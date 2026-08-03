Ariana Grande: Ανησυχία των fans για την εμφάνισή της στο νέο video clip του «Petal»

Η Ariana Grande βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του νέου της music video για το τραγούδι «Petal». Αν και το clip μεταφέρει ένα έντονο κοινωνικό μήνυμα για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες στον χώρο της ψυχαγωγίας, η συζήτηση στα social media πήρε διαφορετική τροπή. Πολλοί fans εστίασαν στην ιδιαίτερα αδύνατη εμφάνιση της τραγουδίστριας, εκφράζοντας δημόσια την ανησυχία τους. Παράλληλα, δεν έλειψαν και όσοι θεώρησαν πως τέτοιου είδους σχόλια είναι ακατάλληλα και παρεμβατικά.

Στο video, η Ariana Grande υποδύεται την Pepper, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να καθιερωθεί στον χώρο του θεάματος μέσα από συνεχόμενες οντισιόν. Οι υπεύθυνοι ενός κινηματογραφικού στούντιο απορρίπτουν τον χαρακτήρα της με σκληρούς χαρακτηρισμούς, κρίνοντάς την με βάση την εικόνα της και όχι το ταλέντο της. Η ιστορία κορυφώνεται με μια ανατρεπτική σκηνή, η οποία λειτουργεί ως σατιρικό σχόλιο απέναντι στις εξοντωτικές απαιτήσεις της βιομηχανίας του θεάματος. Παρόλα αυτά, μεγάλο μέρος του κοινού στάθηκε κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση της pop star.

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Κάτω από το video δημοσιεύτηκαν χιλιάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να δηλώνουν ότι ανησυχούν για την υγεία της Ariana Grande. Άλλοι, αντίθετα, υποστήριξαν ότι κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου και πως δεν είναι σωστό να γίνονται δημόσιες εικασίες ή αξιολογήσεις για το σώμα του. Η συζήτηση εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διχάζοντας τους fans.

Ariana Grande raises concerns with alarmingly thin figure in Petal music video: ‘Her bones are popping out’ https://t.co/ATRY4wcwWZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026

Η ίδια η Ariana Grande έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια απέναντι στα συνεχή σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε τονίσει ότι οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται υπερβολικά άνετα να σχολιάζουν το σώμα, την υγεία ή την προσωπική ζωή των άλλων, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει. Είχε επίσης επισημάνει πως θεωρεί αυτή τη συμπεριφορά επικίνδυνη, καλώντας τον κόσμο να δείχνει περισσότερη ευαισθησία και σεβασμό.

Το νέο video της Ariana Grande κατάφερε να γίνει viral μέσα σε ελάχιστες ώρες, όμως η καλλιτεχνική του πλευρά επισκιάστηκε από τη δημόσια συζήτηση γύρω από την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει πόσο εύκολα η προσοχή μετατοπίζεται από το ίδιο το έργο ενός καλλιτέχνη στην εικόνα του. Παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν, η υπόθεση άνοιξε για ακόμη μία φορά τον διάλογο γύρω από τα όρια των σχολίων για το σώμα και την ιδιωτικότητα των δημόσιων προσώπων.

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