Life 03.09.2026

Μαρία Ηλιάκη: Δες το minimal μπάνιο της με τις elegant λεπτομέρειες

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Η Μαρία Ηλιάκη αποκαλύπτει μέσα από τον χώρο του σπιτιού της ένα μπάνιο με clean αισθητική και stylish λεπτομέρειες που αξίζει να δει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το μπάνιο της Μαρίας Ηλιάκη ακολουθεί minimal αισθητική με γήινες, ουδέτερες αποχρώσεις και ξύλινες λεπτομέρειες.
  • Ξεχωρίζει η walk-in ντουζιέρα με διαφανές γυάλινο πάνελ και εντοιχισμένη κεφαλή ντους, προσδίδοντας αίσθηση spa.
  • Ο συνδυασμός γκρι, ξύλου και ουδέτερων χρωμάτων δημιουργεί έναν κομψό και ζεστό χώρο.
  • Η διακόσμηση εστιάζει σε υφές, υλικά και λειτουργικότητα, αποφεύγοντας τις υπερβολές για ένα stylish αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να μην έχουμε δει ολόκληρο το σπίτι της Μαρίας Ηλιάκη, όμως μια ματιά στο μπάνιο της είναι αρκετή για να καταλάβουμε το στιλ που έχει επιλέξει. Η παρουσιάστρια φαίνεται να προτιμά τις καθαρές γραμμές, τις ήρεμες αποχρώσεις και τους χώρους που είναι όμορφοι χωρίς να δείχνουν υπερβολικοί.

Παντρεύτηκε κρυφά η Μαρία Ηλιάκη
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Το μπάνιο κινείται ξεκάθαρα σε minimal αισθητική, με γήινους και ουδέτερους τόνους να δημιουργούν ένα ήρεμο και φωτεινό αποτέλεσμα. Μπεζ, γκρι και λευκές αποχρώσεις συνδυάζονται με ξύλινες λεπτομέρειες, ενώ τα μεγάλα πλακάκια κάνουν τον χώρο να δείχνει ακόμη πιο ενιαίος και spacious.

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Και κάπου εδώ βρίσκεται όλο το ενδιαφέρον: η Μαρία Ηλιάκη δεν βασίστηκε σε πολλά διακοσμητικά για να κάνει το μπάνιο της stylish. Αντίθετα, επέλεξε λίγα και σωστά στοιχεία, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις υφές, τα υλικά και τη λειτουργικότητα. Το αποτέλεσμα θυμίζει έναν μικρό χώρο χαλάρωσης μέσα στο σπίτι.

Η walk-in ντουζιέρα που κάνει τη διαφορά

Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η walk-in ντουζιέρα, μια επιλογή που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα σύγχρονα μπάνια. Η απουσία ογκωδών θυρών κάνει τον χώρο να δείχνει πιο ανοιχτό, ενώ το διαφανές γυάλινο πάνελ κρατά την αισθητική clean και διακριτική.

Η Μαρία Ηλιάκη παρουσιάζει το minimal μπάνιο της με elegant λεπτομέρειες, κρατώντας ένα προϊόν περιποίησης.
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Το extra touch έρχεται από την εντοιχισμένη κεφαλή ντους, η οποία βρίσκεται ψηλά και δημιουργεί περισσότερο την αίσθηση ενός mini spa παρά ενός απλού μπάνιου. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που μπορεί να μην τραβούν αμέσως όλη την προσοχή, αλλά τελικά κάνουν τον χώρο να δείχνει πολύ πιο σύγχρονος.

Γκρι, ξύλο και ουδέτερες αποχρώσεις

Στο υπόλοιπο μπάνιο, η χρωματική παλέτα παραμένει ήσυχη και κομψή. Το γκρι στοιχείο στον πάγκο δίνει έναν πιο μοντέρνο χαρακτήρα, ενώ τα ξύλινα συρτάρια προσθέτουν ζεστασιά και σπάνε την αυστηρότητα που θα μπορούσε να έχει ένας αποκλειστικά ψυχρός χρωματικός συνδυασμός.

Η Μαρία Ηλιάκη στο minimal μπάνιο της, δείχνει τις elegant λεπτομέρειες του χώρου και την προσωπική της περιποίηση.
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Παράλληλα, οι αποθηκευτικοί χώροι κάνουν το design και πρακτικό, αφού επιτρέπουν να παραμένουν τα προϊόντα καθημερινής περιποίησης οργανωμένα και εκτός οπτικού πεδίου. Για ένα σπίτι που θέλει να συνδυάζει αισθητική και καθημερινότητα, αυτή η ισορροπία είναι ίσως και το μεγαλύτερο deco tip.

Η Μαρία Ηλιάκη δείχνει το minimal μπάνιο της με elegant λεπτομέρειες, κρατώντας ένα προϊόν περιποίησης.
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Το minimal που δεν είναι καθόλου boring

Το μπάνιο της Μαρίας Ηλιάκη είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορείς να δημιουργήσεις έναν κομψό χώρο χωρίς να γεμίσεις κάθε γωνιά με διακοσμητικά. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, οι φυσικές υφές και οι σύγχρονες γραμμές δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει διαχρονικό και ταυτόχρονα αρκετά μοντέρνο.

Η Μαρία Ηλιάκη χαμογελάει κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο της.
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Και τελικά, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο inspo από τον χώρο της: όταν οι επιλογές είναι σωστές, δεν χρειάζεσαι υπερβολές. Ένα walk-in ντους, ένας συνδυασμός γκρι και ξύλου και μερικές καλά μελετημένες λεπτομέρειες αρκούν για να μετατρέψουν ένα καθημερινό μπάνιο σε έναν stylish χώρο που θα ήθελες να έχεις κι εσύ.

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διακόσμηση ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΜΠΑΝΙΟ
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