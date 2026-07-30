Social & Tech 30.07.2026

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

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Το Nun Girl Summer είναι το νέο viral trend του TikTok που βάζει στο επίκεντρο την ηρεμία και την ισορροπία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "nun girl summer" είναι το νέο viral trend που προωθεί την ηρεμία, την ξεκούραση και την αποσύνδεση από την πίεση της παραγωγικότητας.
  • Η τάση αυτή, που ξεκίνησε από το TikTok, εστιάζει σε μικρές καθημερινές απολαύσεις, όπως διάβασμα, χειροτεχνίες και χρόνο στη φύση.
  • Το "nun girl summer" συμβολίζει την απλότητα και τη γαλήνη, υπενθυμίζοντας ότι δεν χρειάζεται συνεχώς να αποδεικνύουμε κάτι.
  • Η δημοτικότητα του trend ενισχύθηκε από το podcast "Dominican Sisters Open Mic", το οποίο προβάλλει την αυθεντικότητα και τις απλές χαρές της ζωής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το internet έχει αποδείξει πολλές φορές ότι κάθε καλοκαίρι δημιουργεί το δικό του απόλυτο trend. Από το hot girl summer μέχρι το brat summer, κάθε νέα αισθητική αντικατοπτρίζει τη διάθεση μιας ολόκληρης γενιάς. Φέτος, όμως, τα social media κάνουν μια απρόσμενη στροφή και φέρνουν στο προσκήνιο το nun girl summer, μια τάση που δεν έχει να κάνει με ξέφρενα πάρτι ή εντυπωσιακά looks, αλλά με την ανάγκη για περισσότερη ηρεμία. Και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, όλο και περισσότεροι χρήστες του TikTok δηλώνουν πως αυτό είναι το mood που θέλουν να ζήσουν το φετινό καλοκαίρι.

Unsplash
Unsplash

Αντί για ατελείωτο scrolling, εξαντλητικά προγράμματα και την πίεση να είναι συνεχώς «on», η Gen Z φαίνεται να στρέφεται σε έναν πιο αργό τρόπο ζωής. Η ξεκούραση, οι μικρές καθημερινές απολαύσεις και η αποσύνδεση από την τοξική παραγωγικότητα γίνονται το νέο ζητούμενο. Το nun girl summer δεν προωθεί κάποιον θρησκευτικό τρόπο ζωής ούτε καλεί τους ανθρώπους να απομονωθούν. Αντίθετα, χρησιμοποιεί συμβολικά την εικόνα της γαλήνης και της απλότητας για να υπενθυμίσει ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να αποδεικνύουμε κάτι στους άλλους.

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Πίσω από αυτή την τάση κρύβεται μια βαθύτερη ανάγκη που φαίνεται να μοιράζονται χιλιάδες νέοι. Μετά από χρόνια γεμάτα άγχος, burnout και ασταμάτητη πίεση για αυτοβελτίωση, πολλοί αναζητούν μια καθημερινότητα με λιγότερο θόρυβο και περισσότερη ουσία. Έτσι, το νέο trend εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια αισθητική των social media. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.

Το nun girl summer εμφανίστηκε μέσα από το TikTok και εξαπλώθηκε γρήγορα σε Instagram και X, με χιλιάδες χρήστες να μοιράζονται βίντεο που υμνούν την απλότητα. Αντί για βραδιές γεμάτες υπερβολές, οι αναρτήσεις δείχνουν πρωινές βόλτες, διάβασμα βιβλίων, χειροτεχνίες, χρόνο στη φύση, μαγειρική και στιγμές χωρίς κινητό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι γεμάτη ένταση για να είναι όμορφη.

Το podcast που έγινε viral

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση της τάσης έπαιξε το Dominican Sisters Open Mic, το podcast μοναχών του Δομινικανικού τάγματος που κατάφερε να γίνει απρόσμενο hit στα social media. Με αυθεντικότητα, χιούμορ και ιστορίες από την καθημερινότητά τους, οι μοναχές μιλούν για φιλίες, μαγειρική, παιχνίδια, απλές χαρές και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης. Οι συζητήσεις τους απέχουν πολύ από τα συνηθισμένα podcasts αυτοβελτίωσης και ακριβώς αυτή η φυσικότητα ήταν που κέρδισε το κοινό.

@openlight.media

We all have different strengths in the kitchen. Some of us are chefs, and some of us are…the person who chops things. Maybe there’s a metaphor in there about different gifts and different vocations? Or maybe it really is just about cooking. ¯_(ツ)_/¯ Either way, Episode 12 reveals which one Sr. Mercedes is, and which one Sr. Miriam is! Find the full episode on the Torch app, or on your podcast platform of choice! Links in bio. #dominicansistersopenmic #podcast #cooking #nuntok #hobby

♬ original sound – Openlight Media – Openlight Media

Δεν είναι τυχαίο ότι το trend έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες. Η νέα γενιά δείχνει ολοένα και πιο κουρασμένη από την κουλτούρα της συνεχούς παραγωγικότητας, της σύγκρισης και της ανάγκης να βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Το nun girl summer προτείνει κάτι διαφορετικό: να επιτρέψεις στον εαυτό σου να χαλαρώσει, να απολαύσει τη σιωπή και να μην αισθάνεται ενοχές επειδή δεν κάνει συνεχώς κάτι «χρήσιμο».

@openlight.media

Have you ever played Ultimate Frisbee? Have you ever played it with a Dominican Sister? 🤭 Sr. Mary Bethany exposes Sr. Miriam’s on-field strategy. 👀🏆 #podcast #ultimatefrisbee #catholic #sistersofmary

♬ original sound – Openlight Media – Openlight Media

Ίσως όχι, αλλά σίγουρα αποτελεί τη φυσική εξέλιξή του. Αν το brat summer ύμνησε το χάος, την ανεμελιά και την αυθόρμητη διασκέδαση, το nun girl summer έρχεται να θυμίσει ότι η ισορροπία μπορεί να είναι εξίσου cool. Και αν κρίνουμε από τις εκατομμύρια προβολές που συγκεντρώνει ήδη, το πιο ήσυχο trend του καλοκαιριού ίσως αποδειχθεί και το πιο δυνατό.

kalokairi_soma_paralia

Τελικά, το φετινό καλοκαίρι ίσως να μη χρειάζεται ούτε υπερβολές ούτε FOMO. Ίσως αρκεί λίγος περισσότερος χρόνος για τον εαυτό σου, τους ανθρώπους που αγαπάς και όλα εκείνα που σε κάνουν πραγματικά να νιώθεις καλά.

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