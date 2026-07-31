Ταξίδι 31.07.2026

Ετοίμασε βαλίτσες: Ταξίδεψέ στα μέρη που ερωτεύτηκε φέτος η Σίσσυ Χρηστίδου!

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Από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την αρχοντική Κέρκυρα, ανακάλυψε τους αγαπημένους προορισμούς της Σίσσυς Χρηστίδου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου προτείνει προορισμούς στην Ελλάδα για καλοκαιρινές εξορμήσεις.
  • Η Κέρκυρα προσφέρει φύση, αρχοντικά σοκάκια και παραλίες για χαλάρωση.
  • Η Μύκονος είναι ιδανική για ζωντάνια, κοσμικά στέκια και νυχτερινή ζωή.
  • Η Πάτμος και η Μεσσηνία προσφέρουν ηρεμία, πολυτέλεια και φυσική ομορφιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις έμπνευση για τις φετινές σου καλοκαιρινές εξορμήσεις και θες να ανακαλύψεις τα πιο μαγευτικά και πολυτελή σημεία της Ελλάδας, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις τα βήματα της Σίσσυς Χρηστίδου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό ένα ονειρεμένο ταξίδι σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς και κοσμοπολίτικους προορισμούς της χώρας, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και χαρίζοντάς μας υπέροχες εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή αύρα, ήλιο και θάλασσα. Μέσα από τις εξορμήσεις της, μας υπενθυμίζει πως η χώρα μας κρύβει αμέτρητους θησαυρούς, ιδανικούς για κάθε τύπο ταξιδιώτη, είτε αναζητάς την έντονη διασκέδαση και τα κοσμικά στέκια είτε προτιμάς την ηρεμία και την απομόνωση σε ειδυλλιακά τοπία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

sissy_christidou_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Από τα καταπράσινα και αρχοντικά τοπία του Ιονίου μέχρι τις χρυσαφένιες αμμουδιές και τη λάμψη των Κυκλάδων, τα μέρη που έχει επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι συνθέτουν τον απόλυτο ταξιδιωτικό οδηγό για τις δικές σου διακοπές. Ετοίμασε βαλίτσες, άφησε πίσω την απαιτητική καθημερινότητα και ετοιμήσου να ζήσεις αξέχαστες στιγμές σε κορυφαία ελληνικά νησιά και τοποθεσίες που συνδυάζουν ιδανικά τη χαλάρωση με τη διασκέδαση. Αξιοποίησε στο έπακρο τις προτάσεις αυτές, σχεδίασε το δικό σου δρομολόγιο ανάλογα με τα γούστα σου και ετοιμάσου να απολαύσεις ένα καλοκαίρι γεμάτο μοναδικές εμπειρίες, νέες εικόνες και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για μια ολόκληρη ζωή.

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Κέρκυρα: Το καταπράσινο στολίδι του Ιονίου

Αν λατρεύεις την πλούσια φύση, τα αρχοντικά καντούνια και τις κρυστάλλινες παραθάλασσες, η Κέρκυρα είναι ο ιδανικός προορισμός για σένα, ακριβώς όπως και για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης, απόλαυσε ρομαντικά ηλιοβασιλέματα και ανακάλυψε τις κρυφές παραλίες του νησιού που μαγεύουν κάθε επισκέπτη. Είναι το μέρος όπου η ιστορία συναντά την απόλυτη χαλάρωση κάτω από τα αιωνόβια δέντρα.

kerkira_sissy_christidou
https://www.instagram.com/sissychristidou/?hl=el

Μύκονος: Το νησί των ανέμων και της λάμψης

Για εσένα που αναζητάς τη ζωντάνια, τα cosmopolitan στέκια και τις ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελείς ξαπλώστρες, η Μύκονος είναι μονόδρομος. Ακολούθησε τα βήματα της παρουσιάστριας στα πιο διάσημα beach bars του νησιού, απόλαυσε τις βουτιές σου σε καταγάλανα νερά και ζήσε στο έπακρο τη μοναδική ενέργεια και τη νυχτερινή ζωή που κάνουν αυτόν τον προορισμό θρυλικό.

mikonos_sissy_christidouy
https://www.instagram.com/sissychristidou/?hl=el

Πάτμος: Η ηρεμία στο «νησί της Αποκάλυψης»

Αν αυτό που ζητάς είναι η απόλυτη αποσυμπίεση, η γαλήνη και μια πιο κατανυκτική ατμόσφαιρα, η Πάτμος σε περιμένει να την εξερευνήσεις. Απόλαυσε τον έναστρο ουρανό από μια παραδοσιακή βίλα, γεύσου τοπικές λιχουδιές σε ρομαντικά τραπεζάκια με θέα τη θάλασσα και άφησε τη μοναδική αύρα του νησιού να σε ηρεμήσει, μακριά από τη φασαρία της πόλης.

patmos_sissy_christidou
https://www.instagram.com/sissychristidou/?hl=el

Μεσσηνία: Πολυτέλεια και φυσική ομορφιά

Αν προτιμάς την ηπειρωτική Ελλάδα, η Μεσσηνία και γενικότερα η Πελοπόννησος προσφέρουν έναν συνδυασμό πολυτέλειας και απέραντης φυσικής ομορφιάς. Χαλάρωσε δίπλα σε εντυπωσιακές πισίνες, ανακάλυψε ιστορικά τοπία και απόλαυσε ανέμελες στιγμές κάτω από τον μεσογειακό ήλιο σε κορυφαία resorts που προσφέρουν τα πάντα για τις διακοπές σου.

sissy_christidou_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

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Καλοκαίρι 2026 Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδι
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