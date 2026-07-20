«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Επιστροφή με νέα επεισόδια και αποκλειστικό backstage υλικό

Οι μοναχές επιστρέφουν δριμύτερες με νέες περιπέτειες και ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης σειράς του Alpha υπόσχεται περισσότερο μυστήριο

Με μια ματιά Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Φόνοι στο Καμπαναριό» ετοιμάζεται με νέα επεισόδια.

Η ανανεωμένη αστυνομική κωμωδία υπόσχεται μυστήριο, ανατροπές και σουρεαλισμό.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει νέα μονή, νέους υπόπτους και παρόμοιες ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάσου, γιατί οι μοναχές που αγάπησες, εκείνες που μετέτρεψαν το μοναστήρι τους στο πιο ανατρεπτικό αστυνομικό τμήμα της τηλεόρασης, είναι πάλι εδώ! Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Φόνοι στο Καμπαναριό» είναι πλέον γεγονός και τα γυρίσματα «τρέχουν» ήδη, υποσχόμενα να σου χαρίσουν ακόμα περισσότερες στιγμές τρελού γέλιου.

Η πιο ανορθόδοξη αστυνομική κωμωδία του Alpha επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μυστήριο, ανατροπές και ο γνωστός, απολαυστικός σουρεαλισμός σε περιμένουν σε κάθε επεισόδιο. Αν στον πρώτο κύκλο αναρωτιόσουν τι άλλο μπορεί να συμβεί πίσω από τους τοίχους μιας μονής, ετοιμάσου για το sequel που θα ξεπεράσει κάθε σου προσδοκία. Νέα μονή, νέοι ύποπτοι και οι ίδιες ξεκαρδιστικές καταστάσεις που σε έκαναν να «κολλήσεις» από το πρώτο λεπτό.

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Στο πλαίσιο της επιστροφής της σειράς, δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από το σετ. Μέχρι την επίσημη πρεμιέρα, το υλικό προσφέρει μια πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη χημεία των πρωταγωνιστριών πίσω από τις κάμερες.

Ο δεύτερος κύκλος έρχεται να επιβεβαιώσει πως, η σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό», θα αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας μας. Η «δευτέρα παρουσία» της σειράς υπόσχεται να διατηρήσει τον σουρεαλιστικό χαρακτήρα της, επαναφέροντας τις καταστάσεις που χαρακτήρισαν τον πρώτο κύκλο.

Συντελεστές

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki