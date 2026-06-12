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Celeb World 12.06.2026

Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral

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Μέσα από μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η διάσημη σταρ αναφέρθηκε στη γοητεία που ασκούν πάνω της οι σύνθετοι κινηματογραφικοί χαρακτήρες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez μίλησε στο podcast «Films To Be Buried With» για τον κινηματογράφο και τις ταινίες που την έχουν σημαδέψει.
  • Εξέφρασε τον θαυμασμό της για το καστ της ταινίας «True Romance», αναφέροντας συγκεκριμένους ηθοποιούς.
  • Δήλωσε ότι θα μπορούσε να ελκυστεί από οποιονδήποτε χαρακτήρα του «True Romance» λόγω της σκοτεινής τους προσωπικότητας.
  • Οι δηλώσεις της για το «True Romance» έγιναν viral και συζητούνται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez δεν είναι από τις προσωπικότητες που φοβούνται να εκφράσουν δημόσια τη γνώμη τους. Άλλωστε, μετά από δεκαετίες παρουσίας στην κορυφή της παγκόσμιας showbiz, η διάσημη τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει αποδείξει ότι προτιμά την ειλικρίνεια από τις προσεκτικά ζυγισμένες απαντήσεις. Αυτό ακριβώς συνέβη και στη νέα της συνέντευξη στο podcast «Films To Be Buried With», όπου μίλησε για τον κινηματογράφο, τις σχέσεις, τις προσωπικές της εμπειρίες και τις ταινίες που την έχουν σημαδέψει.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, ξεχώρισε η αναφορά της στο κλασικό πλέον φιλμ «True Romance», μια ταινία που εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς για πολλούς σινεφίλ. Η Jennifer Lopez όχι μόνο εξέφρασε τον θαυμασμό της για το έργο, αλλά δεν έκρυψε ούτε τον ενθουσιασμό της για το εντυπωσιακό καστ που συμμετείχε σε αυτό, κάνοντας μάλιστα μια δήλωση που ήδη συζητιέται έντονα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Jennifer Lopez αναφέρθηκε στους πρωταγωνιστές του «True Romance» και στον τρόπο με τον οποίο οι χαρακτήρες τους κατάφεραν να αφήσουν εποχή στον κινηματογράφο. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στους Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, James Gandolfini, Gary Oldman και Val Kilmer, τονίζοντας ότι όλοι τους προσέφεραν μοναδικές ερμηνείες.

Με εμφανή ενθουσιασμό, η σταρ παραδέχθηκε ότι γοητεύτηκε από ολόκληρο σχεδόν το καστ της ταινίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να την ελκύσει οποιοσδήποτε από αυτούς τους χαρακτήρες, αποδίδοντας αυτή την αίσθηση στη σκοτεινή και ιδιαίτερη προσωπικότητα που είχαν οι ήρωες της ταινίας. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα έκανα έρωτα με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές».

https://www.instagram.com/jlo
https://www.instagram.com/jlo

«Η Patricia Arquette και ο James Gandolfini, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Christian Slater μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα. Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει», εξομολογήθηκε στο τέλος.

Η Jennifer Lopez με ροζ κορμάκι και διχτυωτό καλσόν στη σκηνή συναυλίας στο Λας Βέγκας.
https://www.instagram.com/jlo/

Και αν κάτι έγινε σαφές από τις δηλώσεις της, είναι ότι η Jennifer Lopez παραμένει μια προσωπικότητα που ξέρει να εκφράζεται αυθεντικά, μετατρέποντας ακόμη και μια απλή κινηματογραφική συζήτηση σε θέμα που απασχολεί ολόκληρη τη διεθνή showbiz.

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Jennifer Lopez
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