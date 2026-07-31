Kanye West: Η απόφαση που έβαλε φρένο στη δικαστική διαμάχη με τη Lauren Pisciotta

Νέα εξέλιξη για τον Kanye West, καθώς η δικαστική διαμάχη με τη Lauren Pisciotta οδηγείται σε εξωδικαστικό συμβιβασμό

Με μια ματιά Ο Kanye West κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην βοηθό του, Lauren Pisciotta.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά αναμένεται η απόσυρση της αγωγής.

Η δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε το 2024, φαίνεται να οδηγείται προς το τέλος της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη δικαστική υπόθεση του Kanye West, καθώς ο διάσημος rapper φέρεται να κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην προσωπική βοηθό του, Lauren Pisciotta. Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή media από το 2024, όταν εκείνη κατέθεσε αγωγή με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του. Αν και οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί, η εξέλιξη φαίνεται πως βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη. Η είδηση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν άνευ όρων εξωδικαστικό συμβιβασμό, με την επίσημη απόσυρση της αγωγής να αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση ή άλλοι όροι στη συμφωνία. Έτσι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νομικά ζητήματα που αφορούσαν τον Kanye West φαίνεται να οδηγείται προς το τέλος του. Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών δεν έχουν προχωρήσει σε επιπλέον δηλώσεις.

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Η Lauren Pisciotta είχε κινηθεί νομικά εναντίον του καλλιτέχνη υποστηρίζοντας ότι, μετά την απόλυσή της, υπέστη σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

EXCLUSIVE: Kanye West settles sexual assault lawsuit with ex-assistant. Details: https://t.co/mxhSYkGXsO pic.twitter.com/G4EYjgJK7K — TMZ (@TMZ) July 29, 2026

Στην αγωγή περιλαμβάνονταν σοβαροί ισχυρισμοί για ανεπιθύμητα μηνύματα, ακατάλληλη συμπεριφορά και άλλα περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν όσο εργαζόταν στο πλευρό του. Ο Kanye West δεν είχε αποδεχθεί τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή μέχρι την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Παρότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός κλείνει, εκτός απροόπτου, τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, αρκετές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση του Kanye West εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των διεθνών media, με κάθε νέα εξέλιξη να γίνεται αμέσως πρώτο θέμα.

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