Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 21.07.2026

Χρήστος Δάντης: Πώς γεννήθηκε το iconic ντουέτο «Αναπάντητες Kλήσεις» με την Έλενα Παπαρίζου στα MAD Awards

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Ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε το backstage story πίσω από το ντουέτο με την Έλενα Παπαρίζου στα MAD Awards για τις «Αναπάντητες κλήσεις»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε πώς δημιουργήθηκε το ντουέτο «Αναπάντητες Κλήσεις» με την Έλενα Παπαρίζου.
  • Η ενορχήστρωση του ντουέτου ολοκληρώθηκε σε μόλις έξι ώρες, λόγω πίεσης χρόνου πριν τα MAD Awards.
  • Η Έλενα Παπαρίζου ηχογράφησε τη φωνή της την επόμενη μέρα, ολοκληρώνοντας το demo για την εμφάνιση.
  • Η γρήγορη αυτή διαδικασία οδήγησε σε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις των MAD Awards.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD Video Music Awards έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια αμέτρητες iconic μουσικές στιγμές, με συνεργασίες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού. Μία από αυτές ήταν το ντουέτο του Χρήστου Δάντη με την Έλενα Παπαρίζου στις «Αναπάντητες Κλήσεις», μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα και αγαπήθηκε από τους fans της ελληνικής μουσικής. Χρόνια μετά, ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής version του τραγουδιού. Η ιστορία, όπως την περιέγραψε στον Ρυθμό 94,9, είχε πολύ άγχος, πίεση χρόνου αλλά και αρκετή δημιουργικότητα.

https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό και μοιράστηκε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα story για το πώς προέκυψε το ντουέτο που παρουσιάστηκε στα MAD Awards. Όπως αποκάλυψε, είχε ήδη υποσχεθεί πως μαζί με την Έλενα Παπαρίζου θα ανέβαιναν στη σκηνή των βραβείων για να παρουσιάσουν το «Αναπάντητες Κλήσεις», όμως η νέα ενορχήστρωση του τραγουδιού δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Με την ημερομηνία των MAD Awards να πλησιάζει επικίνδυνα, ο χρόνος άρχισε να πιέζει την ομάδα παραγωγής.

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Ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε πως τελικά χρειάστηκε να δημιουργήσει την ενορχήστρωση του ντουέτου μέσα σε μόλις λίγες ώρες, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Η Έλενα Παπαρίζου μπήκε στο studio την επόμενη ημέρα και μαζί ηχογράφησαν τη νέα εκδοχή του τραγουδιού, ενώ αμέσως μετά ολοκληρώθηκε το demo που θα χρησιμοποιούσαν για την εμφάνιση. Μια διαδικασία-εξπρές που απέδειξε πως πολλές φορές οι πιο δυνατές μουσικές στιγμές γεννιούνται κάτω από πίεση.

Το deadline των MAD Awards που δημιούργησε ένα iconic ντουέτο

Μιλώντας στον αέρα του Ρυθμού 94,9, ο Χρήστος Δάντης θυμήθηκε χαρακτηριστικά εκείνες τις ημέρες πριν από τα MAD Awards: «Στα Mad Awards είχα τάξει να κάνουμε ντουέτο το «Αναπάντητες κλήσεις», το οποίο είχε κυκλοφορήσει 6 μήνες πριν».

elena_paparizou
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Όπως εξήγησε, λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση, η τότε manager του τον ρωτούσε συνεχώς για την πορεία του τραγουδιού, καθώς το MAD χρειαζόταν το υλικό για να προετοιμάσει τη μεγάλη εμφάνιση. «Μια εβδομάδα πριν τα βραβεία, εγώ δεν το είχα ετοιμοποιήσει και με ρωτούσε η τότε manager μου τι γίνεται με το τραγούδι γιατί το περίμεναν από το MAD», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έξι ώρες στο studio και μια εμφάνιση που έμεινε στην ιστορία

Ο δημιουργός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και μέσα σε έξι ώρες ολοκλήρωσε ολόκληρη την ενορχήστρωση του ντουέτου. «Μέσα σε 6 ώρες έκανα όλη την ενορχήστρωση, την επόμενη μέρα ήρθε η Έλενα και το τραγουδήσαμε και την μεθεπόμενη μέρα είχα τελειώσει το demo», αποκάλυψε.

Ο Χρήστος Δάντης χαμογελαστός σε βραδινή έξοδο.
Ο Χρήστος Δάντης σε μια φωτογραφία από παλαιότερη δημόσια εμφάνισή του.

Μάλιστα, όπως είπε, ο ηχολήπτης του τού είχε επισημάνει πως η συγκεκριμένη ηχογράφηση ήταν απλώς ένα πρώτο demo και όχι η τελική μορφή του τραγουδιού, ζητώντας του να μην το θεωρήσει ολοκληρωμένο. Παρόλα αυτά, αυτή η αυθόρμητη και γρήγορη διαδικασία οδήγησε σε μία από τις εμφανίσεις που οι fans των MAD Awards θυμούνται μέχρι σήμερα.

Οι «Αναπάντητες Κλήσεις» και η μαγεία των MAD Awards

Το ντουέτο του Χρήστου Δάντη και της Έλενας Παπαρίζου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα MAD Video Music Awards έχουν δημιουργήσει διαχρονικές μουσικές συνεργασίες.

Έλενα Παπαρίζου
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Με τη σκηνική χημεία των δύο καλλιτεχνών και ένα τραγούδι που είχε ήδη αγαπηθεί από το κοινό, η εμφάνιση κατάφερε να ξεχωρίσει και να μείνει ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης. Χρόνια μετά, η αποκάλυψη του Χρήστου Δάντη μάς θυμίζει πως πίσω από κάθε μεγάλη MAD στιγμή υπάρχει πάντα μια ιστορία γεμάτη δημιουργικότητα, άγχος και πολλή αγάπη για τη μουσική.

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Mad Video Music Awards Έλενα Παπαρίζου ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ
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