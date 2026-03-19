Η Ella Langley γράφει ιστορία και ξεπερνά Beyoncé και Taylor Swift

Η Ella Langley γίνεται η πρώτη γυναίκα με πολλαπλές εβδομάδες στο Νο. 1 και Νο. 2 του Hot Country Songs του του Billboard

Η Ella Langley επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη σύγχρονη country σκηνή, σημειώνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα στα charts του Billboard και αφήνοντας πίσω της ονόματα όπως η Beyoncé και η Taylor Swift. Η Ella Langley διατηρεί για 2η συνεχόμενη εβδομάδα τις 2 πρώτες θέσεις στο chart Hot Country Songs, με τα τραγούδια «Choosin’ Texas» στο Νο. 1 και «Be Her» στο Νο. 2. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του συγκεκριμένου chart που καταφέρνει να ελέγχει τις 2 κορυφαίες θέσεις για περισσότερες από 1 εβδομάδες.

Το «Choosin’ Texas» συμπληρώνει 16 εβδομάδες στην κορυφή, συγκεντρώνοντας 22,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,7 εκατομμύρια ακροατές μέσω ραδιοφώνου και 6.000 πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, το «Be Her» σημειώνει 12 εκατομμύρια streams, 4 εκατομμύρια σε ραδιοφωνική απήχηση και 2.000 πωλήσεις.

Η Ella Langley είχε ήδη πετύχει την ταυτόχρονη κατάκτηση των 2 πρώτων θέσεων μία εβδομάδα νωρίτερα, ακολουθώντας τα βήματα της Beyoncé και της Taylor Swift, οι οποίες είχαν πετύχει το ίδιο επίτευγμα από μία φορά. Η Beyoncé το κατάφερε το 2024 με τα «Texas Hold ’Em» και «II Most Wanted», ενώ η Taylor Swift το είχε πετύχει το 2012 με τα «We Are Never Ever Getting Back Together» και «Red».

Ωστόσο, η διαφορά στην περίπτωση της Ella Langley είναι η διάρκεια, καθώς καμία άλλη γυναίκα δεν είχε διατηρήσει την κυριαρχία αυτή για περισσότερες από 1 εβδομάδες.

Στην ευρύτερη ιστορία του chart, ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να κρατήσουν ταυτόχρονα τις θέσεις Νο. 1 και Νο. 2 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Morgan Wallen, ο οποίος κατέγραψε 25 συνεχόμενες εβδομάδες με διπλή παρουσία στην κορυφή τα τελευταία χρόνια, σε μια εποχή όπου το streaming επηρεάζει καθοριστικά τα charts.

Σε παλαιότερες δεκαετίες, το συγκεκριμένο επίτευγμα ήταν ακόμη πιο σπάνιο, με μόλις 2 περιπτώσεις καλλιτεχνών που διατήρησαν τη διπλή κορυφή για 2 εβδομάδες, τον Willie Nelson το 1982 και τον Buck Owens το 1964.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχία της Ella Langley αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει εμπορική απήχηση και σταθερότητα σε ένα πολυπαραγοντικό μουσικό περιβάλλον, εδραιώνοντάς την ως μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της σύγχρονης country μουσικής.

