Ariana Grande: Ανησυχία των fans για την εμφάνισή της στο νέο video clip του «Petal»

Η Ariana Grande βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των social media μετά την κυκλοφορία του video clip για το «Petal»
Με μια ματιά
- Το νέο video clip της Ariana Grande για το «Petal» προκάλεσε ανησυχία στους fans για την εμφάνισή της.
- Το video έχει κοινωνικό μήνυμα για την πίεση στις γυναίκες της ψυχαγωγίας, αλλά η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εμφάνιση της τραγουδίστριας.
- Κάποιοι fans εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, ενώ άλλοι θεώρησαν τα σχόλια παρεμβατικά.
- Το περιστατικό ανέδειξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια σχολιασμού της εμφάνισης και της ιδιωτικότητας των δημοσίων προσώπων.
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