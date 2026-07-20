Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 20.07.2026

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το σώμα σου προσπαθεί να κοιμηθεί, αλλά η υψηλή θερμοκρασία έχει άλλα σχέδια και γι' αυτό ξυπνάς πιο κουρασμένος από όταν ξάπλωσες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ζέστη εμποδίζει τη φυσική πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος, δυσκολεύοντας τον ύπνο.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τον βαθύ ύπνο και τον ύπνο REM, οδηγώντας σε αίσθημα κόπωσης.
  • Η αυξημένη υγρασία επιδεινώνει τη δυσκολία δροσισμού του σώματος, αυξάνοντας τις διακοπές ύπνου.
  • Η διατήρηση δροσερού υπνοδωματίου και η αποφυγή καφεΐνης/αλκοόλ βοηθούν στον ποιοτικότερο ύπνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο οι θερμοκρασίες παραμένουν στα ύψη, ένα πρόβλημα γίνεται κοινό για χιλιάδες ανθρώπους: ο ύπνος. Παρότι νιώθεις κουρασμένος στο τέλος της ημέρας, το βράδυ δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς, ξυπνάς συνεχώς ή αισθάνεσαι ότι δεν ξεκουράστηκες καθόλου. Και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, αφού ο καύσωνας επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός σου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Η δυσκολία στον ύπνο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει δεν είναι απλώς θέμα δυσφορίας. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβεται ένας φυσικός μηχανισμός του οργανισμού, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τη ζέστη. Και όταν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά, το σώμα δυσκολεύεται να χαλαρώσει, να αποκοιμηθεί και να παραμείνει σε βαθύ, ποιοτικό ύπνο.

Τα 7 σημάδια ότι το σώμα σου δεν αντέχει τον καύσωνα

Γιατί η ζέστη επηρεάζει τόσο πολύ τον ύπνο σου

Λίγο πριν αποκοιμηθείς, το σώμα σου ακολουθεί μια φυσιολογική διαδικασία: η εσωτερική θερμοκρασία του αρχίζει να μειώνεται σταδιακά. Αυτή η μικρή πτώση λειτουργεί σαν σήμα προς τον εγκέφαλο ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί. Όταν όμως το υπνοδωμάτιο είναι πολύ ζεστό ή επικρατεί καύσωνας, ο οργανισμός δυσκολεύεται να αποβάλει τη θερμότητα. Έτσι, η φυσική αυτή διαδικασία καθυστερεί ή δεν ολοκληρώνεται σωστά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σε κάνουν απλώς να αισθάνεσαι άβολα. Επηρεάζουν και την ποιότητα του ύπνου σου. Συγκεκριμένα, μπορεί να:

  • Αργείς περισσότερο να αποκοιμηθείς.
  • Ξυπνάς αρκετές φορές μέσα στη νύχτα.
  • Ιδρώνεις περισσότερο, με αποτέλεσμα να διακόπτεται ο ύπνος σου.
  • Μειώνεται ο βαθύς ύπνος και ο ύπνος REM, που είναι απαραίτητοι για την ξεκούραση του σώματος και του εγκεφάλου.
  • Ξυπνάς το πρωί κουρασμένος, ακόμα κι αν έμεινες πολλές ώρες στο κρεβάτι.
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Η υγρασία κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη

Δεν είναι μόνο η θερμοκρασία που ευθύνεται για τις αϋπνίες του καλοκαιριού. Όταν η υγρασία είναι αυξημένη, ο ιδρώτας δεν εξατμίζεται εύκολα από το δέρμα και έτσι το σώμα δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να δροσιστεί. Αυτό σημαίνει ότι αισθάνεσαι μεγαλύτερη δυσφορία, ιδρώνεις περισσότερο και οι πιθανότητες να ξυπνήσεις μέσα στη νύχτα αυξάνονται σημαντικά.

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Μικρές κινήσεις που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά

Αν ο καύσωνας δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση.

  • Διατήρησε το υπνοδωμάτιο όσο πιο δροσερό γίνεται, ιδανικά μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου.
  • Κλείσε παντζούρια και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να μην εγκλωβίζεται η ζέστη.
  • Άνοιξε τα παράθυρα αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
  • Κάνε ένα χλιαρό ντους πριν ξαπλώσεις.
  • Προτίμησε βαμβακερά σεντόνια και ελαφριά ρούχα ύπνου.
  • Απόφυγε τα βαριά γεύματα, το αλκοόλ και την καφεΐνη λίγο πριν κοιμηθείς.
  • Φρόντισε να παραμένεις σωστά ενυδατωμένος μέσα στην ημέρα.
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Ο ποιοτικός ύπνος ξεκινά από τη σωστή θερμοκρασία

Τις ημέρες του καύσωνα είναι απολύτως φυσιολογικό να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς. Ωστόσο, αν κατανοήσεις τι συμβαίνει στο σώμα σου και υιοθετήσεις μερικές απλές καθημερινές συνήθειες, μπορείς να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να χαλαρώσει πιο εύκολα. Γιατί τελικά, ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κουρασμένος είσαι, αλλά και από το αν το σώμα σου μπορεί να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για να ξεκουραστεί πραγματικά.

Beach waves στην πόλη: Τα 5 καλύτερα sea salt sprays που αξίζει να έχεις στο νεσεσέρ σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 ύπνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Επιστροφή με νέα επεισόδια και αποκλειστικό backstage υλικό

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Επιστροφή με νέα επεισόδια και αποκλειστικό backstage υλικό

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα
Life

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

20.07.2026
Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!
Food

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

20.07.2026
Star Wars: Το πιο ακριβό «σπαθί» του γαλαξία μόλις πουλήθηκε!
Life

Star Wars: Το πιο ακριβό «σπαθί» του γαλαξία μόλις πουλήθηκε!

20.07.2026
Ποιες είναι οι ώρες που δεν πρέπει να βγάζεις βόλτα τον σκύλο σου τον καύσωνα
Life

Ποιες είναι οι ώρες που δεν πρέπει να βγάζεις βόλτα τον σκύλο σου τον καύσωνα

20.07.2026
Ποιο είναι το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε ο κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για το καλοκαίρι;
Life

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε ο κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για το καλοκαίρι;

20.07.2026
Όταν το τάνγκο συνάντησε τον «Ζορμπά»: Η χορογραφία που «τρέλανε» το internet
Life

Όταν το τάνγκο συνάντησε τον «Ζορμπά»: Η χορογραφία που «τρέλανε» το internet

20.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 20/07 – 26/07
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 20/07 – 26/07

20.07.2026
Τα 7 σημάδια ότι το σώμα σου δεν αντέχει τον καύσωνα
Life

Τα 7 σημάδια ότι το σώμα σου δεν αντέχει τον καύσωνα

20.07.2026
Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το λεοπάρ μαγιό να είναι ξανά η πιο hot τάση
Fashion

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το λεοπάρ μαγιό να είναι ξανά η πιο hot τάση

20.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές