Μουσικά Νέα 09.08.2026

Από το «Hannah Montana» μέχρι το «Toy Story 5»: Οι μεγαλύτερες soundtrack επιτυχίες της Taylor Swift

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Οι πιο αγαπημένες κινηματογραφικές συνεργασίες της Taylor Swift συγκεντρωμένες σε μία λίστα, με τα μεγαλύτερα soundtrack hits
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift έχει συνθέσει τραγούδια για γνωστές ταινίες, από το «Hannah Montana» έως το «Toy Story 5».
  • Έχει εμφανιστεί και ως ηθοποιός σε κάποιες από τις ταινίες για τις οποίες έγραψε μουσική.
  • Συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Zayn και ο Andrew Lloyd Webber.
  • Η μουσική της έχει συνοδεύσει διάφορα κινηματογραφικά είδη, από ρομαντικές κομεντί μέχρι animation.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ακούμε το όνομα Taylor Swift, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στα πολυπλατινένια άλμπουμ, τις sold out περιοδείες και τα αμέτρητα μουσικά ρεκόρ. Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στον κινηματογράφο, γράφοντας τραγούδια που έντυσαν μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες των τελευταίων ετών.

Η Taylor Swift σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ End of an Era, το οποίο αύξησε τις πωλήσεις του κρασιού Sancerre.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις πρώτες της συνεργασίες στη «Hannah Montana: The Movie» μέχρι το ολοκαίνουργιο «Toy Story 5», η Taylor Swift έχει δημιουργήσει μουσική που συνόδευσε ιστορίες αγάπης, περιπέτειας, μυστηρίου και φαντασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν έμεινε μόνο πίσω από το μικρόφωνο, αλλά εμφανίστηκε και ως ηθοποιός στη μεγάλη οθόνη.

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Το κινηματογραφικό της ταξίδι περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως ο Andrew Lloyd Webber, ο Zayn και οι The Civil Wars, ενώ τραγούδια της έχουν ακουστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises της τελευταίας δεκαπενταετίας. Και όλα δείχνουν πως η σχέση της με το σινεμά μόνο τυχαία δεν είναι.

Η Taylor Swift από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram για το ντοκιμαντέρ Eras Tour.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Οι πιο γνωστές κινηματογραφικές δημιουργίες της Taylor Swift

1. Hannah Montana: The Movie (2009)

https://www.instagram.com/idisneys/
https://www.instagram.com/idisneys/

Η Taylor Swift εμφανίστηκε στην ταινία ερμηνεύοντας το «Crazier», το οποίο έγραψε αποκλειστικά για την ταινία. Παράλληλα, υπέγραψε και το «You’ll always find your way back home», που ακούγεται στο φινάλε με τη φωνή της Miley Cyrus.

2. Valentine’s Day (2010)

imdb
imdb

Για τη ρομαντική κομεντί έγραψε το αισιόδοξο «Today was a fairytale», ενώ συμμετείχε και στο cast της ταινίας ως Felicia, έχοντας συμπρωταγωνιστή τον τότε σύντροφό της, Taylor Lautner.

3. The Hunger Games (2012)

Η Jennifer Lawrence και ο Liam Hemsworth σε σκηνή από την ταινία The Hunger Games: Mockingjay – Part 2.
Σκηνή δράσης με την Jennifer Lawrence και τον Liam Hemsworth από το The Hunger Games

Η Taylor Swift δημιούργησε δύο από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του soundtrack: «Eyes open» και «Safe & sound» με τους The Civil Wars. Αργότερα επανηχογράφησε και τα δύο για το Red (Taylor’s Version).

4. Fifty Shades Darker (2017)

ερωτικές σκηνές είναι πολύ άβολες

Μαζί με τον Zayn, κυκλοφόρησε το «I don’t wanna live forever», ένα από τα μεγαλύτερα soundtrack hits της δεκαετίας.

5. Cats (2019)

Η Taylor Swift με κόκκινο φλοράλ φόρεμα σε πρεμιέρα.
Η Taylor Swift ποζάρει στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Cats.

Η Taylor Swift συνεργάστηκε με τον θρυλικό Andrew Lloyd Webber για το «Beautiful Ghosts», ενώ παράλληλα συμμετείχε στην ταινία στον ρόλο της Bombalurina.

6. Toy Story 5 (2026)

Ο Woody, ο Buzz και άλλοι χαρακτήρες του Toy Story 5 μέσα σε μια σχολική τσάντα.
Οι αγαπημένοι ήρωες του Toy Story 5 επιστρέφουν για μια νέα περιπέτεια.

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική δημιουργία της είναι το «I knew it, I knew you», τραγούδι που συνοδεύει το ταξίδι της αγαπημένης Jessie στη νέα ταινία της Pixar.

Από τις ρομαντικές ιστορίες μέχρι τα animation και τα blockbuster franchises, η Taylor Swift έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει το συναίσθημά της σε κάθε κινηματογραφικό σύμπαν. Και αν κρίνουμε από την πορεία της, δύσκολα αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα ακούσουμε τη μουσική της στη μεγάλη οθόνη.

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Taylor Swift μουσική ταινίες ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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