Celeb World 04.09.2026

Ο George Clooney βραβεύτηκε με Χρυσό Λέοντα και τρόλαρε… τον ίδιο του τον εαυτό

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Ο George Clooney απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του και αυτοσαρκάστηκε για τη συγκεκριμένη διάκριση.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο George Clooney βραβεύτηκε με Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο στη Βενετία.
  • Η καριέρα του ηθοποιού και σκηνοθέτη εκτείνεται σε περίπου 45 χρόνια, με σημαντική παρουσία στο Hollywood.
  • Ο Clooney αυτοσαρκαστικά σχολίασε την τιμητική διάκριση, προκαλώντας γέλια στο κοινό.
  • Η βράβευση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της πορείας και της επιρροής του στον κινηματογράφο.
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Μια από τις πιο λαμπερές στιγμές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανήκε στον George Clooney, ο οποίος τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης τελετής, όπου η συγκίνηση συνάντησε, όπως ήταν αναμενόμενο, το χαρακτηριστικό χιούμορ του.

Ο George Clooney και ο Brad Pitt σε κοινή εμφάνιση, με αφορμή την ταινία Thelma & Louise.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια καριέρα που εκτείνεται πλέον σε περίπου 45 χρόνια, ο George Clooney έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο Hollywood, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του μέχρι τις σκηνοθετικές του δουλειές, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους stars της γενιάς του. Η βράβευσή του στη Βενετία ήρθε ως μια ακόμη σημαντική αναγνώριση αυτής της πορείας.

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Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ωστόσο, ο Clooney δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ομιλία. Αντίθετα, βρήκε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί για το γεγονός ότι έφτασε να παραλαμβάνει ένα βραβείο συνολικής καριέρας, αφήνοντας το κοινό να γελάσει με μια ατάκα που περιέγραψε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς αισθάνεται ένας ηθοποιός όταν του λένε ότι ήρθε η στιγμή να τιμηθεί για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο ηθοποιός George Clooney σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο George Clooney μίλησε με χιούμορ για την ανακοίνωση της τιμητικής διάκρισης, εξηγώντας ότι όταν ένας ηθοποιός ακούει πως πρόκειται να πάρει ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του, μπορεί να περάσουν από το μυαλό του δύο εντελώς διαφορετικές σκέψεις.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το πρώτο είναι τι απίστευτη τιμή είναι αυτή. Και το δεύτερο είναι μήπως γνωρίζουν κάτι που εγώ δεν ξέρω;», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. Η ατάκα του ήταν ένας απολαυστικός τρόπος να σχολιάσει το γεγονός ότι τέτοιου είδους βραβεία συνήθως συνοδεύουν μια καριέρα που έχει πλέον διανύσει πολλές δεκαετίες.

Μια καριέρα 45 χρόνων

Η πορεία του George Clooney στον χώρο του θεάματος είναι πραγματικά μεγάλη. Μέσα σε περίπου τέσσερις δεκαετίες έχει περάσει από την τηλεόραση στη μεγάλη οθόνη, έχει πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς ταινίες, έχει αναλάβει σκηνοθετικά projects και έχει βρεθεί επανειλημμένα ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ο George και η Amal Clooney σε σπάνια δημόσια εμφάνιση, με τη βίλα τους στη λίμνη Κόμο να κλέβει τις εντυπώσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί έτσι μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του και έρχεται να αναγνωρίσει συνολικά την παρουσία και την επιρροή του στον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει κάτι που έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη πιο memorable, αυτό ήταν σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να τη διαχειριστεί: με συγκίνηση, αλλά και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού.

Η Βενετία τίμησε έναν μεγάλο star του Hollywood

Η βράβευση του George Clooney πρόσθεσε ακόμη μία λαμπερή στιγμή στο φετινό Venice Film Festival, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς παγκοσμίως. Ο Χρυσός Λέοντας για τη συνολική καριέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη αναγνώριση, καθώς αφορά όχι μόνο συγκεκριμένες ταινίες, αλλά ολόκληρη τη διαδρομή ενός δημιουργού.


Και ο Clooney φαίνεται πως το απόλαυσε με τον δικό του τρόπο. Αντί να σταθεί μόνο στη βαρύτητα της στιγμής, επέλεξε να κάνει το κοινό να χαμογελάσει, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ακόμη και σε μια τόσο σημαντική στιγμή μπορεί να κρατήσει το χιούμορ του.

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GEORGE CLOONEY Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
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