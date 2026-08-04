Celeb World 04.08.2026

Quiz: Ποια ηθοποιός από τις «Σαββατογεννημένες» επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 12 χρόνια;

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Η μούσα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά από 12 χρόνια στην νέα σειρά του Alpha «Κόρες της Αρετής»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ράνια Σχίζα επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 12 χρόνια απουσίας.
  • Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής».
  • Θα υποδυθεί την Αφροδίτη, έναν χαρακτήρα με μυστικά και έντονο παρελθόν.
  • Η Ράνια Σχίζα έγινε γνωστή από τις «Σαββατογεννημένες» και άλλες επιτυχημένες σειρές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αγαπημένη ηθοποιός που έχει χαρίσει αξέχαστες τηλεοπτικές στιγμές ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με έναν νέο, απαιτητικό ρόλο. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και έναν χαρακτήρα που το κοινό θυμάται ακόμα.

https://www.instagram.com/famoosh.gr/
https://www.instagram.com/famoosh.gr/

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τις καθημερινές σειρές, επιστρέφει δυναμικά στο νέο τηλεοπτικό project του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής». Πριν αποκαλύψουμε την απάντηση, μπορείς να μαντέψεις ποια ηθοποιός βρίσκεται πίσω από αυτή τη μεγάλη επιστροφή; Η ερώτηση του quiz: Ποια είναι η ηθοποιός που γνωρίσαμε ως Σενιόρα Σούλα στις «Σαββατογεννημένες» επιστρέφει στην τηλεόραση; Η σωστή απάντηση είναι… η Ράνια Σχίζα!

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Η αγαπημένη ηθοποιός ετοιμάζεται να ενσαρκώσει την Αφροδίτη στη νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», έναν χαρακτήρα γεμάτο μυστικά, ένταση και δυνατές συγκρούσεις. Η Αφροδίτη είναι μια γυναίκα που επιστρέφει αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα της στέρησε το παρελθόν, φέρνοντας μεγάλες ανατροπές στις ζωές των ηρώων.

https://www.instagram.com/alphatv/
https://www.instagram.com/alphatv/

Η Ράνια Σχίζα έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, μέσα από ρόλους που αγαπήθηκαν από το κοινό. Εκτός από τη χαρακτηριστική παρουσία της στις «Σαββατογεννημένες», έχει συμμετάσχει και σε άλλες επιτυχημένες σειρές, όπως οι «Συμμαθητές», ενώ παράλληλα έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο.

Στις «Κόρες της Αρετής», η ηθοποιός επιστρέφει σε έναν κόσμο γεμάτο οικογενειακά μυστικά, πάθη και δύσκολες επιλογές. Η ιστορία ακολουθεί την Αρετή και τις κόρες της, με κάθε χαρακτήρα να κουβαλά τις δικές του πληγές, όνειρα και κρυφές επιθυμίες.

Οι κόρες της Αρετής

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Ράνιας Σχίζα φαίνεται πως θα είναι ένας από τους λόγους που το νέο δράμα του Alpha αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

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Οι Κόρες της Αρετής Ράνια Σχίζα
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