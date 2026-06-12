Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 12.06.2026

Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της

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Η Ariana Grande κατακεραυνώνει τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της σε βίντεο της ICE
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande αντέδρασε έντονα στη χρήση του τραγουδιού της από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο προώθησης συλλήψεων μεταναστών.
  • Η τραγουδίστρια ζήτησε να μην χρησιμοποιείται ποτέ ξανά η μουσική της για τέτοιους σκοπούς, καταδικάζοντας την ICE.
  • Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απάντησε, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρους» τους παράνομους μετανάστες.
  • Η Grande είναι γνωστή για την κριτική της στις πολιτικές της κυβέρνησης Trump σχετικά με τη μετανάστευση.
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Έντονη είναι η αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στην Ariana Grande και την κυβέρνηση του Donald Trump, με αφορμή τη χρήση του τραγουδιού της «Bye» σε ένα αμφιλεγόμενο video στο TikTok. Το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των συλλήψεων από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της δημοφιλούς pop star.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande δεν άφησε το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο και σχολίασε κάτω από το επίμαχο video, ζητώντας να μην χρησιμοποιείται ποτέ ξανά η μουσική της για τέτοιου είδους σκοπούς. «Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη και αποτρόπαια ανοησία. Ανάθεμα την ICE», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, με εκπροσώπους της να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα του σχολίου, παρά το γεγονός ότι λίγο αργότερα εξαφανίστηκε από τη δημοσίευση. Αυτή τη στιγμή, το video στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου έχει αποστερηθεί τον ήχο του.

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Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση Trump δεν έμεινε άπραγη, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, να απαντά με σκληρή γλώσσα στη σταρ. Σε δηλώσεις της σε μέσα ενημέρωσης, η Jackson αντέστρεψε τους χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι «βάρβαροι και απάνθρωποι» είναι οι παράνομοι μετανάστες που έχουν προκαλέσει βλάβες ή θανάτους σε Αμερικανούς πολίτες, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση της δημόσιας διαμάχης.

ariana_grande

Μια διαχρονική κόντρα για το μεταναστευτικό

Η στάση της Grande ενάντια στην ICE δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η καλλιτέχνιδα έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των πρακτικών της κυβέρνησης Trump. Από την εμφάνισή της με σχετική καρφίτσα στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, μέχρι τις δημόσιες ερωτήσεις της προς τους υποστηρικτές του προέδρου στα social media, η Grande παραμένει σταθερά επικριτική. Πέρυσι, ο αναπληρωτής γραμματέας τύπου, Kush Desai, είχε προσπαθήσει να την αποστομώσει χρησιμοποιώντας τίτλους τραγουδιών της σε μια ειρωνική απάντηση, κάτι που δείχνει ότι η σχέση της τραγουδίστριας με το περιβάλλον του Trump είναι εδώ και καιρό τεταμένη.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande στο επίκεντρο της επικαιρότητας

Ενώ η διαμάχη συνεχίζεται, η Ariana Grande προετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη στιγμή της καριέρας της. Με το νέο της project, «Petal», να αναμένεται στις 31 Ιουλίου και το πρώτο single «Hate That I Made You Love Me» να κατακτά ήδη την κορυφή του Billboard Hot 100, η τραγουδίστρια αποδεικνύει ότι η επιρροή της παραμένει αμείωτη, τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και στον δημόσιο διάλογο. Μαζί της, πλήθος άλλων αστέρων όπως η Olivia Rodrigo και η Billie Eilish, έχουν εκφράσει επίσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις τακτικές της τρέχουσας διοίκησης.

 

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Ariana Grande Donald Trump ICE
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