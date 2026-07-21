Η Ella Langley μπήκε στο ίδιο club με Mariah Carey και Whitney Houston χάρη στο «Choosin’ Texas»

Με μια ματιά Το τραγούδι «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει 14 εβδομάδες στο Νο.1 του Billboard Hot 100.

Η Langley ισοφαρίζει Mariah Carey και Whitney Houston με την παραμονή του τραγουδιού στην κορυφή.

Το «Choosin’ Texas» είναι ένα από τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο Νο.1 από γυναίκες solo καλλιτέχνιδες.

Το τραγούδι κυριαρχεί επίσης στα charts Streaming Songs, Digital Song Sales και Hot Country Songs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΗElla Langley συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το mega hit «Choosin’ Texas» παραμένει για 14η εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα που ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει. Με τη νέα αυτή πρωτιά, η τραγουδίστρια μπαίνει σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών.

Το τραγούδι, που βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο.1 τον περασμένο Φεβρουάριο, εξακολουθεί να κυριαρχεί τόσο στις streaming πλατφόρμες όσο και στο ραδιόφωνο, διατηρώντας αμείωτη τη δυναμική του. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την κυκλοφορία του, το κοινό συνεχίζει να το επιλέγει καθημερινά, μετατρέποντάς το σε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της χρονιάς.

Η Ella Langley γράφει ιστορία και ξεπερνά Beyoncé και Taylor Swift

Η νέα επιτυχία της Langley δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και την ιστορία των charts. Με τις 14 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100, το «Choosin’ Texas» ισοφαρίζει δύο από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες που πέρασαν ποτέ από το Billboard, αποδεικνύοντας ότι η country μουσική ζει μια νέα χρυσή εποχή.

Στο ίδιο επίπεδο με Mariah Carey και Whitney Houston

Η Ella Langley ισοφαρίζει πλέον το ιστορικό σερί των «We belong together» της Mariah Carey και «I will always love you» της Whitney Houston, τα οποία είχαν επίσης παραμείνει για 14 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Παράλληλα, το «Choosin’ Texas» αποτελεί πλέον ένα από τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο Νο.1 ανάμεσα στις γυναικείες solo επιτυχίες στην ιστορία του αμερικανικού chart, πίσω μόνο από το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο anthem «All I want for christmas is you» της Mariah Carey.

Οι αριθμοί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν

Η επιτυχία του τραγουδιού δεν περιορίζεται μόνο στο Hot 100. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα κατέγραψε περίπου 24 εκατομμύρια streams, περισσότερες από 51 εκατομμύρια ακροάσεις στο ραδιόφωνο και χιλιάδες ψηφιακές πωλήσεις.

Παράλληλα, το single παραμένει στο Νο.1 των Streaming Songs, συνεχίζει να κυριαρχεί στις Digital Song Sales, ενώ διατηρείται στις κορυφαίες θέσεις του Radio Songs, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία του βασίζεται σε όλες τις μορφές κατανάλωσης μουσικής.

Το μεγαλύτερο country hit του 2026

Το «Choosin’ Texas» εξακολουθεί να κυριαρχεί και στο Hot Country Songs, όπου παραμένει πρώτο για περισσότερους από επτά μήνες, ενώ οδηγεί και το chart Songs of the Summer, επιβεβαιώνοντας πως είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή του Hot 100 από country τραγούδι γυναίκας καλλιτέχνιδας, ξεπερνώντας ένα ιστορικό επίτευγμα που κρατούσε σχεδόν μισό αιώνα.

Με το «Choosin’ Texas» να συνεχίζει ακάθεκτο την ιστορική του πορεία, όλα δείχνουν πως η Ella Langley δεν είναι απλώς η νέα μεγάλη δύναμη της country, αλλά μία από τις σημαντικότερες pop stars που ανέδειξε το 2026.