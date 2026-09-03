Food 03.09.2026

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς να φτιάξεις ατομικές, λαχταριστές πίτσες στον φούρνο χρησιμοποιώντας απλές πίτες για σουβλάκι και υλικά που έχεις στην κουζίνα σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Γρήγορη πίτσα σε 10 λεπτά με έτοιμες πίτες για σουβλάκι.
  • Ευέλικτη συνταγή, ιδανική για ατομικές πίτσες με διάφορα υλικά.
  • Κατάλληλη για πολυάσχολες καθημερινές και διασκεδαστική δραστηριότητα με παιδιά.
  • Απλή εκτέλεση: σάλτσα, υλικά, τυρί και ψήσιμο για 8-10 λεπτά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχει τύχει να λαχταράς απεγνωσμένα μια ζεστή, πλούσια, σπιτική πίτσα, αλλά η ιδέα του ζυμώματος, της αναμονής για να φουσκώσει η ζύμη και του ακατάστατου πάγκου να σε κάνει να τα παρατάς και να ανοίγεις τελικά την εφαρμογή του delivery; Σίγουρα αμέτρητες. Την επόμενη φορά όμως που θα βρεθείς αντιμέτωπη με αυτήν την ακατανίκητη λιγούρα, άσε κινητό και παραγγελίες στην άκρη και ετοιμάσου να φτιάξεις την απόλυτη πίτσα της τεμπέλας.

pizza
https://www.pexels.com/

Η λογική πίσω από αυτή τη έξυπνη συνταγή βασίζεται στην ταχύτητα και την ευελιξία, εκμεταλλευόμενη ένα ταπεινό υλικό που όλοι έχουμε συνήθως στην κατάψυξη ή το ψυγείο μας: τις κλασικές πίτες για σουβλάκι. Με μηδενικό χρόνο προετοιμασίας, μπορείς να δημιουργήσεις ατομικές πίτσες κομμένες και ραμμένες στα γούστα του καθενός, ένα τεράστιο συν όταν η οικογένεια ή η παρέα δεν μπορεί να συμφωνήσει στα υλικά. Επιπλέον, αποτελεί το ιδανικό «όπλο» για πολυάσχολες καθημερινές, μετατρέποντας το γρήγορο φαγητό σε μια διασκεδαστική και πιο σπιτική διαδικασία που τα παιδιά θα λατρέψουν να φτιάχνουν μαζί σου.

Διάβασε επίσης: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μπήκε στην κουζίνα για τον γιο της – Η συνταγή για σπιτικά τυροπιτάκια

Η Συνταγή:

Υλικά (για 4 μερίδες / άτομα):

  • 4 πίτες για σουβλάκι (αλάδωτες ή ελαφρώς λαδωμένες)
  • 2 κ.σ. πελτές ντομάτας
  • 1-2 κ.σ. νερό
  • 1 πρέζα ξερή ρίγανη
  • 8 φέτες από το αλλαντικό της επιλογής σας (ζαμπόν, γαλοπούλα ή μπέικον), κομμένες στη μέση
  • 200 γρ. τριμμένα τυριά που λιώνουν εύκολα (gouda, edam ή mozzarella)
  • 1-2 φρέσκες ντομάτες, κομμένες σε λεπτές ροδέλες
  • 1 πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες
  • 100 γρ. φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε λεπτές φέτες
pizza
https://www.pexels.com/

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στον αέρα.
  • Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε τον πελτέ ντομάτας μαζί με το νερό και τη ρίγανη μέχρι να ομογενοποιηθούν και να αποκτήσουν υφή ρευστής σάλτσας.
  • Στρώνουμε μια λαδόκολλα σε μια μεγάλη λαμαρίνα φούρνου και τοποθετούμε επάνω τις 4 πίτες για σουβλάκι.
  • Με τη βοήθεια ενός κουταλιού ή ενός πινέλου σιλικόνης, απλώνουμε ομοιόμορφα τη σάλτσα ντομάτας πάνω σε κάθε πίτα, αφήνοντας ελαφρώς καθαρή την άκρη (σαν κλασικό στεφάνι πίτσας).
  • Προσθέτουμε κατά βούληση τα υλικά: στρώνουμε τις φέτες ντομάτας, τις πιπεριές, τα μανιτάρια και τα αλλαντικά, και καλύπτουμε γενναιόδωρα με τα τριμμένα τυριά.
  • Ψήνουμε στον προθερμαρισμένο φούρνο για περίπου 8-10 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τελείως τα τυριά και να πάρουν μια ωραία, χρυσαφένια κρούστα, ενώ οι άκρες από τις πίτες γίνονται ελαφρώς τραγανές.
  • Σερβίρουμε αμέσως όσο είναι ζεστή και απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

delivery πίτσα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

03.09.2026
Επόμενο
Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

03.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas
Food

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

04.09.2026
Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες
Beauty

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

04.09.2026
Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ
Fashion

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

04.09.2026
Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling
Life

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

04.09.2026
4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)
Fitness

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

03.09.2026
Οι 5 νέες γλώσσες αγάπης που αποδεικνύουν ότι η ρομαντική οικειότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες
Life

Οι 5 νέες γλώσσες αγάπης που αποδεικνύουν ότι η ρομαντική οικειότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες

03.09.2026
Μαρία Ηλιάκη: Δες το minimal μπάνιο της με τις elegant λεπτομέρειες
Life

Μαρία Ηλιάκη: Δες το minimal μπάνιο της με τις elegant λεπτομέρειες

03.09.2026
Ναΐμα Γερασοπούλου: Η Ελληνίδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο
Life

Ναΐμα Γερασοπούλου: Η Ελληνίδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο

03.09.2026
Ώρα για αλλαγή: Τα κορυφαία χρώματα μαλλιών που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο
Beauty

Ώρα για αλλαγή: Τα κορυφαία χρώματα μαλλιών που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς