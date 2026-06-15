Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 15.06.2026

Η Jennifer Lopez «τρελάθηκε» από τη χαρά της για την ιστορική νίκη των Knicks

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η διάσημη σταρ πανηγύρισε στα social media την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους New York Knicks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA μετά από 53 χρόνια.
  • Η Jennifer Lopez πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη των Knicks από το σπίτι της.
  • Η J.Lo μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της μέσω βίντεο στο Instagram.
  • Η Lopez ανέφερε ότι η νίκη ένωσε την πόλη και έφερε πίσω την ελπίδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μισό και πλέον αιώνα αναμονής, οι New York Knicks κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του NBA, επικρατώντας των San Antonio Spurs στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών. Η ιστορική αυτή νίκη προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς της ομάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Jennifer Lopez να μην αποτελεί εξαίρεση. Η 56χρονη σταρ παρακολούθησε τον αγώνα από την άνεση του σπιτιού της και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για το γεγονός που περίμεναν γενιές ολόκληρες.

Η Jennifer Lopez με εντυπωσιακή εμφάνιση αναζωπυρώνει τις φήμες για νέο ειδύλλιο, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία.
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η J.Lo μοιράστηκε τη χαρά της με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας ένα βίντεο που την απαθανατίζει τη στιγμή της νίκης. Στο clip, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας μια mint green φούστα και ένα μπεζ τοπ, να ουρλιάζει από ενθουσιασμό, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά της για την κατάκτηση του τίτλου μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

Dwayne Johnson: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία του

«Knicks για πάντα»: Το συγκινητικό μήνυμα της σταρ

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Lopez έγραψε ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό κείμενο, αναπολώντας τις παλιές δόξες της ομάδας. «Συγχαρητήρια στους New York Knickerbockers, Πρωταθλητές του NBA! Θυμάμαι την τελευταία φορά που οι Knicks έκαναν πορεία για το πρωτάθλημα και έτρεχα σπίτι από το γύρισμα κάθε αγωνιστική για να δω τον Ewing, τον Starks και τον Oakley να δίνουν τη δική τους μάχη. Περιμέναμε όλοι υπομονετικά αυτή τη μέρα για χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σταρ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα για την ένωση της πόλης της, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας: «Σας ευχαριστώ που ενώσατε ξανά την πόλη μας… που ενώσατε τον κόσμο. Αποκαταστήσατε την πίστη και την ελπίδα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε! Η σκληρή δουλειά και η ομαδικότητα αποδίδουν καρπούς. Κάνατε την πόλη να πάρει φωτιά! Περήφανη που είμαι από το “block”! Knicks για πάντα. Συγχαρητήρια!! Με αγάπη, Jenny».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennifer Lopez nba New York Knicks
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sabrina Carpenter: Το σπίτι που μόλις αγόρασε στο Hollywood Hills μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό όνειρο

Sabrina Carpenter: Το σπίτι που μόλις αγόρασε στο Hollywood Hills μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό όνειρο

15.06.2026

Δες επίσης

Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD
Celeb News

Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

15.06.2026
Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»
Celeb News

Η συγκινητική επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day»

15.06.2026
Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Το παρασκήνιο της συνεργασίας με Ελληνίδα σχεδιάστρια
Celeb News

Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Το παρασκήνιο της συνεργασίας με Ελληνίδα σχεδιάστρια

15.06.2026
David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.
Celeb News

David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

15.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι

15.06.2026
Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη
Celeb News

Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

15.06.2026
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»
Celeb News

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»

15.06.2026
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του
Celeb News

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο γάμος που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητά και την ομορφιά του

14.06.2026
Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD
Celeb News

Ο Kevin Hart στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

13.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

ΕΕ: Σε πλήρη ισχύ το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου

Καλοκαιρινό τραπέζι: Το απόλυτο gathering του Σαββατοκύριακου