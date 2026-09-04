Beauty 04.09.2026

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

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Τα «bedhead» μαλλιά κυριαρχούν στις πασαρέλες του 2026 και προσφέρουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο ατημέλητο και το πολυτελές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "bedhead hair" είναι η ατημέλητη, φυσική υφή μαλλιών που είναι πλέον τάση.
  • Το στυλ απαιτεί να δείχνει cool και ζωντανό, όχι ατημέλητο ή βρώμικο.
  • Ξεκινά από το λούσιμο, με απαλό ξεμπέρδεμα και φυσικό στέγνωμα.
  • Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα και texturizing spray για να δημιουργήσετε ακανόνιστες υφές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ξυπνητήρι δεν χτύπησε ποτέ και ο χρόνος που είχες υπολογίσει για την πρωινή σου προετοιμασία συρρικνώνεται στο μισό. Τρέχεις να τελειώσεις με το skincare και το μακιγιάζ, για να συνειδητοποιήσεις τελευταία στιγμή ότι τα μαλλιά σου έχουν εκείνη τη φυσική, ελαφρώς «μπερδεμένη» υφή του ύπνου. Κανονικά, αυτή θα ήταν η στιγμή του πανικού. Φέτος όμως, αυτό ακριβώς είναι το look που ζητούν οι πάντες. Το λεγόμενο «bedhead hair» περνάει επίσημα στη mainstream εποχή του, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν απαιτεί πλέον υπερβολικό κόπο.

suki_waterhouse
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/?hl=el

Στις πιο πρόσφατες πασαρέλες, τα μοντέλα περπάτησαν με ελαφρώς φριζαρισμένες, ανεπιτήδευτες τούφες, συνδυάζοντάς τες με σοφιστικέ φορέματα και αυστηρά κοστούμια. Το κλειδί για να πετύχεις αυτή την ισορροπία είναι η πρόθεση: τα μαλλιά πρέπει να δείχνουν cool και «ζωντανά», όχι α περιποίητα ή βρώμικα. Ευτυχώς, με μερικά απλά βήματα και τα κατάλληλα προϊόντα υφής, μπορείς να δημιουργήσεις εύκολα αυτό το πολυπόθητο rockstar-chic αποτέλεσμα.

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Πώς να πετύχεις το τέλειο Bedhead Hair

1. Ξεκίνα από το ντους

Παρά το γεγονός ότι δείχνει σαν να ξύπνησες μόλις, το σωστό bedhead ξεκινά από το λούσιμο. Χρησιμοποίησε το αγαπημένο σου σαμπουάν και conditioner για να καθαρίσεις τις ρίζες και να ενυδατώσεις τις άκρες. Μόλις βγεις, άφησε στην άκρη τη βούρτσα και προτίμησε μια χτένα με αραιά δόντια για να ξεμπερδέψεις απαλά τα βρεγμένα μαλλιά, προστατεύοντάς τα από το σπάσιμο. Αν οι άκρες σου διψούν για ενυδάτωση, εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα leave-in conditioner και άφησε τα μαλλιά σου να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα. Απέφυγε την τάση να τα χτενίζεις συνεχώς καθώς στεγνώνουν· το να αφήσεις μερικές τούφες πιο ανάλαφρες ή ελαφρώς φριζαρισμένες είναι ακριβώς το ζητούμενο.

bed_head_hair
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/?hl=el

2. Δώσε σχήμα με τα δάχτυλα

Όταν τα μαλλιά στεγνώσουν τελείως, ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Τα δάχτυλά σου είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε αυτό το στάδιο. Πιάσε μικρές τούφες, στρίψ’τε τες ελαφρά και πέρασέ τες γρήγορα με ένα ισιωτικό σε χαμηλή θερμοκρασία για να δημιουργήσεις διακριτικές, ακανόνιστες καμπύλες. Δεν χρειάζεται τίποτα να είναι συμμετρικό ή ομοιόμορφο· η ανομοιομορφία είναι αυτή που χαρίζει αυθεντικότητα και αποτρέπει το χτένισμα από το να δείχνει υπερβολικά στημένο. Μόλις ολοκληρώσεις το σχήμα, ανακάτεψε ξανά τα μαλλιά με τα χέρια σου και ολοκλήρωσε ψεκάζοντας ένα ποιοτικό texturizing spray για να κλειδώσεις τη φυσική υφή.

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