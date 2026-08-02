Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ

Ο Troye Sivan ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της pop, και όλα τα σημάδια δείχνουν πως η μεγάλη μουσική επιστροφή είναι πιο κοντά από ποτέ

Με μια ματιά Ο Troye Sivan ανανέωσε την ιστοσελίδα του με νέα visuals και link εγγραφής για ανακοινώσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις για συνεργασία με την Addison Rae σε επερχόμενο άλμπουμ.

Ο Sivan ανέβασε αινιγματική φωτογραφία με τη λεζάντα "Soon", υπονοώντας νέα μουσική.

Παράλληλα με τη μουσική, ασχολείται με αρώματα και συνεργασίες με οίκους κρασιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαίνεται σαν χθες, αλλά και σαν μια ολόκληρη αιωνιότητα πέρασε από τότε που ο Troye Sivan μας χάρισε το αξεπέραστο Something to Give Each Other tour. Αν ήσουν κι εσύ από τους τυχερούς που έζησαν αυτή τη live εμπειρία, ξέρεις καλά ότι μιλάμε για ένα show γεμάτο δράση, ακαταμάχητη ενέργεια και χορογραφίες που θύμιζαν τις χρυσές εποχές των boybands.

Φυσικά, από τότε μετράμε τις μέρες περιμένοντας πότε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης θα αφήσει στην άκρη τα αρώματα και τις επιχειρήσεις του για να επιστρέψει στο στούντιο. Και ίσως, φίλε μου, αυτή η μέρα να έφτασε επιτέλους. Αυτό είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

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Έρχεται συνεργασία με την Addison Rae;

Στον κόσμο της pop μουσικής, κάθε μικρή λεπτομέρεια κρύβει ένα νόημα. Γι’ αυτό ακριβώς παίρνουμε στα πολύ σοβαρά το πρόσφατο φωτογραφικό καρουζέλ που ανέβασε ο Sivan, όπου ποζάρει μαζί με την Addison Rae παίζοντας με περούκες. Ελπίζουμε ειλικρινά η Rae να βρίσκεται στο επερχόμενο άλμπουμ του!

Το ολοκαίνουργιο και μυστηριώδες website του

Ο Sivan ανανέωσε πλήρως την επίσημη ιστοσελίδα του, troyesivan.com, προσθέτοντας νέα visuals και ένα μυστηριώδες link εγγραφής για να ειδοποιηθούν οι fans για τις επόμενες μεγάλες ανακοινώσεις. Στις φωτογραφίες τον βλέπουμε σε κοντινό πλάνο μεταμφιεσμένο σε drag, φορώντας λευκή βάση προσώπου, κόκκινο κραγιόν και smokey eye.

Ετοιμάζει νέα μουσική για το 2026;

Όλα δείχνουν πως η απάντηση είναι καταφατική. Ο Sivan ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με slicked-back μαλλιά, φορώντας μόνο μια καμπαρντίνα και δαντελωτά εσωρούχια. Η λεζάντα ήταν λακωνική και αινιγματική: απλώς «Soon».

Τι άλλο κάνει αυτόν τον καιρό;

Εκτός από τη μουσική, ο Troye δεν έχει καθίσει σε ησυχία. Έχει αφοσιωθεί στον κόσμο της αρωματοποιίας μαζί με τον αδερφό του Steele, επεκτείνοντας το brand TSU LANGE YOR με νέες μυρωδιές, όπως το sold-out Sage’s Rose και τη συλλογή The Garden. Παράλληλα, συνεργάστηκε δημιουργικά με τον ιστορικό οίκο κρασιών Penfolds της Αυστραλίας, σχεδιάζοντας μια συλλεκτική έκδοση για το εμβληματικό Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz.

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