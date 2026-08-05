Ariana Grande: Βάζει τέλος στις φήμες για το διάλειμμά της από τη δημοσιότητα

Με μια ματιά Η Ariana Grande διέψευσε φήμες ότι το διάλειμμά της οφείλεται σε αρνητική κριτική.

Η απόφαση για διάλειμμα ήταν συνειδητή και είχε ληφθεί πολύ καιρό πριν.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε την Eternal Sunshine Tour ως μια θεραπευτική εμπειρία.

Θέλει να ολοκληρώσει την περιοδεία και μετά να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την ανακοίνωση ότι θα κάνει ένα προσωρινό διάλειμμα από τη δημοσιότητα. Η τραγουδίστρια εξήγησε στους θαυμαστές της ότι η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με τα επικριτικά σχόλια που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα για την εμφάνιση και την υγεία της. Αντίθετα, όπως τόνισε, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που είχε πάρει εδώ και πολύ καιρό. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η Eternal Sunshine Tour, η ίδια θέλησε να μιλήσει ανοιχτά στο κοινό της και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Chicago, η Ariana Grande αφιέρωσε λίγα λεπτά για να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει. Η 33χρονη pop star παραδέχθηκε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται όρια και χρόνο για τον εαυτό τους, όμως ξεκαθάρισε ότι η αποχή της από τα φώτα δεν αποτελεί αποτέλεσμα πίεσης ή αρνητικής κριτικής. Όπως είπε, η περιοδεία της ήταν μία από τις πιο όμορφες και θεραπευτικές εμπειρίες της καριέρας της και θέλει να την ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πριν κάνει το διάλειμμα που αισθάνεται ότι χρειάζεται.

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Η Ariana Grande αναφέρθηκε και στην ανησυχία των fans της, οι οποίοι πίστεψαν ότι τα επικριτικά σχόλια επηρέασαν την ψυχολογία της. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της είχε ληφθεί πολύ πριν από όλες αυτές τις συζητήσεις και δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση. Όπως είπε, μπορεί να ισχύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα: οι άνθρωποι χρειάζονται ξεκούραση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως εγκαταλείπουν κάτι που αγαπούν.

Η περιοδεία που χαρακτήρισε «θεραπευτική»

Η Eternal Sunshine Tour αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. Η Ariana Grande δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας ότι η εμπειρία αυτή την έκανε να αισθανθεί δημιουργικά ολοκληρωμένη και πως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει την αγάπη που νιώθει για το κοινό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει ότι μετά το τέλος της περιοδείας η τραγουδίστρια θα απομακρυνθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή, ώστε να ξεκουραστεί και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

Εκτός της θεατρικής παραγωγής στο Λονδίνο

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Ariana Grande δεν θα συμμετάσχει τελικά στη θεατρική αναβίωση του Sunday in the Park with George στο West End, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Jonathan Bailey.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η τραγουδίστρια βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων σχολίων για την εικόνα της, ειδικά μετά την κυκλοφορία του video clip του Petal. Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι το διάλειμμά της δεν αποτελεί απάντηση στην κριτική, αλλά μια προσωπική ανάγκη.

Η Ariana Grande δείχνει πως θέλει να βάλει σε προτεραιότητα την ισορροπία και την προσωπική της ευεξία, χωρίς να απομακρύνεται από τη μουσική που αγαπά. Οι θαυμαστές της θα συνεχίσουν να τη βλέπουν μέχρι την ολοκλήρωση της Eternal Sunshine Tour, ενώ στη συνέχεια θα απολαύσει μια περίοδο ξεκούρασης μακριά από τα φώτα.

Με το μήνυμά της έστειλε μια ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες, επιμένοντας ότι η επιλογή της είναι αποτέλεσμα ωριμότητας και όχι πίεσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι fans της θα περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη δημιουργική της επιστροφή.

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