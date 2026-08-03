Celeb World 03.08.2026

Η Emily Ratajkowski ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι και το Instagram «παραμιλά»

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Η Emily Ratajkowski δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα, οι οποίες έγιναν αμέσως viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Emily Ratajkowski δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα στο Instagram.
  • Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν παραλίες, σκάφη, καλοκαιρινά looks και στιγμές χαλάρωσης.
  • Το μοντέλο χόρεψε σε σκάφος με ελληνική σημαία, προκαλώντας ενθουσιασμό.
  • Η Ελλάδα παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emily Ratajkowski αποχαιρετά τον Ιούλιο με ένα φωτογραφικό άλμπουμ που μοιάζει βγαλμένο από καλοκαιρινή καρτ ποστάλ. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα, ενθουσιάζοντας τους εκατομμύρια followers της. Παραλίες, σκάφη, καλοκαιρινά looks και ατελείωτη χαλάρωση πρωταγωνιστούν στο νέο της post. Για ακόμη μία φορά, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μέσα από τα μάτια μιας διεθνούς σταρ.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/

Η Emily Ratajkowski συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «julio / Ιούλιος / july», δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο post της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχώρισαν εικόνες με πολύχρωμο μπικίνι δίπλα στη θάλασσα, αλλά και ένα βίντεο όπου χορεύει ξέγνοιαστα πάνω σε σκάφος που φέρει την ελληνική σημαία. Το καλοκαιρινό της mood έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τις εικόνες. Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες likes.

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Στο φωτογραφικό άλμπουμ, το μοντέλο μοιράστηκε στιγμές γεμάτες ήλιο, θάλασσα και ανεμελιά. Η ίδια ποζάρει χαλαρή σε ξαπλώστρα με μπικίνι, απολαμβάνει τη βόλτα της με σκάφος και δείχνει να ζει κάθε στιγμή των διακοπών της. Οι εικόνες αποπνέουν το καλοκαιρινό lifestyle που αγαπούν οι fans της, ενώ η παρουσία της ελληνικής σημαίας σε ένα από τα βίντεο τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπήρχε και μία πιο καλλιτεχνική φωτογραφία από νυχτερινή βουτιά, την οποία η Emily Ratajkowski επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το post συνδυάζει αυθόρμητες στιγμές, ταξιδιωτικές εικόνες και καλοκαιρινή αισθητική, επιβεβαιώνοντας γιατί κάθε της ανάρτηση γίνεται θέμα συζήτησης στα social media.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/

Η Ελλάδα παραμένει αγαπημένος προορισμός των stars

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Emily Ratajkowski επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Οι ελληνικές θάλασσες, τα νησιά και το μοναδικό τοπίο συνεχίζουν να προσελκύουν διεθνείς celebrities, οι οποίοι μοιράζονται συνεχώς εικόνες από τις διακοπές τους.

https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata/
https://www.instagram.com/emrata
https://www.instagram.com/emrata

Το νέο post της μοντέλου αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Και όπως φαίνεται, ο Ιούλιος της έκλεισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

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Emily Ratajkowski διακοπές ΕΛΛΑΔΑ
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