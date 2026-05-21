«Παραλίγο να πεθάνω»: Η εξομολόγηση του Μάριου Φραγκούλη για το τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή

Ο Μάριος Φραγκούλης μιλά για το σοβαρό τροχαίο που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή και για την αλλαγή που έφερε μέσα του
Οι εξομολογήσεις που μοιράζονται δημόσια οι καλλιτέχνες σπάνια αφήνουν το κοινό ασυγκίνητο, ειδικά όταν μιλούν για στιγμές που πραγματικά τους σημάδεψαν. Κάπως έτσι, η πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση του Μάριου Φραγκούλη στην εκπομπή «Στούντιο 4» έγινε θέμα συζήτησης, όχι μόνο λόγω της επερχόμενης συναυλίας του «Send in the Clowns», αλλά κυρίως εξαιτίας της συγκλονιστικής αποκάλυψης που έκανε για το τροχαίο ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του πριν από τρία περίπου χρόνια. Ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε με πρωτοφανή ειλικρίνεια για τη στιγμή που αισθάνθηκε ότι κινδύνεψε πραγματικά, για τον φόβο που ένιωσε, αλλά και για την προσωπική αναγέννηση που ήρθε στη συνέχεια.

Ο Μάριος Φραγκούλης δεν δίστασε να περιγράψει τη μέρα που όλα ανατράπηκαν. Το τροχαίο ήταν τόσο σοβαρό, ώστε όχι μόνο τον σημάδεψε βαθιά, αλλά οδήγησε και στην ακύρωση ολόκληρης της περιοδείας που ετοίμαζε την περίοδο εκείνη μαζί με τη Γιώτα Νέγκα, μία περιοδεία με περίπου 15 συναυλίες. Όπως είπε, εκείνες οι στιγμές τον έφεραν αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο μιας μοιραίας εξέλιξης. «Παραλίγο να πεθάνω», παραδέχθηκε, σημειώνοντας πως αισθάνθηκε ότι μια ανώτερη δύναμη, αλλά και αγαπημένοι άνθρωποι που πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, τον προστάτευσαν.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε πως μετά το ατύχημα τίποτα δεν ήταν ίδιο μέσα του. Η εμπειρία αυτή τον ώθησε να επανεξετάσει τον τρόπο που σχετίζεται με τους ανθρώπους, τον τρόπο που εργάζεται και αντιλαμβάνεται την καθημερινότητα. Όπως είπε, έγινε πιο ανοιχτός, πιο φιλικός και πιο πρόθυμος να δώσει στους γύρω του αυτό που θα ήθελε να εισπράττει και ο ίδιος. Η περιπέτεια λειτούργησε σαν μια υπενθύμιση ότι όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή.


Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της εξομολόγησης ήταν όταν αναφέρθηκε στους φίλους του. «Εκεί είδα ποιοι πραγματικά ήταν δίπλα μου», είπε με εμφανή φόρτιση. Στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατάλαβε ποιοι άνθρωποι αποτελούσαν πραγματική στήριξη και ποιοι απλώς ήταν «παρόντες» όσο όλα πήγαιναν καλά. Παράλληλα, συνειδητοποίησε πόσο βαθιά είχε ανάγκη τη μουσική και τη σκηνή, όχι μόνο ως επάγγελμα, αλλά ως τρόπο ύπαρξης.

Μετά το ατύχημα, ο Μάριος Φραγκούλης βρήκε καταφύγιο στη δημιουργία. Όπως αποκάλυψε, γεννήθηκε μέσα του μια έντονη επιθυμία να μετατρέψει όσα βίωσε σε τέχνη: να γράψει μουσική, να αποτυπώσει συναισθήματα, να δώσει μορφή σε μια εμπειρία που δεν μπορούσε εύκολα να περιγράψει με λόγια. Η μουσική έγινε εργαλείο θεραπείας, επανεκκίνησης και επαναπροσδιορισμού.

Όταν επέστρεψε τελικά στη σκηνή, τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η σύνδεση με το κοινό του έγινε πιο βαθιά, η ευγνωμοσύνη του πιο έντονη, και η καλλιτεχνική του έκφραση πιο ουσιαστική. Στη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4», παρουσίασε ίσως μία από τις πιο ανθρώπινες και προσωπικές πλευρές του τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε καλλιτέχνη που αγαπάμε υπάρχει μια ιστορία και συχνά, ένας αγώνας που δεν φαίνεται.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στη δημιουργία και τη ζωή με μεγαλύτερη επίγνωση, ο Μάριος Φραγκούλης συνεχίζει να συγκινεί όχι μόνο με τη φωνή του, αλλά και με την αλήθεια του. Η ιστορία του υπενθυμίζει πως κάποιες φορές οι πιο δύσκολες στιγμές είναι εκείνες που μας δείχνουν ποιοι είμαστε πραγματικά και τι έχει μεγαλύτερη αξία.

ΕΡΤ Μάριος Φραγκούλης
