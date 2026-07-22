Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το «1% Club» – Νέα σεζόν με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Το «1% Club» επιστρέφει στη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Star, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του παρουσιαστή

Με μια ματιά Το τηλεπαιχνίδι «1% Club» επιστρέφει με νέα σεζόν στο Star, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Το παιχνίδι βασίζεται στην κοινή λογική και την παρατηρητικότητα, όχι σε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και στόχο να απαντήσουν σε 19 σταδιακά δυσκολότερες ερωτήσεις.

Ο νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€, ενώ τα χρήματα των αποκλεισμένων παίκτων αυξάνουν το έπαθλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τηλεοπτικό κοινό ετοιμάζεται να μπει ξανά σε έναν κόσμο όπου η γρήγορη σκέψη, η παρατηρητικότητα και η κοινή λογική έχουν τον πρώτο λόγο. Το «1% Club» επιστρέφει στη νέα σεζόν μέσα από το Star και φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό είδος παιχνιδιού, μακριά από τα κλασικά τηλεπαιχνίδια γνώσεων. Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται ξανά ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ένας παρουσιαστής που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένα τηλεοπτικά παιχνίδια και ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό.

Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το trailer του νέου κύκλου επεισοδίων και ήδη το ενδιαφέρον γύρω από το «1% Club» έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Το παιχνίδι υπόσχεται αγωνία, χιούμορ και ερωτήσεις που μπορεί να φαίνονται απλές, αλλά κρύβουν πολλές φορές την πιο δύσκολη απάντηση.

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Αυτό που κάνει ξεχωριστό το «1% Club» είναι η διαφορετική φιλοσοφία του. Εδώ δεν χρειάζεται να γνωρίζεις ημερομηνίες, ονόματα ή δύσκολες πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να σκεφτείς διαφορετικά. Οι ερωτήσεις βασίζονται στην κοινή λογική και στη δυνατότητα του παίκτη να παρατηρεί, να συνδυάζει στοιχεία και να βρίσκει την απάντηση που βρίσκεται πολλές φορές μπροστά στα μάτια του. Το μεγάλο ερώτημα που συνοδεύει κάθε επεισόδιο είναι ένα: Μπορείς να σκεφτείς όπως το 1% του πληθυσμού;





Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν 100 παίκτες, οι οποίοι ξεκινούν το παιχνίδι έχοντας από 300 ευρώ ο καθένας. Στόχος τους είναι να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις, οι οποίες γίνονται σταδιακά όλο και πιο δύσκολες. Η αρχή γίνεται με την πιο εύκολη ερώτηση, εκείνη που έχει απαντηθεί σωστά από το 90% των Ελλήνων. Όσο όμως το παιχνίδι προχωρά, οι απαιτήσεις αυξάνονται, μέχρι να φτάσουν στην ερώτηση που έχει απαντηθεί σωστά μόνο από το 1%. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους 30 δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση, γεγονός που αυξάνει την ένταση και κάνει κάθε στιγμή κρίσιμη.

Στο «1% Club» κάθε λάθος απάντηση σημαίνει αποκλεισμό. Τα χρήματα του παίκτη που αποχωρεί προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού, δημιουργώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο έπαθλο. Παράλληλα, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δύο πάσο, όμως υπάρχει ένα τίμημα – τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις ερωτήσεις πηγαίνουν επίσης στον κουμπαρά. Όσοι καταφέρουν να φτάσουν κοντά στην τελική ερώτηση έχουν μπροστά τους μια μεγάλη επιλογή.

Μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000 ευρώ είτε να ρισκάρουν για τη μεγάλη πρόκληση του 1%. Ο παίκτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά στην πιο δύσκολη ερώτηση μπορεί να κερδίσει έως και 30.000 ευρώ. Η νέα σεζόν πλησιάζει και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: Είσαι έτοιμος να δεις αν σκέφτεσαι σαν το 1%;

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