Μουσικά Νέα 02.08.2026

KATSEYE: Αποκάλυψαν τη tracklist του «WILD» μαζί με ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Lara Raj

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Το αγαπημένο γκρουπ ετοιμάζεται για το επόμενο δισκογραφικό του βήμα στις 14 Αυγούστου, αποκαλύπτοντας τα τραγούδια του νέου EP
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι KATSEYE αποκάλυψαν την tracklist του EP τους «WILD», που κυκλοφορεί 14 Αυγούστου.
  • Το EP περιλαμβάνει πέντε κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του «Pinky Up» και του νέου single «Animal».
  • Το «Animal» συνυπογράφει ο Ed Sheeran, ενώ τρία είναι ακυκλοφόρητα κομμάτια.
  • Η Lara Raj έγραψε το bonus κομμάτι «Unloveu» με Amy Allen και Ross Golan.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου EP τους με τίτλο «WILD», οι KATSEYE έδωσαν στη δημοσιότητα την επίσημη λίστα των τραγουδιών, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη των EYEKONS στα ύψη. Το νέο μουσικό πρότζεκτ του γκρουπ, το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου από τη συνεργασία των HYBE και Geffen Records, φιλοδοξεί να επαναλάβει και να ξεπεράσει την τεράστια επιτυχία του προκατόχου του, Beautiful Chaos.

https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el
https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el

Το επερχόμενο EP αποτελείται συνολικά από πέντε βασικά κομμάτια. Στην αρχή της tracklist συναντάμε την τεράστια επιτυχία του Billboard Hot 100 «Pinky Up», η οποία είχε φτάσει μέχρι το Νο. 28. Αμέσως μετά, τη σκυτάλη παίρνει το ολοκαίνουργιο single «Animal», το οποίο μάλιστα φέρει την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης τραγουδοποιού Ed Sheeran. Η standard έκδοση συμπληρώνεται από τρία ακυκλοφόρητα μέχρι τώρα κομμάτια, τα «Hootie Frutti», «Bel Air» και «That Way».

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Η μεγάλη έκπληξη και η συμβολή της Lara Raj

Πέρα από τα βασικά κομμάτια, η αποκάλυψη της tracklist μέσω Instagram επεφύλασσε μια ξεχωριστή έκπληξη για τους θαυμαστές. Η μέλος του γκρουπ, Lara Raj, μοιράστηκε με ένα βίντεο το πόσο ενθουσιασμένη είναι για το bonus κομμάτι με τίτλο “Unloveu”, το οποίο θα περιλαμβάνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες φυσικές εκδόσεις (όπως τα καταστήματα Target).

katseye_wild (5)

https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el
https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el

Όπως εξήγησε η ίδια, το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψαν και το παρήγαγαν από κοινού με την κορυφαία hitmaker Amy Allen (που έχει γράψει επιτυχίες για τη Sabrina Carpenter, τον Harry Styles και τον Justin Bieber) και τον Ross Golan (γνωστό από τις συνεργασίες του με τη Selena Gomez, την Ariana Grande και τους Maroon 5). Η συμμετοχή ενός μέλους του γκρουπ στη δημιουργία του υλικού αποτελεί ορόσημο για τη δισκογραφία των KATSEYE, κάνοντας τους fans να ανυπομονούν ακόμα περισσότερο.

https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el
https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el
katseye_wild
https://www.instagram.com/katseyeworld/?hl=el

Υπενθυμίζουμε ότι το Beautiful Chaos είχε κάνει θόρυβο πετυχαίνοντας το Νο. 4 στο Billboard 200, καταγράφοντας την υψηλότερη θέση του γκρουπ στα charts μέχρι σήμερα. Το σκηνικό είναι πλέον έτοιμο για το επόμενο μεγάλο βήμα τους, με το countdown για τις 14 Αυγούστου να μετράει αντίστροφα.

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album Katseye μουσική
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