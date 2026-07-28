FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Το νέο άκρως καλοκαιρινό snack του TikTok συνδυάζει κρουασάν και παγωτό σε μία πανεύκολη συνταγή με μόνο 2 υλικά

Με μια ματιά Το νέο viral trend του TikTok περιλαμβάνει κρουασάν γεμιστό με παγωτό.

Η συνταγή είναι απλή, απαιτεί μόνο κρουασάν και παγωτό ξυλάκι.

Το snack ετοιμάζεται σε λιγότερο από ένα λεπτό και είναι ιδανικό για το καλοκαίρι.

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη γεύση του παγωτού και να προσθέσουν υλικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΤοTikTok και το Instagram συνεχίζουν να γεμίζουν με εύκολες, λαχταριστές συνταγές που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή τη φορά, όμως, ένα snack έχει κατακτήσει τα social media και δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερες γνώσεις στη μαγειρική ούτε πολλά υλικά. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κρουασάν και το αγαπημένο σου παγωτό ξυλάκι. Το αποτέλεσμα; Ένα από τα πιο απολαυστικά καλοκαιρινά treats που έχουμε δει φέτος.

Αν ψάχνεις μια εύκολη ιδέα για να εντυπωσιάσεις τους φίλους σου ή απλά θέλεις να δοκιμάσεις το επόμενο viral food trend, αυτή η συνταγή είναι για σένα. Χιλιάδες χρήστες ανεβάζουν τα δικά τους videos, δοκιμάζοντας διαφορετικές γεύσεις παγωτού, σοκολάτας και κρουασάν. Και το καλύτερο; Ετοιμάζεται σε λιγότερο από ένα λεπτό.

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Ξέχνα τα περίπλοκα γλυκά και τις πολύωρες συνταγές. Το νέο food trend αποδεικνύει πως με δύο μόνο υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα snack που μοιάζει βγαλμένο από trendy café. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, μάλλον ήρθε η στιγμή να δεις γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό.

Το concept είναι όσο απλό ακούγεται. Παίρνεις ένα αφράτο κρουασάν, κόβεις προσεκτικά τη μία άκρη και αφαιρείς λίγη από την ψίχα ώστε να δημιουργηθεί χώρος. Στη συνέχεια τοποθετείς μέσα το αγαπημένο σου παγωτό ξυλάκι και έχεις έτοιμο ένα δροσερό γλυκό που συνδυάζει τραγανή ζύμη και παγωμένη γέμιση.

Το trend έχει γίνει τεράστια επιτυχία, γιατί μπορείς να το προσαρμόσεις στα γούστα σου. Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, cookies, φυστίκι ή οποιαδήποτε άλλη γεύση μπορεί να μεταμορφώσει το snack σε κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Πολλοί προσθέτουν ακόμη λιωμένη σοκολάτα, μπισκότα, πολύχρωμη τρούφα ή ξηρούς καρπούς για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα..

Η επιτυχία του οφείλεται στην απλότητά του. Δεν χρειάζεσαι μίξερ, φούρνο ή ιδιαίτερη προετοιμασία, ενώ το αποτέλεσμα είναι άκρως Instagram και TikTok worthy. Είναι το ιδανικό snack για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, για movie night, για beach picnic ή για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς κόπο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αφού το δοκιμάσεις μία φορά, θα καταλάβεις γιατί έχει γεμίσει το TikTok και δύσκολα θα μείνεις μόνο σε μία εκδοχή.

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