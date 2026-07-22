«Κρίνο και αγκάθι»: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου αποκάλυψε το κλίμα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Με μια ματιά Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι», ετοιμάζεται να καθηλώσει με πάθος και μυστικά.

Η πρώτη ανάγνωση σεναρίου αποκάλυψε ζεστό κλίμα και δυνατή ομάδα ηθοποιών.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην Αρκαδία του 1959, με κεντρικό ήρωα έναν άντρα που επιστρέφει από τη φυλακή.

Μια γυναίκα με κρυφή αποστολή και δύο οικογένειες με παλιές πληγές δημιουργούν ένταση και συγκρούσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ιστορία γεμάτη πάθος, ανατροπές και καλά κρυμμένα μυστικά ετοιμάζεται να μπει στη ζωή σου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η σειρά «Κρίνο και αγκάθι» έρχεται στο νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού και ήδη από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου φαίνεται πως οι πρωταγωνιστές έχουν δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα. Οι πρώτες backstage εικόνες από τη συνάντηση του καστ έδειξαν ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με χαμόγελα, αγκαλιές και πειράγματα ανάμεσα στους ηθοποιούς. Η πρώτη επαφή με τους χαρακτήρες και την ιστορία έδωσε μια μικρή γεύση από όσα πρόκειται να δεις στη νέα δραματική σειρά εποχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ιστορία αγάπης που ξεκινά διαφορετικά από τις συνηθισμένες. Ένας άντρας που επιστρέφει από τη φυλακή, μια γυναίκα που εμφανίζεται στη ζωή του με κρυφή αποστολή και δύο οικογένειες που κουβαλούν πληγές χρόνων δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και συγκρούσεις.

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Ο ΑΝΤ1 μοιράστηκε στιγμές από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου της σειράς «Κρίνο και αγκάθι», όπου οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν για πρώτη φορά όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τους ηθοποιούς να γνωρίζονται καλύτερα, να ανταλλάσσουν απόψεις για τους ρόλους τους και να προετοιμάζονται για μια ιστορία που αναμένεται να έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Το καστ της σειράς αποτελείται από σημαντικά ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Αναστασία Παντούση να βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μαζί τους συμμετέχουν η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Στέλιος Μάινας και η Μαρία Ζορμπά, δημιουργώντας ένα σύνολο που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες.

Η πλοκή της σειράς μεταφέρεται στην Αρκαδία του 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, επιστρέφει στο σπίτι του μετά από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του και επηρέασε δύο οικογένειες. Στα χρόνια που πέρασε μακριά από την ελευθερία, η μοναδική του παρηγοριά ήταν τα γράμματα της Λευκής, μιας γυναίκας που δεν είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Όταν τελικά οι δυο τους συναντιούνται, ο Μάρκος πιστεύει πως βρήκε τον άνθρωπο που περίμενε όλη του τη ζωή και της ζητά να τον παντρευτεί. Όμως, πίσω από αυτή τη σχέση κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια. Η Λευκή δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Έχει έναν σκοπό που συνδέεται με μια παλιά τραγωδία και με έναν άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τον πόνο που κουβαλά.

Η επιστροφή του Μάρκου δεν φέρνει μόνο χαρά στο σπίτι του. Η παρουσία της Λευκής δημιουργεί ερωτήματα και αναστάτωση, καθώς κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία πίσω από τη σχέση τους. Οι οικογένειες των δύο πρωταγωνιστών έρχονται ξανά αντιμέτωπες με γεγονότα που πίστευαν πως είχαν αφήσει πίσω. Παλιές πληγές ανοίγουν, μυστικά αποκαλύπτονται και αλήθειες που έμειναν κρυμμένες για χρόνια απειλούν να αλλάξουν τις ζωές όλων. Το μεγάλο ερώτημα της σειράς είναι ένα: μπορεί ένας έρωτας να αντέξει όταν έχει ξεκινήσει πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα;

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