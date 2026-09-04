Ariana Grande: Η κοινή εμφάνιση με τον Ricky Alvarez που φούντωσε τις φήμες γάμου

Η Ariana Grande επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μετά το τέλος της Eternal Sunshine Tour, χέρι-χέρι με τον Ricky Alvarez και οι φήμες γάμου φούντωσαν

Με μια ματιά Η Ariana Grande επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με τον σύντροφό της Ricky Alvarez.

Το ζευγάρι εθεάθη χέρι-χέρι στο αεροδρόμιο JFK.

Η κοινή τους εμφάνιση φούντωσε τις φήμες για πιθανό γάμο.

Η Grande ολοκλήρωσε την επιτυχημένη περιοδεία της Eternal Sunshine Tour στο Λονδίνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της sold-out Eternal Sunshine Tour και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη. Η 33χρονη pop star εθεάθη στο αεροδρόμιο JFK μαζί με τον σύντροφό της, Ricky Alvarez, με το ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι και να δείχνει πιο κοντά από ποτέ.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε να περάσει όσο πιο διακριτικά γινόταν από το αεροδρόμιο, επιλέγοντας μαύρη μάσκα, baseball cap, φούτερ, τζιν και μαύρες μπότες. Στο πλευρό της βρισκόταν ο 35χρονος Ricky Alvarez, ο οποίος επίσης κράτησε casual look, με καπέλο, polo μπλούζα και φόρμα.

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Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο που οι φήμες γύρω από τη σχέση τους έχουν φουντώσει ξανά, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για το ενδεχόμενο γάμου. Η Ariana και ο Ricky είχαν σχέση από το 2015 έως το 2016, όμως τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη μεταξύ τους σχέση.

Ariana Grande and boyfriend Ricky Alvarez hold hands as they land back in New York after she bid a tearful farewell to fans while concluding her sold-out UK tour ahead of break https://t.co/JHmyhYUjny — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026

Η επιστροφή της Ariana στη Νέα Υόρκη ήρθε λίγες ημέρες μετά το φινάλε της Eternal Sunshine Tour. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο, όπου η τραγουδίστρια πραγματοποίησε τις τελευταίες 10 εμφανίσεις της στο O2 Arena.

Συνολικά, η περιοδεία σημείωσε τεράστια επιτυχία, με περισσότερα από 630.000 εισιτήρια να έχουν πουληθεί για 41 sold-out συναυλίες.

Στην τελευταία της εμφάνιση, η Ariana δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε τους fans για την υποστήριξή τους. «Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας πως ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της χωρίς να αρχίσει να κλαίει.

Τι συμβαίνει με τον Ricky Alvarez

Η νέα κοινή εμφάνιση της Ariana και του Ricky έρχεται μετά την επανασύνδεσή τους, αρκετά χρόνια μετά τον πρώτο τους χωρισμό. Οι δυο τους έχουν αποφύγει να μοιραστούν πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, ωστόσο οι δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν κάνει τους fans να αναρωτιούνται αν η σχέση τους οδηγείται σε ένα νέο, πιο σοβαρό κεφάλαιο.

Προς το παρόν, πάντως, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί για πιθανό γάμο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως μετά από ένα γεμάτο πρόγραμμα, sold-out συναυλίες και μια συγκινητική αυλαία, η Ariana Grande έχει πλέον επιστρέψει στη Νέα Υόρκη και απολαμβάνει λίγο χρόνο μακριά από τη σκηνή, έχοντας στο πλευρό της τον Ricky Alvarez.

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