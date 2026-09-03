Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Με μια ματιά Γρήγορη πίτσα σε 10 λεπτά με έτοιμες πίτες για σουβλάκι.

Ευέλικτη συνταγή, ιδανική για ατομικές πίτσες με διάφορα υλικά.

Κατάλληλη για πολυάσχολες καθημερινές και διασκεδαστική δραστηριότητα με παιδιά.

Απλή εκτέλεση: σάλτσα, υλικά, τυρί και ψήσιμο για 8-10 λεπτά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχει τύχει να λαχταράς απεγνωσμένα μια ζεστή, πλούσια, σπιτική πίτσα, αλλά η ιδέα του ζυμώματος, της αναμονής για να φουσκώσει η ζύμη και του ακατάστατου πάγκου να σε κάνει να τα παρατάς και να ανοίγεις τελικά την εφαρμογή του delivery; Σίγουρα αμέτρητες. Την επόμενη φορά όμως που θα βρεθείς αντιμέτωπη με αυτήν την ακατανίκητη λιγούρα, άσε κινητό και παραγγελίες στην άκρη και ετοιμάσου να φτιάξεις την απόλυτη πίτσα της τεμπέλας.

Η λογική πίσω από αυτή τη έξυπνη συνταγή βασίζεται στην ταχύτητα και την ευελιξία, εκμεταλλευόμενη ένα ταπεινό υλικό που όλοι έχουμε συνήθως στην κατάψυξη ή το ψυγείο μας: τις κλασικές πίτες για σουβλάκι. Με μηδενικό χρόνο προετοιμασίας, μπορείς να δημιουργήσεις ατομικές πίτσες κομμένες και ραμμένες στα γούστα του καθενός, ένα τεράστιο συν όταν η οικογένεια ή η παρέα δεν μπορεί να συμφωνήσει στα υλικά. Επιπλέον, αποτελεί το ιδανικό «όπλο» για πολυάσχολες καθημερινές, μετατρέποντας το γρήγορο φαγητό σε μια διασκεδαστική και πιο σπιτική διαδικασία που τα παιδιά θα λατρέψουν να φτιάχνουν μαζί σου.

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Η Συνταγή:

Υλικά (για 4 μερίδες / άτομα):

4 πίτες για σουβλάκι (αλάδωτες ή ελαφρώς λαδωμένες)

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

1-2 κ.σ. νερό

1 πρέζα ξερή ρίγανη

8 φέτες από το αλλαντικό της επιλογής σας (ζαμπόν, γαλοπούλα ή μπέικον), κομμένες στη μέση

200 γρ. τριμμένα τυριά που λιώνουν εύκολα (gouda, edam ή mozzarella)

1-2 φρέσκες ντομάτες, κομμένες σε λεπτές ροδέλες

1 πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές φέτες

100 γρ. φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στον αέρα.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε τον πελτέ ντομάτας μαζί με το νερό και τη ρίγανη μέχρι να ομογενοποιηθούν και να αποκτήσουν υφή ρευστής σάλτσας.

Στρώνουμε μια λαδόκολλα σε μια μεγάλη λαμαρίνα φούρνου και τοποθετούμε επάνω τις 4 πίτες για σουβλάκι.

Με τη βοήθεια ενός κουταλιού ή ενός πινέλου σιλικόνης, απλώνουμε ομοιόμορφα τη σάλτσα ντομάτας πάνω σε κάθε πίτα, αφήνοντας ελαφρώς καθαρή την άκρη (σαν κλασικό στεφάνι πίτσας).

Προσθέτουμε κατά βούληση τα υλικά: στρώνουμε τις φέτες ντομάτας, τις πιπεριές, τα μανιτάρια και τα αλλαντικά, και καλύπτουμε γενναιόδωρα με τα τριμμένα τυριά.

Ψήνουμε στον προθερμαρισμένο φούρνο για περίπου 8-10 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τελείως τα τυριά και να πάρουν μια ωραία, χρυσαφένια κρούστα, ενώ οι άκρες από τις πίτες γίνονται ελαφρώς τραγανές.

Σερβίρουμε αμέσως όσο είναι ζεστή και απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές!

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