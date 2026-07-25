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Η Μελίνα Ασλανίδου αποκαλύπτει στο After Dark την επική γκάφα που έχει κάνει για τον έρωτα

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Η Μελίνα Ασλανίδου αποκαλύπτει στον Θέμη Γεωργαντά την πιο αστεία και άδοξη ταξιδιωτική της περιπέτεια για χάρη ενός έρωτα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μελίνα Ασλανίδου θα είναι καλεσμένη στο "After Dark" του Θέμη Γεωργαντά.
  • Θα μιλήσει για άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της.
  • Θα αποκαλύψει μια ακραία πράξη που έκανε για χάρη ενός έρωτα.
  • Η ιστορία αφορά ένα χαμένο ραντεβού λόγω παρεξήγησης και έλλειψης κινητών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, η Μελίνα Ασλανίδου θα βρεθεί καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή After Dark, σε μια βραδιά που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Η αγαπημένη τραγουδίστρια κάθεται στον καναπέ του πλατό για να παραχωρήσει μια από τις πιο ειλικρινείς, βαθιές και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της τηλεοπτικής σεζόν, αφήνοντας πίσω της κάθε τυπικότητα και μιλώντας έξω από τα δόντια για όλα όσα δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για εκείνη.

Η Μελίνα Ασλανίδου και ο Γιώργος Κακοσαίος στο πλατό του «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά.

Η γνωστή ερμηνεύτρια θα ξεδιπλώσει το νήμα της ζωής και της καριέρας της, μιλώντας ανοιχτά για τη μακρόχρονη διαδρομή της και αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της που σπανίως βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από μια εξομολόγηση ψυχής στον παρουσιαστή, θα εκπλήξει ευχάριστα το κοινό, φέρνοντας στο φως τις εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές αναζητήσεις και τα όνειρα που έκανε πριν η μεγάλη της αγάπη, η μουσική, μπει οριστικά και αμετάκλητα στη ζωή της για να την κερδίσει ολοκληρωτικά.

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Η επική τρέλα για έναν έρωτα στο «Εξομολογητήριο»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνάντησή τους, η Μελίνα Ασλανίδου θα περάσει από το καθιερωμένο «Εξομολογητήριο» του Θέμη Γεωργαντά, όπου η κουβέντα θα αποκτήσει μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική χροιά. Εκεί, ο παρουσιαστής θα της ζητήσει να αποκαλύψει μια ακραία πράξη που έχει κάνει παλιότερα για χάρη ενός έρωτα, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται γελώντας πως οι αντίστοιχες εμπειρίες της είναι πολλές. Μάλιστα, θα διηγηθεί μια χαρακτηριστική ιστορία από την εποχή πριν από την καθιέρωση των κινητών τηλεφώνων, όταν είχε ξεκινήσει με λεωφορείο από την Παραλίμνη Γιαννιτσών με προορισμό την Αυλώνα, προκειμένου να κάνει μια μεγάλη έκπληξη στον σύντροφό της που υπηρετούσε τη θητεία του ως στρατιώτης.

Η εξέλιξη, ωστόσο, θα αποδειχθεί εντελώς απρόσμενη, καθώς κατά την άφιξή της στην πύλη του στρατοπέδου θα ενημερωθεί ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν εντός, έχοντας πληροφορηθεί την επίσκεψή της και επιλέξει να την περιμένει σε κοντινή ταβέρνα για να της κάνει αντίστοιχη έκπληξη. Η τραγουδίστρια, μη μπορώντας να τον εντοπίσει, θα αποχωρήσει με ταξί χωρίς οι δυο τους να συναντηθούν ποτέ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο ταξίδι επιστροφής εντελώς άπραγη.

Όλες οι λεπτομέρειες αυτής της περιπέτειας θα παρουσιαστούν μέσα από τον αυθεντικό διάλογο της εκπομπής: «Έχω πάει, την περίοδο που δεν υπήρχαν κινητά, να βρω τον φίλο μου στην Αυλώνα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, την Παράλιμνη Γιαννιτσών, και πήγα με το λεωφορείο. Ήθελα να του κάνω έκπληξη. Έφτασα στην πύλη του στρατοπέδου και ζήτησα να δω τον τάδε. Μου είπαν όμως ότι δεν ήταν εκεί. Τελικά, δεν ήταν επειδή είχε βγει έξω. Είχε μάθει με κάποιον τρόπο ότι θα πήγαινα και είχε βγει για να μου κάνει κι εκείνος έκπληξη. Περίμενε λίγο πιο κάτω από το στρατόπεδο, σε μια ταβέρνα. Εγώ όμως πήγα με ταξί μέχρι την πύλη, δεν με είδε, και όταν έφυγα πάλι με ταξί, πάλι δεν με πήρε χαμπάρι. Εκείνος φανταζόταν ότι θα πήγαινα με τα πόδια. Έτσι δεν βρεθήκαμε ποτέ. Εγώ, απογοητευμένη, πήρα το επόμενο ΚΤΕΛ και γύρισα πίσω. Ήταν πάρα πολλές ώρες ταξίδι, ένα ολόκληρο πήγαινε-έλα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Για καλή μου τύχη, είχα πάει με την κολλητή μου, η οποία τότε τα είχε με τον θείο μου. Εκείνη βρήκε τον δικό της, εγώ όμως δεν βρήκα τον δικό μου και γυρίσαμε πίσω. Μετά μιλήσαμε στο σταθερό τηλέφωνο και καταλάβαμε τι είχε γίνει. Στενοχωρηθήκαμε πολύ. Έτσι ήταν τότε, χωρίς κινητά. Μια παρεξήγηση αρκούσε για να χαθεί μια συνάντηση».

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After Dark Θέμη Γεωργαντάς ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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