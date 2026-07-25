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Life 25.07.2026

4 δροσερές καλοκαιρινές συνταγές που φτιάχνεις σε 15 λεπτά – Η λύση στις ημέρες των διακοπών

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Εύκολες ιδέες χωρίς πολύ μαγείρεμα για νόστιμα γεύματα που θα σε δροσίσουν τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • 4 καλοκαιρινές συνταγές ετοιμάζονται σε 15 λεπτά, ιδανικές για τις ζεστές ημέρες.
  • Η pasta salad με λαχανικά και φέτα είναι ένα ελαφρύ, χορταστικό και πρακτικό γεύμα.
  • Η σαλάτα με καρπούζι και φέτα είναι δροσερή, ενυδατική και έτοιμη σε λιγότερο από 10 λεπτά.
  • Wraps και frozen yogurt bowl προσφέρουν γρήγορες, νόστιμες και ελαφριές επιλογές για κάθε ώρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να περνάμε ώρες στην κουζίνα πάνω από μια ζεστή κατσαρόλα ή έναν αναμμένο φούρνο. Το καλοκαίρι ζητά απλές, γρήγορες και δροσερές λύσεις που μπορούν να ετοιμαστούν εύκολα, χωρίς πολύ κόπο αλλά με όλη τη γεύση.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Από χορταστικές σαλάτες μέχρι δροσερά snacks και ροφήματα που θυμίζουν διακοπές, υπάρχουν πολλές επιλογές για να απολαύσεις ένα νόστιμο γεύμα χωρίς να ανεβάσεις κι άλλο τη θερμοκρασία στο σπίτι. Δες 4 καλοκαιρινές συνταγές που ετοιμάζονται σε περίπου 15 λεπτά και είναι ιδανικές για τις ημέρες του καλοκαιριού.

Διάβασε επίσης: Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

1. Pasta salad με λαχανικά και φέτα – Το τέλειο καλοκαιρινό γεύμα

Η σαλάτα ζυμαρικών είναι από τις πιο πρακτικές επιλογές του καλοκαιριού, αφού μπορείς να την ετοιμάσεις από πριν και να την απολαύσεις κρύα από το ψυγείο.

Υλικά:

  • βίδες ή άλλο ζυμαρικό
  • ντοματίνια
  • αγγούρι
  • πιπεριές
  • φέτα
  • ελιές
  • ελαιόλαδο
  • λίγη ρίγανη ή βασιλικός
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Εκτέλεση:

Βράσε τα ζυμαρικά, άφησέ τα να κρυώσουν και ανακάτεψέ τα με τα υπόλοιπα υλικά. Πρόσθεσε ελαιόλαδο και μυρωδικά και έχεις ένα ελαφρύ αλλά χορταστικό γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Tip: Φτιάξε μεγαλύτερη ποσότητα και κράτησέ τη στο ψυγείο για ένα γρήγορο γεύμα τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Σαλάτα με καρπούζι και φέτα – Η πιο δροσερή καλοκαιρινή επιλογή

Ο συνδυασμός γλυκού καρπουζιού και αλμυρής φέτας είναι από τους πιο αγαπημένους του καλοκαιριού. Είναι ελαφρύς, ενυδατικός και ιδανικός για τις πολύ ζεστές ημέρες.

Καλοκαιρινοί συνδυασμοί καρπουζιού και τυριού που προσφέρουν ενυδάτωση και γεύση όλη μέρα.
Πηγή: Unsplash

Υλικά:

  • κομμάτια καρπούζι
  • φέτα
  • φύλλα δυόσμου
  • λίγο ελαιόλαδο
  • μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόψε το καρπούζι σε κύβους, πρόσθεσε τη φέτα και τον δυόσμο και ολοκλήρωσε με λίγο ελαιόλαδο. Η δροσερή αυτή σαλάτα είναι έτοιμη σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Tip: Σέρβιρέ τη καλά παγωμένη για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.

Σαλάτα καρπούζι με φέτα και μέντα, ένας από τους 5 καλοκαιρινούς συνδυασμούς που κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα.
Πηγή: Unsplash

3. Wraps με κοτόπουλο ή λαχανικά – Το γρήγορο γεύμα για κάθε ώρα

Τα wraps είναι η ιδανική λύση όταν θέλεις κάτι γρήγορο, νόστιμο και εύκολο να φας ακόμα και στο μπαλκόνι ή στην παραλία.

Υλικά:

  • αραβικές πίτες ή τορτίγιες
  • τυρί κρέμα ή γιαούρτι
  • μαρούλι
  • ντομάτα
  • κοτόπουλο ή τόνο
  • λαχανικά επιλογής
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση:

Άπλωσε το υλικό βάσης στην τορτίγια, πρόσθεσε τα υλικά και τύλιξέ τη σαν ρολό. Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου μαγείρεμα και μπορείς να δημιουργήσεις άπειρους συνδυασμούς.

Tip: Είναι τέλεια επιλογή για πικ νικ ή για ένα γρήγορο βραδινό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Frozen yogurt bowl – Το πιο εύκολο καλοκαιρινό γλυκό

Όταν θέλεις κάτι γλυκό αλλά ελαφρύ, ένα frozen yogurt bowl είναι η καλύτερη λύση. Θυμίζει παγωτό, αλλά είναι πιο δροσερό και μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Υλικά:

  • στραγγιστό γιαούρτι
  • μέλι
  • φρούτα εποχής
  • ξηροί καρποί
  • granola
Ένα μπολ με δημητριακά, φρούτα και μέλι, ιδανικό για τα καλοκαιρινά γλυκά που θα τρως όλο το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε το γιαούρτι με λίγο μέλι, πρόσθεσε τα φρούτα και τη granola και βάλε το μπολ στην κατάψυξη για λίγη ώρα.

Tip: Με φράουλες, ροδάκινο ή μούρα γίνεται ένα πραγματικό καλοκαιρινό επιδόρπιο.

Γυναικεία χέρια κρατούν μπολ με γιαούρτι, μούρα και γκρανόλα, ιδανικό για την καλύτερη στιγμή της ημέρας.
Πηγή: Unsplash

Καλοκαίρι σημαίνει εύκολες και δροσερές λύσεις

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, η καλύτερη επιλογή είναι γεύματα απλά, ελαφριά και γρήγορα. Με λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο στην κουζίνα μπορείς να απολαμβάνεις νόστιμες συνταγές που ταιριάζουν απόλυτα στην καλοκαιρινή διάθεση.

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Καλοκαίρι 2026 συνταγές φαγητό
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