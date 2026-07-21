12 φορές No1! Ο Future ξεπέρασε τον Eminem με το νέο του Billboard ρεκόρ

Ο Future κατακτά το Billboard 200 με το νέο album «The real me» και φτάνει τα 12 No.1 albums στην καριέρα του

Με μια ματιά Το νέο album του Future, «The real me», έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200.

Με 12 No.1 albums, ο Future ξεπέρασε τον Eminem στην ιστορία του Billboard 200.

Η επιτυχία του album οφείλεται κυρίως στο streaming και την απήχηση του καλλιτέχνη.

Ο Future είναι πλέον ο ράπερ με τις τρίτες περισσότερες κορυφές στο Billboard 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Future συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη hip-hop σκηνή, καθώς το νέο του album «The real me» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Ο διάσημος rapper κατέκτησε το No.1 του αμερικανικού album chart, σημειώνοντας παράλληλα ένα τεράστιο προσωπικό milestone. Με αυτή την επιτυχία, έφτασε τα 12 No.1 albums στην καριέρα του και ανέβηκε ακόμα ψηλότερα στη λίστα με τους καλλιτέχνες που έχουν κυριαρχήσει στο Billboard 200. Η νέα του κυκλοφορία αποδεικνύει πως ο Future παραμένει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης rap.

Το «The real me» συγκέντρωσε συνολικά 131.000 ισοδύναμες μονάδες album στις ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, με το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας να προέρχεται από streaming. Το album κατάφερε να φτάσει στην κορυφή χάρη στην τεράστια απήχηση που έχει ο Future στο κοινό του, ενώ το lead single «Radio» είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει στα rap charts πριν από την κυκλοφορία του δίσκου. Η νέα δουλειά αποτελεί την πρώτη solo κυκλοφορία του μετά τις δύο No.1 συνεργασίες του με τον Metro Boomin το 2024.

Future is back! Το «The Real Me» είναι η rap κυκλοφορία που όλοι περίμεναν

Με τα 12 No.1 albums, ο Future ξεπερνά πλέον τον Eminem και γίνεται ο rapper με τις τρίτες περισσότερες κορυφές στην ιστορία του Billboard 200. Μπροστά του βρίσκονται μόνο τεράστια ονόματα όπως οι Drake, Taylor Swift, JAY-Z και φυσικά οι The Beatles, αποδεικνύοντας το μέγεθος της επιτυχίας του.

Παράλληλα, στο νέο Billboard 200 είχαμε δυνατές εμφανίσεις από τους The Rolling Stones, οι οποίοι συνέχισαν το ρεκόρ τους με το album «Foreign tongues», αλλά και από το soundtrack της σειράς «Heated rivalry», που μπήκε στο Top 10.

Η νέα κορυφή του Future στο Billboard 200 επιβεβαιώνει πως η επιρροή του στη rap μουσική παραμένει τεράστια, με το «The real me» να αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ήδη θρυλική πορεία του.