Life 05.09.2026

Νομίζεις ότι τα κάνεις όλα σωστά στο fitness; Αυτά τα 6 λάθη μπορεί να σε κρατούν πίσω

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν νιώθεις ότι προσπαθείς περισσότερο αλλά τα αποτελέσματα δεν ακολουθούν, ίσως αξίζει να κοιτάξεις ξανά τον τρόπο με τον οποίο γυμνάζεσαι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η παράλειψη προθέρμανσης μπορεί να επηρεάσει την προετοιμασία του σώματος για την άσκηση.
  • Η συνεχής ένταση χωρίς επαρκή ξεκούραση μπορεί να μειώσει την ποιότητα της επόμενης προπόνησης.
  • Η συχνή αλλαγή προγραμμάτων δυσκολεύει την παρακολούθηση της απόδοσης και την αναγνώριση του τι λειτουργεί.
  • Η σωστή τεχνική είναι βασική, ακόμη και όταν αυξάνεται το βάρος, για αποτελεσματική εκτέλεση της άσκησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να πηγαίνεις γυμναστήριο, να προσπαθείς να είσαι συνεπής και να νιώθεις ότι δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, όμως η πρόοδος να μην έρχεται όσο γρήγορα περίμενες. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν προσπαθείς αρκετά. Μερικές φορές, μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν την προπόνησή σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι. Από το να ξεκινάς χωρίς προθέρμανση μέχρι το να αγνοείς την ξεκούραση, υπάρχουν λάθη που είναι εύκολο να γίνουν μέρος της ρουτίνας σου χωρίς καν να το καταλάβεις.

Γυναίκα κάνει διατάσεις για outdoor training, ένα fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο.
Πηγή: Unsplash

1. Πηγαίνεις κατευθείαν στα βάρη

Αν μπαίνεις στο γυμναστήριο και ξεκινάς αμέσως την προπόνηση, μπορεί να παραλείπεις ένα σημαντικό κομμάτι της ρουτίνας σου. Μερικά λεπτά ήπιας προθέρμανσης και δυναμικών κινήσεων μπορούν να σε βοηθήσουν να προετοιμάσεις το σώμα σου για την άσκηση. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περίπλοκο. Το ζητούμενο είναι να δώσεις χρόνο στο σώμα σου να περάσει σταδιακά από την ηρεμία στην ένταση.

Διάβασε επίσης: Walking workout: Το νέο fitness obsession είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις

2. Πιστεύεις ότι όσο περισσότερο γυμνάζεσαι τόσο καλύτερα

Είναι εύκολο να πέσεις στην παγίδα του «περισσότερο είναι καλύτερο». Όμως η συνεχής ένταση χωρίς επαρκή ξεκούραση μπορεί να σε αφήσει κουρασμένο και να επηρεάσει την ποιότητα της επόμενης προπόνησής σου. Η αποκατάσταση αποτελεί μέρος της προπόνησης και όχι χαμένο χρόνο. Το σώμα σου χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στην προσπάθεια.

Άτομο που κάνει γυμναστική στο σπίτι για ενίσχυση της καθημερινής κίνησης και ενέργειας.
pexels.com

3. Αλλάζεις πρόγραμμα κάθε λίγες ημέρες

Αν βαριέσαι εύκολα και αλλάζεις συνεχώς ασκήσεις, ίσως δυσκολεύεσαι να δεις πραγματική πρόοδο. Η συνέπεια σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα σου επιτρέπει να παρακολουθείς την απόδοσή σου και να καταλαβαίνεις τι λειτουργεί για σένα.  ποικιλία έχει θέση στο fitness, αλλά δεν χρειάζεται κάθε προπόνηση να είναι εντελώς διαφορετική.

Άτομο που κάνει γυμναστική για κάψιμο θερμίδων και απώλεια βάρους στο πλαίσιο υγιεινής διατροφής.
pexels.com

4. Ξεχνάς την τεχνική επειδή κυνηγάς περισσότερα κιλά

Το να σηκώσεις περισσότερα κιλά μπορεί να είναι ένας στόχος, όμως η σωστή τεχνική παραμένει βασική. Αν αυξάνεις το βάρος εις βάρος της εκτέλεσης, μπορεί να δυσκολεύεσαι να δουλέψεις σωστά την άσκηση. Προτίμησε ένα βάρος που σου επιτρέπει να εκτελείς την κίνηση με έλεγχο και σωστή στάση σώματος.

