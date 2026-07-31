Νews 31.07.2026

Τι να κάνεις αν χτυπήσει το 112 για φωτιά στην περιοχή σου

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Με τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ενημερώσου για το τι σημαίνει ένα μήνυμα από το 112 και πώς πρέπει να αντιδράσεις σε περίπτωση φωτιάς
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ελλάδα ζει ακόμη ένα δύσκολο καλοκαίρι, με μεγάλες πυρκαγιές να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τις τελευταίες ώρες, σοβαρά μέτωπα έχουν κινητοποιήσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το 112 έχει σταλεί σε κατοίκους περιοχών της Βοιωτίας και της Αργολίδας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκκενώσεις οικισμών και παραλιών, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Μέσα σε τέτοιες στιγμές, η σωστή ενημέρωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

https://www.meteogreece.net/wxfirelive.php
https://www.meteogreece.net/wxfirelive.php

Το μήνυμα του 112 δεν αποστέλλεται προληπτικά χωρίς λόγο. Πρόκειται για το επίσημο σύστημα προειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ενεργοποιείται όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις εκ των προτέρων πώς πρέπει να αντιδράσεις και ποιες κινήσεις μπορούν να σε προστατεύσουν.

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Ο πανικός δεν βοηθά ποτέ σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντίθετα, η ψυχραιμία, η άμεση ανταπόκριση στις οδηγίες και η σωστή προετοιμασία είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Δες τι πρέπει να κάνεις αν λάβεις ειδοποίηση από το 112 λόγω πυρκαγιάς.

1. Διάβασε προσεκτικά το μήνυμα

Μην αγνοήσεις την ειδοποίηση και μην θεωρήσεις ότι αφορά κάποιον άλλον. Το μήνυμα αναφέρει ξεκάθαρα την περιοχή, τον λόγο της προειδοποίησης και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσεις, είτε πρόκειται για ετοιμότητα είτε για άμεση εκκένωση.

2. Ακολούθησε αμέσως τις οδηγίες

Αν σου ζητείται να εγκαταλείψεις την περιοχή, κάν’ το χωρίς καθυστέρηση. Μην περιμένεις να δεις τη φωτιά από κοντά και μην προσπαθήσεις να προστατεύσεις την περιουσία σου αν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

3. Πάρε μόνο τα απολύτως απαραίτητα

Έχε μαζί σου ταυτότητα ή διαβατήριο, κινητό τηλέφωνο και φορτιστή, φάρμακα που χρειάζεσαι, λίγο νερό και βασικά προσωπικά αντικείμενα. Μην καθυστερείς γεμίζοντας βαλίτσες.

4. Ακολούθησε τις υποδείξεις των Αρχών

Κινήσου από τις διαδρομές που προτείνουν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Απόφυγε δρόμους που μπορεί να έχουν αποκλειστεί ή να οδηγούν προς το μέτωπο της φωτιάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

5. Μην επιστρέψεις μέχρι να δοθεί επίσημη ενημέρωση

Ακόμη κι αν η κατάσταση φαίνεται καλύτερη, μην επιστρέψεις στην περιοχή μέχρι να ανακοινώσουν οι αρμόδιες αρχές ότι είναι ασφαλές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

6. Ενημέρωσε συγγενείς και φίλους

Μόλις βρεθείς σε ασφαλές σημείο, ενημέρωσε τους δικούς σου ανθρώπους ότι είσαι καλά, ώστε να μην ανησυχούν και να μη δημιουργείται επιπλέον φόρτος στις τηλεφωνικές γραμμές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

7. Παρακολούθησε μόνο επίσημες πηγές

Ενημερώσου από την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης. Απόφυγε τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών ή φημών που κυκλοφορούν στα social media.

Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Το σημαντικότερο σε κάθε πυρκαγιά είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, γι’ αυτό όταν το 112 χτυπήσει στο κινητό σου, ακολούθησε τις οδηγίες χωρίς δεύτερη σκέψη.

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112 ΕΛΛΑΔΑ πολιτική προστασία Φωτιά φωτιά τώρα
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