνεχίζεται, η συσκευή έχει χάσει την απόδοσή της.

2. Τα ρούχα στάζουν μετά το στύψιμο

Αν βγάζεις τα ρούχα σου βαριά και μουσκεμένα, το πλυντήριο αποτυγχάνει να τα στυψίσει σωστά. Τσέκαρε αν το πλυντήριο πατάει καλά στο πάτωμα, αν το φορτίο είναι ζυγισμένο και αν έχει βουλώσει το φίλτρο ή ο σωλήνας αποχέτευσης. Αν το κάνει σε κάθε πλύση ασχέτως φορτίου, φταίει εσωτερικό εξάρτημα.

Γυναίκα μυρίζει καθαρό ρούχο δίπλα σε πλυντήριο, διερευνώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν όταν στεγνώνουν.
Pexels

3. Έχει διαρροές νερού

Αν βλέπεις λακκούβες με νερό γύρω από τη συσκευή μετά την πλύση, κάτι τρέχει. Κοίταξε μήπως απλώς έχει χαλαρώσει κάποιο λάστιχο ή κολάρο. Αν όμως οι διαρροές επιστρέφουν συνέχεια από διάφορα σημεία και τα εξαρτήματα δείχνουν φθαρμένα, η επιδιόρθωση δεν συμφέρει.

4. Κάνει υπερβολικό θόρυβο ή τραντάζεται

Μια μικρή δόνηση είναι φυσιολογική, αλλά αν το πλυντήριο κοπανάει, τρέμει βίαια ή κάνει μεταλλικούς θορύβους, υπάρχει πρόβλημα. Σιγουρέψου ότι είναι αλφαδιασμένο και ότι τα ρούχα μέσα είναι σωστά κατανεμημένα. Αν ο θόρυγος χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, συνήθως σημαίνει κατεστραμμένα ρουλεμάν.

plintirio
pexels

5. Χαλάει συνέχεια και πληρώνεις τεχνικούς

Μια βλάβη στα τόσα χρόνια είναι αποδεκτή. Αν όμως καλείς τεχνικό κάθε λίγους μήνες και η μία βλάβη διαδέχεται την άλλη, το κόστος μαζεύεται. Όταν τα χρήματα για τα ανταλλακτικά και τα εργατικά πλησιάζουν την αξία μιας καινούργιας συσκευής, τα λεφτά σου πάνε χαμένα.

6. Κολλάει ή βγάζει error codes

Αν η οθόνη αναβοσβήνει με κωδικούς σφάλματος ή το πρόγραμμα σταματάει τη μέση χωρίς λόγο, το πλυντήριο ζορίζεται. Αν δεν πρόκειται για προσωρινό κόλλημα από ρεύμα ή ανισορροπία, τα συχνά κολλήματα δείχνουν προβλήματα στην πλακέτα ή στα ηλεκτρονικά του, τα οποία κοστίζουν ακριβά στην επισκευή.

plintirio
pexels

7. Έχει σκουριά ή σπασίματα

Μια μικρή γρατσουνιά δεν πειράζει. Αν όμως έχει πιάσει σκουριά γύρω από τον κάδο και την πόρτα (που μπορεί να λερώσει και τα ρούχα σου) ή υπάρχουν ραγίσματα στο σώμα του, η συσκευή διαλύεται σιγά σιγά.

8. Είναι ηλικιωμένο και τα έχει φάει τα ψωμιά του

Τα πλυντήρια δεν κρατούν για πάντα. Αν η συσκευή σου είναι από 10 έως 15 χρονών και παράλληλα δείχνει τα παραπάνω συμπτώματα (θόρυβο, διαρροές, κακό πλύσιμο), έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της. Επιπλέον, στα πολύ παλιά μοντέλα οι εταιρείες σταδιακά σταματούν να βγάζουν ανταλλακτικά, κάνοντας την επισκευή αδύνατη.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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