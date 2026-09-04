Life 04.09.2026

Η λιγούρα για γλυκό έχει πλέον λύση – Το εύκολο και υγιεινό σνακ που θα λατρέψεις

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Μια πανεύκολη συνταγή με απλά υλικά για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό, χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Εύκολη και υγιεινή συνταγή για γλυκό με μπανάνες, αυγά, αλεύρι, κανέλα και σοκολάτα.
  • Η προετοιμασία περιλαμβάνει ανάμειξη υλικών και ψήσιμο για 25-30 λεπτά στους 180°C.
  • Το γλυκό πρέπει να παραμείνει μαλακό και ζουμερό εσωτερικά, με χρυσαφένια επιφάνεια.
  • Ιδανικό για απογευματινό σνακ, γρήγορο στην παρασκευή και με λίγα υλικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνα τα απογεύματα που θέλεις κάτι γλυκό, αλλά δεν θέλεις ούτε να ανοίξεις φύλλο, ούτε να λερώσεις δέκα διαφορετικά σκεύη, ούτε να περιμένεις ώρες μέχρι να ετοιμαστεί. Θέλεις απλώς ένα ζεστό, λαχταριστό γλυκό για να συνοδεύσεις τον καφέ σου και να νιώσεις ότι έκανες ένα μικρό διάλειμμα μέσα στη μέρα. Αυτή η πανεύκολη συνταγή είναι ακριβώς γι’ αυτές τις στιγμές και το καλύτερο είναι πως πιθανότατα έχεις ήδη τα περισσότερα υλικά στην κουζίνα σου.

banana_bread
unsplash.com

Η βάση είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα θυμίζει πολύ περισσότερο «κανονικό» γλυκό. Χρειάζεσαι ώριμες μπανάνες, αυγά, αλεύρι, λίγη κανέλα και σοκολάτα, ενώ μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή ανάλογα με όσα έχεις διαθέσιμα.

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Υλικά:

  • 2 ώριμες μπανάνες
  • 2 αυγά
  • 120 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
  • 2 κουταλιές της σούπας μέλι
  • 1 κουταλάκι κανέλα
  • 50 γρ. σταγόνες σοκολάτας ή ψιλοκομμένη κουβερτούρα
  • 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ, αν χρησιμοποιήσεις απλό αλεύρι
banana_bread
unsplash

Η προετοιμασία

  1. Λιώνεις τις μπανάνες σε ένα μπολ με ένα πιρούνι και προσθέτεις τα αυγά και το μέλι. Ανακατεύεις καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα και στη συνέχεια ρίχνεις το αλεύρι και την κανέλα.
  2. Στο τέλος προσθέτεις τη σοκολάτα και ανακατεύεις απαλά. Δεν χρειάζεται υπερβολικό χτύπημα, καθώς θέλεις το μείγμα να παραμείνει αφράτο.
  3. Μεταφέρεις το μείγμα σε μικρό ταψάκι ή φόρμα που έχεις στρώσει με αντικολλητικό χαρτί και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά.
  4. Το μυστικό είναι να μην το παραψήσεις. Θέλεις να έχει πάρει χρώμα στην επιφάνεια, αλλά στο εσωτερικό να παραμένει μαλακό και ζουμερό.
  5. Μόλις το βγάλεις από τον φούρνο, άφησέ το να σταθεί για λίγα λεπτά. Αν θέλεις να το κάνεις ακόμη πιο λαχταριστό, μπορείς να προσθέσεις από πάνω λίγη λιωμένη σοκολάτα, άχνη ή απλώς λίγη κανέλα.
banana_bread
unsplash.com

Και κάπως έτσι έχεις το ιδανικό απογευματινό για τον καφέ σου, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις περίπλοκες συνταγές. Είναι από εκείνα τα γλυκά που μπορείς να φτιάξεις αυθόρμητα ένα απόγευμα που θέλεις κάτι διαφορετικό και, πολύ πιθανό, να καταλήξεις να το ξαναφτιάχνεις την επόμενη μέρα.

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γλυκό διατροφή σνακ
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