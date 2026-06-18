Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

Η Marseaux σε δήλωσή της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ανέφερε ότι το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η δεύτερη επιλογή ης για τη Eurovision

Με μια ματιά Το τραγούδι «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux ήταν η δεύτερη επιλογή για τη Eurovision.

Η αρχική στρατηγική ήταν να προταθεί άλλο τραγούδι ως πρώτη επιλογή.

Το «Γρανίτα λεμόνι» έχει αναγνώριση από το νεανικό κοινό λόγω του ήχου του.

Η επιτυχία του τραγουδιού δείχνει ότι οι δεύτερες επιλογές μπορεί να είναι εκπλήξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marseaux αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια γύρω από το τραγούδι της «Γρανίτα λεμόνι», το οποίο έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του κοινού και έχει συζητηθεί έντονα στα social media. Η καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του κομματιού και αποκάλυψε πως αρχικά δεν προοριζόταν ως η βασική της επιλογή για τη Eurovision, αλλά ως μια εναλλακτική πρόταση.

Το «Γρανίτα Λεμόνι» έχει καταφέρει να δημιουργήσει buzz στη νέα γενιά ακροατών, με έναν πιο ανάλαφρο και καλοκαιρινό ήχο που το κάνει να ξεχωρίζει. Παρότι σήμερα φαίνεται να έχει βρει τη δική του δυναμική, η Marseaux εξηγεί ότι η αρχική του στρατηγική ήταν διαφορετική, καθώς υπήρχε άλλο τραγούδι που είχε τεθεί ως πρώτη επιλογή για τον διαγωνισμό.

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Η ίδια, μιλώντας για το κομμάτι, αποκάλυψε: «Το “Γρανίτα λεμόνι” είναι η δεύτερη επιλογή που είχα για τη Eurovision».





Η δήλωση αυτή άνοιξε συζητήσεις στους fans για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το πρώτο του τραγούδι και αν τελικά η «δεύτερη επιλογή» αποδείχθηκε η πιο σωστή. Σε κάθε περίπτωση, το «Γρανίτα λεμόνι» έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει, χτίζοντας τη δική του πορεία πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό.

H Marseaux συνεχίζει να κινείται δυναμικά στη μουσική σκηνή, πειραματιζόμενος με ήχους και ιδέες που απευθύνονται στο νεανικό κοινό, ενώ η συγκεκριμένη αποκάλυψη προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από τη δημιουργική του διαδικασία.

Το «Γρανίτα λεμόνι» φαίνεται πως δεν ήταν απλώς μια εναλλακτική επιλογή, αλλά ένα τραγούδι που τελικά βρήκε τον δρόμο του και κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, αποδεικνύοντας πως κάποιες φορές οι «δεύτερες επιλογές» κρύβουν τις μεγαλύτερες εκπλήξεις.