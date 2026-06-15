Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks

Με μια ματιά Οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA μετά από 53 χρόνια.

Η Jennifer Lopez πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη των Knicks από το σπίτι της.

Η J.Lo μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της μέσω βίντεο στο Instagram.

Η Lopez ανέφερε ότι η νίκη ένωσε την πόλη και έφερε πίσω την ελπίδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μισό και πλέον αιώνα αναμονής, οι New York Knicks κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του NBA, επικρατώντας των San Antonio Spurs στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών. Η ιστορική αυτή νίκη προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς της ομάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Jennifer Lopez να μην αποτελεί εξαίρεση. Η 56χρονη σταρ παρακολούθησε τον αγώνα από την άνεση του σπιτιού της και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για το γεγονός που περίμεναν γενιές ολόκληρες.

Η J.Lo μοιράστηκε τη χαρά της με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας ένα βίντεο που την απαθανατίζει τη στιγμή της νίκης. Στο clip, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας μια mint green φούστα και ένα μπεζ τοπ, να ουρλιάζει από ενθουσιασμό, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά της για την κατάκτηση του τίτλου μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

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«Knicks για πάντα»: Το συγκινητικό μήνυμα της σταρ

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Lopez έγραψε ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό κείμενο, αναπολώντας τις παλιές δόξες της ομάδας. «Συγχαρητήρια στους New York Knickerbockers, Πρωταθλητές του NBA! Θυμάμαι την τελευταία φορά που οι Knicks έκαναν πορεία για το πρωτάθλημα και έτρεχα σπίτι από το γύρισμα κάθε αγωνιστική για να δω τον Ewing, τον Starks και τον Oakley να δίνουν τη δική τους μάχη. Περιμέναμε όλοι υπομονετικά αυτή τη μέρα για χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σταρ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα για την ένωση της πόλης της, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας: «Σας ευχαριστώ που ενώσατε ξανά την πόλη μας… που ενώσατε τον κόσμο. Αποκαταστήσατε την πίστη και την ελπίδα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε! Η σκληρή δουλειά και η ομαδικότητα αποδίδουν καρπούς. Κάνατε την πόλη να πάρει φωτιά! Περήφανη που είμαι από το “block”! Knicks για πάντα. Συγχαρητήρια!! Με αγάπη, Jenny».