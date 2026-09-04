Celeb World 04.09.2026

Η Ευγενία Σαμαρά πήγε Μεξικό και έζησε το δικό της «Survivor»

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Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει κάθε στιγμή στο Μεξικό και μοιράζεται εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το ταξίδι της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει εξωτικές διακοπές στο Μεξικό με φίλους.
  • Μοιράζεται στιγμιότυπα από παραλίες, φλαμίνγκο, σενότες και τοπικές γεύσεις.
  • Η παρέα της έκανε μια τελετουργία των Μάγια να θυμίζει "Survivor".
  • Η ηθοποιός αστειεύτηκε για μόνιμη εγκατάσταση στο Μεξικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται πως περνάει μία από εκείνες τις διακοπές που θέλεις να κρατήσουν για πάντα. Από τις εξωτικές παραλίες και τα ροζ φλαμίνγκο μέχρι τις βραδινές βουτιές σε σενότες, το ταξίδι της στο Μεξικό έχει απ’ όλα και η ίδια φροντίζει να μας βάζει στο κλίμα μέσα από τα social media της.

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει την κούνια σε σπήλαιο του Μεξικού, ζώντας την περιπέτειά της.
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα νέο άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο από τις ημέρες που περνά στη χώρα, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από τις εμπειρίες που έχει ήδη ζήσει. Η παρέα της αποτελείται από τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε, με τους τρεις τους να φαίνεται πως έχουν μπει για τα καλά σε vacation mode.

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Και φυσικά, από ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα μπορούσε να λείπει το χιούμορ. Η Ευγενία Σαμαρά έκανε την επίσκεψή τους σε μια τελετουργία των Μάγια να θυμίζει μέχρι και… Survivor, αφού μαζί με την παρέα της έστησαν το δικό τους φανταστικό συμβούλιο, με τον Κωνσταντίνο Δέδε να βρίσκεται στη θέση του υποψήφιου προς αποχώρηση!

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στο Μεξικό, ζώντας την εμπειρία του «Survivor».
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Στο νέο της post, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διαφορετικές εμπειρίες που έζησε στο Μεξικό. Καραϊβικά νερά, φλαμίνγκο, ceviche, guacamole και χορός συνθέτουν το σκηνικό των διακοπών της, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η βραδινή τελετουργία των Μάγια που παρακολούθησε μαζί με την παρέα της.

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει το Μεξικό με μαγιό, ζώντας το δικό της «Survivor» περιπέτεια.
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η εμπειρία φαίνεται πως τους εντυπωσίασε τόσο, ώστε αποφάσισαν να προσθέσουν τη δική τους χιουμοριστική πινελιά. Η Ευγενία, ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες έδωσαν μια… Survivor εκδοχή στη βραδιά, με τον τελευταίο να παίρνει τον ρόλο του παίκτη που κινδυνεύει να αποχωρήσει.

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τον ήλιο στο Μεξικό, ζώντας την εμπειρία του δικού της «Survivor».
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

«Μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό»

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει το Μεξικό με μπικίνι, ζώντας την περιπέτειά της σε ένα σπήλαιο.
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η Ευγενία Σαμαρά, πάντως, φαίνεται πως έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με το ταξίδι, ώστε αστειεύτηκε πως ίσως η παρέα να αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Στο τέλος της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκαιο», δίνοντας το τέλειο φινάλε σε ένα post γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες και… πολύ vacation energy.

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διακοπές Ευγενία Σαμαρά Μεξικό
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