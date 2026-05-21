Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά

Μια από τις πιο αυθόρμητες και διασκεδαστικές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν σημειώθηκε στον αέρα του «Buongiorno», όταν η Μαρία Ηλιάκη αποφάσισε να κάνει μια… μουσική αφιέρωση στην Φαίη Σκορδά που κανείς δεν περίμενε. Η παρουσιάστρια, γνωστή για το χιούμορ και την αυθόρμητη προσωπικότητά της, δημιούργησε ένα viral-worthy στιγμιότυπο που έφερε γέλιο σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής αλλά και στους τηλεθεατές.

Με κέφι και παιχνιδιάρικη διάθεση, η Μαρία μιλούσε στην κάμερα, όταν ξαφνικά έβγαλε το κινητό της και πάτησε play σε ένα τραγούδι που είχε προετοιμάσει από πριν. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, καθώς αποφάσισε να αφιερώσει στη Φαίη Σκορδά το παραδοσιακό και γνωστό «Ωραία που είναι η νύφη μας». Η στιγμή ήταν τόσο απρόβλεπτη και αστεία, που το πλατό γέμισε με αυθεντικά γέλια.

Η Φαίη Σκορδά αντέδρασε άμεσα, με το γνωστό χιούμορ της, σχολιάζοντας πως «δεν πάει καλά» η Μαρία Ηλιάκη, φανερά διασκεδασμένη από το πείραγμα. Η χημεία τους ήταν ξεκάθαρη, αφού η Φαίη αποκάλυψε ότι η Μαρία συνεχίζει να της στέλνει αστεία βίντεο και χιουμοριστικά αποσπάσματα ακόμη και εκτός τηλεοπτικού αέρα.





Το πειραχτικό αυτό στιγμιότυπο απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο χαλαρή και ειλικρινής είναι η σχέση των δύο παρουσιαστριών. Τα αμοιβαία πειράγματα, το κέφι και ο αυθορμητισμός τους δημιούργησαν μία από τις πιο ανάλαφρες και feel-good στιγμές που έχουμε δει τελευταία στην πρωινή ζώνη.

Κλείνοντας, το περιστατικό δεν πρόσφερε μόνο διασκέδαση αλλά και μια όμορφη υπενθύμιση: όταν υπάρχει χημεία και ειλικρινής φιλική διάθεση, ακόμη και μια μικρή, απρόβλεπτη μουσική αφιέρωση μπορεί να γίνει η πιο viral στιγμή της ημέρας.