Άτομο που κάνει γυμναστική και περπάτημα σε εξωτερικό χώρο για βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
pexels.com

5. Περιμένεις αποτελέσματα από τη μία εβδομάδα στην άλλη

Το fitness δεν λειτουργεί σαν διακόπτης. Μπορεί να κάνεις αρκετά πράγματα σωστά και να μη βλέπεις αμέσως θεαματική αλλαγή στον καθρέφτη. Η συνέπεια, η σωστή διατροφή, η προπόνηση και η ξεκούραση χρειάζονται χρόνο. Μην αξιολογείς την προσπάθειά σου μόνο από το τι βλέπεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Γυναίκα που κάνει γυμναστική για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
pexels.com

6. Δεν δίνεις σημασία στην καθημερινή σου κίνηση

Η προπόνηση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ημέρα σου. Αν περνάς τις υπόλοιπες ώρες καθισμένος, μπορείς να ενισχύσεις τη δραστηριότητά σου με μικρές αλλαγές, όπως περισσότερο περπάτημα και συχνότερα διαλείμματα από την καρέκλα.Δεν χρειάζεται κάθε κίνηση να μοιάζει με προπόνηση για να έχει αξία.

Γυναίκα αθλούμενη εκτελεί άσκηση με κουτί, αποκαλύπτοντας fitness μυστικά για καλύτερη προπόνηση.
pexels.com

Αν θέλεις να δεις πραγματική πρόοδο, μην ψάχνεις συνεχώς το πιο δύσκολο πρόγραμμα ή την πιο εξαντλητική προπόνηση. Δώσε βάση στη συνέπεια, στην καλή τεχνική, στην αποκατάσταση και στο να ακούς το σώμα σου.Και κυρίως, μην απογοητεύεσαι αν η αλλαγή δεν έρθει τόσο γρήγορα όσο περίμενες. Η σταθερή προσπάθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι συνήθως πολύ πιο σημαντική από μερικές εβδομάδες υπερβολικής έντασης.

Διάβασε επίσης: Έχεις μόνο 2 βαράκια; Αυτό το workout γυμνάζει όλο το σώμα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

fitness γυμναστική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Gen Z αποφάσισε: H πιο hot «έξοδος» πλέον γίνεται στο σπίτι σου

Η Gen Z αποφάσισε: H πιο hot «έξοδος» πλέον γίνεται στο σπίτι σου

05.09.2026
Επόμενο
Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

05.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

05.09.2026
3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο
Life

3 φυτά που θα κάνουν τη βεράντα σου να ανθίσει αυτό το φθινόπωρο

05.09.2026
Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου
Life

Οι πετσέτες σου έχασαν το «λευκό» τους; Το κόλπο για να τις επαναφέρεις είναι ήδη στην κουζίνα σου

05.09.2026
September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου
Food

September fruit list: 7 φρούτα που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

05.09.2026
Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή
Life

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

05.09.2026
Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο
Fashion

Τα θρυλικά outfits του Freddie Mercury γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο

05.09.2026
5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι
Beauty

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

05.09.2026
Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior
Fashion

Yves Saint Laurent: Πώς ο 21χρονος «πρίγκιπας» της μόδας κληρονόμησε τον οίκο Dior

05.09.2026
«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις
Life

«Τυφλές» διακοπές: Πληρώνεις το ταξίδι και μαθαίνεις τον προορισμό λίγο πριν πετάξεις

04.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

Τα 6 bar στην Αθήνα που θα πίνουμε τα cocktails μας τώρα που γυρίσαμε

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

5 χειροποίητες μάσκες που θα λατρέψουν τα ταλαιπωρημένα μαλλιά σου μετά το καλοκαίρι

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Το μπαλκόνι αλλάζει όψη τον Σεπτέμβριο: 7 φυτά που αγαπούν αυτή την εποχή

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

Post-holiday reset: 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις στο σπίτι μετά τις διακοπές

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast