aespa x Ty Dolla $ign: Το «Switchblade» απέκτησε music video μετά την έκπληξη στο Lollapalooza

Οι aespa κυκλοφόρησαν το επίσημο music video του «Switchblade» μαζί με τον Ty Dolla $ign μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους στο Lollapalooza

Με μια ματιά Οι aespa κυκλοφόρησαν το music video του «Switchblade» με τον Ty Dolla $ign μετά την πρεμιέρα του στο Lollapalooza.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στο Lollapalooza με την έκπληξη της εμφάνισης του Ty Dolla $ign.

Το music video διαθέτει έντονα χρώματα, χορογραφίες και ένα σχολικό περιβάλλον, με πιο ανάλαφρη προσέγγιση.

Οι aespa πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη εμφάνιση στο Lollapalooza, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα 14 τραγουδιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι aespa συνεχίζουν ασταμάτητα τη δυναμική πορεία τους και αποδεικνύουν πως κάθε νέο τους βήμα γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Λίγες ώρες μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο Lollapalooza, το δημοφιλές K-pop συγκρότημα κυκλοφόρησε το επίσημο music video του «Switchblade», της συνεργασίας του με τον Ty Dolla $ign. Η κυκλοφορία ήρθε αμέσως μετά τη live πρεμιέρα του τραγουδιού στο φεστιβάλ, χαρίζοντας στους fans μία ακόμα μεγάλη έκπληξη. Το timing μόνο τυχαίο δεν ήταν, αφού η εμφάνισή τους στο Σικάγο θεωρήθηκε μία από τις πιο πολυσυζητημένες της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του live, ο Ty Dolla $ign ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή δίπλα στις KARINA, GISELLE, WINTER και NINGNING, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά το «Switchblade». Το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη συνεργασία, ενώ λίγη ώρα αργότερα κυκλοφόρησε και το επίσημο video clip. Με έντονα χρώματα, δυναμικές χορογραφίες και ένα διαφορετικό concept από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις aespa, το αποτέλεσμα κερδίζει τις εντυπώσεις από το πρώτο λεπτό. Αυτή τη φορά, το συγκρότημα μεταφέρει το χαρακτηριστικό του σύμπαν σε ένα χαοτικό αλλά διασκεδαστικό σχολικό περιβάλλον.

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Το νέο music video διατηρεί την pop αισθητική του τραγουδιού, ενώ παράλληλα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη χημεία των τεσσάρων μελών και στην ενέργεια που αποπνέουν μπροστά στην κάμερα. Αντί για μια σκοτεινή sci-fi ιστορία, οι aespa επιλέγουν μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση, γεμάτη χιούμορ, ιδιαίτερο styling και κινηματογραφικές εικόνες.

Η εμφάνιση στο Lollapalooza αποτέλεσε ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο για το συγκρότημα. Με live μπάντα, DJ και χορευτές, οι aespa παρουσίασαν ένα πρόγραμμα 14 τραγουδιών, συνδυάζοντας μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Black mamba», «Next level», «Supernova», «Armageddon» και «Whiplash» με νέα κομμάτια από το δεύτερο studio album τους, LEMONADE. Ανάμεσα στις πρώτες live εκτελέσεις ξεχώρισαν τα «Can’t help myself», «SHAKIN’» και φυσικά το «Switchblade».

Μετά την εμφάνιση, ο Ty Dolla $ign συνεχάρη δημόσια τις aespa, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους «μια απίστευτη εμπειρία» και εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ανοδική πορεία του συγκροτήματος. Με το νέο music video να συγκεντρώνει ήδη εκατομμύρια προβολές και το LEMONADE να συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, οι aespa αποδεικνύουν ότι βρίσκονται σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας τους.

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