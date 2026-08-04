Το «Rein me in» γράφει ιστορία: Οι Olivia Dean και Sam Fender έσπασαν ρεκόρ 73 ετών

Νέα μεγάλη επιτυχία ήρθε για τους Olivia Dean και Sam Fender με το «Rein me in», που ξεπέρασε ιστορικό ρεκόρ

Με μια ματιά Το τραγούδι «Rein me in» των Olivia Dean και Sam Fender κατέχει πλέον ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κομμάτι παρέμεινε στην κορυφή του επίσημου βρετανικού chart για 19 εβδομάδες.

Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ 73 ετών του Frankie Laine με το «I believe» (18 εβδομάδες το 1953).

Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική στιγμή για τη σύγχρονη βρετανική μουσική σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο ρεκόρ που έμεινε στην ιστορία της βρετανικής μουσικής κατάφερε να σημειώσει το «Rein me in» των Olivia Dean και Sam Fender. Το τραγούδι κατάφερε να ξεπεράσει ένα ιστορικό επίτευγμα που κρατούσε για περισσότερες από επτά δεκαετίες, κατακτώντας μία θέση ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με συνολικά 19 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου βρετανικού chart, το κομμάτι απέδειξε τη μεγάλη απήχησή του στο κοινό. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας και των δύο καλλιτεχνών.

Το «Rein me in», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, κατάφερε να γράψει ιστορία στα UK Official Charts και να αφήσει πίσω του ένα ρεκόρ που παρέμενε αξεπέραστο από τη δεκαετία του 1950. Το τραγούδι των Olivia Dean και Sam Fender βρέθηκε στην πρώτη θέση για 19 εβδομάδες συνολικά, όχι απαραίτητα συνεχόμενα, ξεπερνώντας ένα από τα πιο εμβληματικά singles της βρετανικής μουσικής ιστορίας.

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Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «I believe» του Frankie Laine, το οποίο είχε παραμείνει στην κορυφή των βρετανικών charts για 18 εβδομάδες το 1953. Για 73 ολόκληρα χρόνια, η συγκεκριμένη μπαλάντα κρατούσε τον τίτλο του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη παραμονή στο No.1, μέχρι τη στιγμή που το «Rein me in» κατάφερε να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής.

Sam Fender and Olivia Dean’s ‘Rein Me In’ Becomes the U.K.’s Longest-Running No. 1 Single of All Time https://t.co/MUCxy7dnTX — Variety (@Variety) July 31, 2026

Η συνεργασία των Olivia Dean και Sam Fender φαίνεται πως βρήκε τη χρυσή συνταγή, συνδυάζοντας τις ιδιαίτερες φωνές των δύο καλλιτεχνών με έναν ήχο που αγάπησαν εκατομμύρια ακροατές. Το τραγούδι έγινε γρήγορα viral, ενώ η δυναμική του παρουσία στις streaming πλατφόρμες και στα charts επιβεβαίωσε τη μεγάλη του επιτυχία.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή στη σύγχρονη βρετανική μουσική σκηνή. Το «Rein me in» δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη επιτυχία των Olivia Dean και Sam Fender, αλλά πλέον ένα τραγούδι που συνδέεται με ένα ιστορικό ρεκόρ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην pop κουλτούρα.

Με την κατάρριψη ενός ρεκόρ που άντεξε από τη δεκαετία του 1950, οι Olivia Dean και Sam Fender απέδειξαν πως η σύγχρονη μουσική μπορεί να δημιουργήσει στιγμές που περνούν στην ιστορία. Το «Rein me in» βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα τραγούδια που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια μιας απλής επιτυχίας και να γίνουν μέρος της μουσικής κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου.

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