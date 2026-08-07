Μουσική 07.08.2026

Ariana Grande: Το «hate that i made you love me» σαρώνει για 20ή συνεχόμενη ημέρα

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Η Ariana Grande συνεχίζει να κυριαρχεί στο Global Spotify με το «hate that i made you love me» που παρέμεινε για 20ή συνεχόμενη ημέρα στο No.1
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "hate that i made you love me" της Ariana Grande παραμένει στο Νο.1 του Global Spotify για 20η συνεχόμενη ημέρα.
  • Το τραγούδι συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια streams καθημερινά, διατηρώντας τη δυναμική του.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού επιβεβαιώνει τη νέα μουσική εποχή της Ariana Grande ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.
  • Οι θαυμαστές στα social media διατηρούν το τραγούδι στο επίκεντρο της συζήτησης, ενισχύοντας την επιτυχία του στις streaming πλατφόρμες.
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Η Ariana Grande αποδεικνύει ξανά ότι όταν κυκλοφορεί νέα μουσική, δύσκολα την… κουνάει κάποιος από την κορυφή. Το «hate that i made you love me» συνεχίζει να κυριαρχεί στο Global Spotify, παραμένοντας στο No.1 για 20η συνεχόμενη ημέρα. Και το πιο εντυπωσιακό; Το τραγούδι εξακολουθεί να συγκεντρώνει εκατομμύρια streams καθημερινά, δείχνοντας πως η δυναμική του όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά παραμένει σταθερά τεράστια. Οι fans φυσικά συνεχίζουν να το έχουν σε repeat, κρατώντας το στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Στην τελευταία ενημέρωση του Spotify, το τραγούδι κατέγραψε 4,664 εκατομμύρια streams μέσα σε μία μόνο ημέρα, διατηρώντας με άνεση την πρώτη θέση στο παγκόσμιο chart. Το συγκεκριμένο επίτευγμα επιβεβαιώνει ότι η νέα μουσική εποχή της Ariana Grande εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από νέες κυκλοφορίες, το single συνεχίζει να ξεχωρίζει και να παραμένει η πρώτη επιλογή εκατομμυρίων ακροατών.

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Το «hate that i made you love me» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια των τελευταίων εβδομάδων. Η δυναμική του στα streaming charts δείχνει πως δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη επιτυχία, αλλά για ένα τραγούδι που έχει βρει μόνιμη θέση στις playlists του κοινού. Κάθε νέα ημέρα προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό νούμερο στο συνολικό του αποτύπωμα.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Στα social media, οι θαυμαστές της Ariana Grande εξακολουθούν να δημιουργούν βίντεο, edits και αναρτήσεις με το τραγούδι, κρατώντας το συνεχώς στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτή η τεράστια online απήχηση φαίνεται να μεταφράζεται και σε σταθερή επιτυχία στις streaming πλατφόρμες, όπου το single εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Με 20 συνεχόμενες ημέρες στο No.1 του Global Spotify και εκατομμύρια καθημερινά streams, η Ariana Grande δείχνει ότι το νέο της hit έχει όλα τα στοιχεία ενός παγκόσμιου φαινομένου. Αν η πορεία του συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται να δούμε το «hate that i made you love me» να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερα ρεκόρ τις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι πως, προς το παρόν, η κορυφή του Spotify της ανήκει.

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Ariana Grande ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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