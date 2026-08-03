Celeb World 03.08.2026

Η Dat Lilly παντρεύεται! Δες το μονόπετρο που έκλεψε την παράσταση

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Η Dat Lilly και ο Στέλιος Παπαφλωράτος ετοιμάζονται να παντρευτούν και οι φωτογραφίες τους έχουν ήδη γίνει viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η YouTuber Dat Lilly (Αγγελική Κόκλα) δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Στέλιο Παπαφλωράτο.
  • Η είδηση κοινοποιήθηκε μέσω Instagram με φωτογραφίες της πρότασης και του μονόπετρου.
  • Η πρόταση έγινε σε ρομαντικό σκηνικό με βεγγαλικά, προκαλώντας συγκίνηση.
  • Το ζευγάρι έλαβε χιλιάδες likes και ευχές από followers και φίλους στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dat Lilly (Αγγελική Κόκλα) ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή, αφού δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Στέλιο Παπαφλωράτο. Η αγαπημένη YouTuber μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή. Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία, ενώ το εντυπωσιακό μονόπετρο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση γέμισε με χιλιάδες likes, καρδιές και ευχές.

https://www.instagram.com/dat_lilly/
https://www.instagram.com/dat_lilly/

Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, με βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό και το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερές αγκαλιές και φιλιά. Οι εικόνες θύμιζαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής και στους δύο. Η Dat Lilly χαμογελούσε συνεχώς, ενώ δεν σταματούσε να θαυμάζει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της. Οι followers της έσπευσαν να τους συγχαρούν για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

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Η σχέση της Dat Lilly και του Στέλιου Παπαφλωράτου μετρά αρκετό καιρό, με τους δύο να μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Η χημεία τους δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητη, ενώ οι fans περίμεναν εδώ και καιρό μια τόσο ευχάριστη ανακοίνωση.

https://www.instagram.com/dat_lilly/
https://www.instagram.com/dat_lilly/

Ο Στέλιος Παπαφλωράτος, που είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και έχει πραγματοποιήσει σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξε έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο για να κάνει την πρόταση γάμου. Η στιγμή έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι και η αντίδραση της YouTuber έδειξε πως η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από ένα μεγάλο «ναι».

Το Instagram γέμισε ευχές

Η ανάρτηση του ζευγαριού έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια. Δημιουργοί περιεχομένου, φίλοι και θαυμαστές έσπευσαν να ευχηθούν κάθε ευτυχία στους δύο μέλλοντες νεόνυμφους, σχολιάζοντας τόσο τη συγκινητική στιγμή όσο και το λαμπερό μονόπετρο.

https://www.instagram.com/dat_lilly/
https://www.instagram.com/dat_lilly/

Το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες για τον γάμο, όμως οι διαδικτυακοί τους φίλοι ανυπομονούν ήδη για τις επόμενες ανακοινώσεις. Μέχρι τότε, οι φωτογραφίες της πρότασης συνεχίζουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Η Dat Lilly και ο Στέλιος Παπαφλωράτος φαίνεται πως ζουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Μετά το μεγάλο «ναι», το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προετοιμασίες του γάμου και στις επόμενες εκπλήξεις που ίσως μοιραστούν με το κοινό τους. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι fans τους θα παρακολουθούν κάθε νέο βήμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, το εντυπωσιακό μονόπετρο και οι ρομαντικές φωτογραφίες παραμένουν στο επίκεντρο των social media.

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